România visează la trofeul Eurovision 2026 după ascensiunea Alexandrei Căpitănescu în topurile caselor de pariuri

Finala Eurovision 2026 va începe în această seară, de la ora 22. Emoțiile pentru România sunt cu atât mai mari cu cât Alexandra Căpitănescu va evolua spre sfârșitul competiției, penultima în desfășurarea finalei, ceea ce amplifică așteptările legate de prestația sa de pe scenă.

Emoții și speranțe pentru România în finala Eurovision Song Contest 2026 de sâmbătă, 16 mai, unde Alexandra Căpitănescu şi trupa sa vor reprezenta țara cu piesa „Choke Me”, intrând pe scenă cu numărul 24, penultimul din ordinea stabilită de organizatori, după ce s-au calificat din cea de-a doua semifinală a concursului.

Potrivit programului oficial, România va evolua în a doua parte a spectacolului, într-un interval care, în mod tradițional, atrage o atenție sporită din partea publicului și a juriilor, într-un moment în care competiția se apropie de final.

Piesa „Choke Me” interpretată de artista română a generat deja un val de reacții pozitive în mediul online, unde a strâns numeroase mesaje de susținere și aprecieri din partea fanilor.

Interesul pentru momentul României a crescut odată cu apropierea finalei, mai ales în contextul în care țara este menționată în topurile caselor de pariuri.

În prezent, România ocupă poziția a patra pe platforma Polymarket, fiind devansată de Finlanda, Australia și Grecia, considerate principalele favorite ale ediției din acest an.

Și reacțiile internaționale au contribuit la vizibilitatea momentului.

BBC a descris prestația Alexandrei Căpitănescu drept „o forță a naturii”, comparând energia artistei cu un amestec între Lady Gaga și Evanescence. De asemenea, fani din mai multe țări europene au apreciat show-ul României, considerându-l unul dintre cele mai reușite din ultimii ani, cu mesaje entuziaste în mediul online.

Finala va fi transmisă în direct de TVR 1 și TVR+, cu comentariul asigurat de Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel, iar punctajul acordat de juriul României va fi anunțat de Eda Marcus.