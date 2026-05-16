Autoritățile din Franța avertizează că animalele sălbatice care consumă fructe fermentate pot avea comportament imprevizibil, „ca în stare de ebrietate”, crescând riscul de accidente. Un videoclip cu o căprioară dezorientată a devenit viral, iar șoferii au fost sfătuiți să fie prudenți.

Este sezonul „stării de ebrietate” la animalele sălbatice, potrivit agenției Gendarmerie de Saône-et-Loire, care își are sediul într-o regiune rurală din centrul-estul Franței. „Primăvara, unele animale sălbatice consumă muguri, fructe fermentate sau vegetație în descompunere, și pot manifesta un comportament complet imprevizibil”, au anunțat autoritățile locale săptămâna trecută, potrivit The New York Times.

Poliția a subliniat că animalele „amețite” pot provoca rapid accidente dacă oamenii nu sunt vigilenți. Pentru a-și susține avertismentul, autoritățile din pitoreasca regiune Burgundia, cunoscută pentru fructe de pădure și vinuri, au publicat un videoclip cu ceea ce pare a fi o căprioară extrem de „beată”, care a atras atenția internațională.

În filmare, căprioara se învârte în cercuri strânse, amețitor, din nou și din nou. La un moment dat cade pe spate, se răsucește și se ridică greu, apoi stă din nou pe picioare tremurânde și privește în față, aparent fără să realizeze, sau fără să-i pese, că este filmată. Apoi aleargă spre un alt câmp, unde repetă aceleași mișcări.

„Dacă Bambi a băut puțin prea mult din acel aperitiv forestier, poate nu e cea mai bună idee să conduceți ca și cum drumul vi se cuvine”, a transmis agenția în postare. Șoferii au fost sfătuiți să reducă viteza, să fie atenți la împrejurimi și să „evite manevrele bruște de direcție”.

Nu este clar câte accidente rutiere au fost legate de astfel de animale în Franța. Mulți francezi au ținut să-și împărtășească propriile experiențe în ultimele zile, comentând la videoclipul cu căprioara că au văzut fenomenul și în realitate.

„Căprioarele sunt absolut îndrăgostite de mugurii de cătină-de-mare (arbuști întâlniți de obicei în gardurile vii) și iată rezultatul”, a scris altcineva. „Ajung ‘băute’, ‘tun’ și așa mai departe”. Un alt comentator a spus că, deși nu locuiește în zonă, avertismentul este „valabil peste tot în Franța”.

O varietate de animale au arătat o predilecție pentru alcool, deși oamenii de știință dezbat dacă este vorba de dovezi reale sau doar de interpretări anecdotice în care oamenii proiectează propriile comportamente asupra naturii.

Cercetătorii au observat cimpanzei din Africa de Vest furând vin de palmier, tupai în Malaezia bând nectar și păsări „waxwing” care au murit din cauza intoxicației cu alcool, aparent după ce au consumat fructe fermentate în exces. În alte cazuri, au fost raportate elani și cerbi care mănâncă mere putrede, rămân blocați în copaci sau se încurcă în lumini de Crăciun.