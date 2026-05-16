Nadia Comăneci, mesaj emoționant pentru Cristi Chivu: „Marile momente din sport inspiră generații”

Cristi Chivu a reușit marele event în Serie A. Din primul său sezon pe banca tehnică a celor de la Inter Milano, antrenorul român a reulit cu desăvârșire să-i mobilizeze pe băieți în teren, ridicând împreună, la finalul sezonului, atât trofeul Cupei Italiei, cât și cel al titlului de campioni.

La finalul succesului din Cupă, Cristi Chivu a fost întrebat ce notă le-ar acorda elevilor săi, care s-au comportat ca niște adevărați războinici pe gazon. Românul nu a stat pe gânduri, oferindu-le nota 10 tuturor, menționând-o de asemenea și pe Nadia Comăneci, care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii.

„Primul 10 din istoria gimnasticii a fost obținut de Nadia Comăneci, și era româncă... Așa că le dau și eu 10 tuturor!”, a admis, în urmă cu câteva zile, tehnicianul.

„Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine!”

Nadia Comăneci nu a ezitat să-și expună recunoștința față de antrenorul român, revenind, la scurt timp, cu un discurs de apreciere la adresa acestuia.

„Este un adevărat antrenor de nota 10. Îi mulțumesc lui Cristian că și-a amintit de mine. A fost excepțional, este o mândrie pentru toată România.

L-am întâlnit de câteva ori la diverse evenimente dedicate sportului, a fost mereu foarte iubit în România. Am văzut pe Instagram despre noua cupă câștigată, este o veste extraordinară să văd ce succes formidabil are, mai ales în primul său an ca antrenor principal.

În general, este un băiat foarte amabil și foarte umil. L-am ascultat vorbind în acest nou rol prin intermediul rețelelor sociale, de aici, din Statele Unite ale Americii, și se vede că are un caracter puternic, necesar pentru a gestiona un grup mare de jucători. Cred că marile momente din sport pot inspira generații diferite și că anumite cifre pot deveni simboluri.

„La fel ca jucătorii săi, Cristian este un antrenor de nota 10!”

Nota 10 perfectă nu este doar un număr, ci un exemplu: înseamnă muncă asiduă, curaj și reziliență, exact ceea ce are nevoie și o mare echipă de fotbal precum Inter pentru a câștiga. Pentru mine este minunat că Chivu s-a gândit la asta într-un moment de sărbătoare.

Să spunem așa: la fel ca jucătorii săi, și Cristian este un antrenor de nota 10. La urma urmei, ca și mine, este un român care trăiește în străinătate, care a muncit din greu pentru a ajunge unde a ajuns ca jucător și care acum transmite noilor generații aceleași valori pe care le-a învățat din rădăcinile noastre. Îl admir și sunt atât de mândră de el. De persoana minunată care este și de marele antrenor care a devenit. Dincolo de rezultatele extraordinare obținute, Chivu este pur și simplu un băiat de nota 10!”, a admis Nadia Comăneci, direct din Statele Unite ale Americii, conform Gazzetta dello Sport.