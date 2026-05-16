Presa din Italia, fascinată de trecutul soției lui Cristi Chivu: „Toate duc la asta”

Succesul uriaș obținut de Cristi Chivu la Inter Milano a atras atenția întregii prese italiene, însă jurnaliștii au vorbit nu doar despre performanțele din teren, ci și despre omul din spatele antrenorului român.

După ce a cucerit titlul și Cupa Italiei chiar în primul sezon pe banca lui Inter, Chivu a devenit una dintre cele mai apreciate figuri din fotbalul italian. Publicațiile din Cizmă au remarcat și sprijinul important pe care îl primește din partea soției sale, Adelina.

Chivu i-a dedicat Cupa Italiei soției sale

Cei de la La Gazzetta dello Sport au publicat un material amplu despre Adelina, în care au prezentat perioada în care a lucrat în televiziune, începutul relației cu Cristi Chivu și căsătoria lor din 2008. Italienii au fost impresionați de sacrificiile făcute de aceasta de-a lungul anilor.

„Ei i-a dedicat Cupa Italiei: cine e Adelina, soția 'anti-WAG' a lui Chivu. De-a lungul anilor, Adelina l-a susținut mereu, păstrându-și în același timp jobul în televiziune. A prezentat ani de zile emisiunea 'Festivalbar' din România și a lucrat și ca model. Curiozitate: Adelina s-a născut în Piatra Neamț, orașul echipei împotriva căreia Cristian a marcat primul său gol profesionist, a doua zi după moartea tatălui său. Era 1 aprilie 1998.

Discretă, spunem noi. Ea a vorbit odată despre accidentul lui Chivu după coliziunea cu Pellissier, care l-a obligat să joace cu cască: 'Eram împietrită de anxietate. M-a sunat și mi-a explicat totul. Mi-a fost foarte frică.'

„Adelina i-a fost mereu aproape!”

În 2022, după ce soțul ei a câștigat campionatul Primavera, a scris pe rețelele sociale: 'Muncă de Paște, muncă de Crăciun, muncă zilnică. Toate duc la asta. Sacrificii și pasiune. Să nu încetezi niciodată să visezi, dragostea mea, te iubesc.'

Profilul ei de Instagram este plin de fotografii distribuite și momente furate. Printre poveștile evidențiate se numără o serie de momente cu Chivu, inclusiv driblingul cu fiicele sale pe terasă și zeci de drumuri împreună!”, notează Gazzetta dello Sport.

Cristi Chivu și Adelina Chivu sunt împreună din 2007, iar un an mai târziu s-au căsătorit. Cei doi au o familie alături de cele două fiice ale lor, Natalia și Anastasia.