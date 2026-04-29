Cele 11 tipuri de cancer care afectează tot mai mulți tineri: factorul de risc identificat de cercetători

Unsprezece tipuri de cancer devin din ce în ce mai frecvente în rândul tinerilor, arată o analiză amplă. Deși motivul exact al acestei creșteri rămâne necunoscut, cercetătorii au identificat un posibil factor: creșterea ponderală din ultimele decenii.

Studiul realizat de Institutul de Cercetare a Cancerului și Imperial College London subliniază însă că aceste forme de cancer sunt încă rare la vârste tinere, iar riscul poate fi redus printr-un stil de viață sănătos, potrivit BBC.

Un fenomen tot mai prezent în rândul tinerilor

De ani buni, specialiștii încearcă să înțeleagă de ce tot mai mulți oameni din grupa 20–40 de ani dezvoltă cancer.

Cazul lui Bradley Coombes, din Portsmouth, este unul cutremurător. Tânărul a murit la doar 23 de ani din cauza unui cancer de colon. Mama lui, Caroline Mousdale, spune că, deși avea simptome „alarmante”, acestea au fost adesea ignorate pe motiv că era prea tânăr pentru o astfel de boală.

„Era un tânăr foarte sănătos și în formă”, spune ea. Tocmai terminase primul an de facultate și se pregătea să semneze un contract semi-profesionist la fotbal.

Totuși, au apărut simptomele: scădere accentuată în greutate, dureri abdominale, diaree și sânge în scaun. Diagnosticul a venit după 18 luni. Când a fost realizată colonoscopia, tumora era atât de mare încât bloca accesul camerei. Chirurgia și chimioterapia nu au mai putut opri boala, iar Bradley a murit.

Ce tipuri de cancer sunt în creștere

Analiza cercetătorilor a identificat creșteri la următoarele tipuri de cancer:

colon și rect

tiroidă

mielom multiplu

ficat

rinichi

vezică biliară

endometru (mucoasa uterului)

cavitate bucală

sân

ovar

Cancerul de colon și cel de sân sunt cele mai frecvente la adulții tineri, cu aproximativ 11.500 de cazuri anual. Alte tipuri, precum cancerul pancreatic sau al vezicii biliare, rămân mult mai rare.

Doar cancerul de colon și cel ovarian cresc exclusiv în rândul tinerilor, în timp ce celelalte se înregistrează în creștere și la vârste mai înaintate.

Obezitatea, un posibil factor

Cercetătorii au analizat și factorii de risc deja cunoscuți: fumatul, consumul de alcool, lipsa activității fizice, consumul de carne roșie sau procesată și dietele sărace în fibre.

Surprinzător, toate aceste comportamente fie s-au îmbunătățit, fie au rămas stabile în ultimele decenii.

Singurul factor care se corelează cu creșterea cazurilor este creșterea obezității, observată încă din anii ’90.

Țesutul adipos în exces poate influența nivelurile hormonale și metabolice, inclusiv insulina, ceea ce poate crește riscul de cancer.

Totuși, explicația este incompletă. De exemplu, în cancerul de colon, cercetătorii estimează că din 100 de cazuri suplimentare, doar 20 ar putea fi asociate cu excesul de greutate, în timp ce 80 rămân fără o cauză clară.

Ce spun cercetătorii despre prevenție

Oamenii de știință subliniază că prevenția rămâne esențială pentru toate tipurile de cancer. Aproape 40% dintre cazurile de cancer la nivel global ar putea fi prevenite prin alegeri de stil de viață, cum ar fi renunțarea la fumat.

„Este îngrijorător să vedem creșterea cancerelor la tineri”, a declarat prof. Montserrat García Closas de la Institutul de Cercetare a Cancerului. „Totuși, există măsuri care pot reduce riscul: activitate fizică regulată și menținerea unei greutăți sănătoase.”

Deși numărul cazurilor este în creștere, cercetătorii atrag atenția că incidența rămâne scăzută: aproximativ 1 din 1.000 de tineri (20–40 de ani) primește un diagnostic de cancer anual, comparativ cu 1 din 100 la persoanele de peste 50 de ani.

Specialiștii investighează în continuare alți posibili factori: alimentele ultraprocesate, substanțele chimice persistente, antibioticele, băuturile îndulcite, inflamația, poluarea aerului, microbiomul intestinal sau erbicidele.

Există și ipoteza că diagnosticul mai bun și depistarea mai timpurie contribuie la creșterea numărului de cazuri raportate la tineri.

Studiul a fost publicat în revista BMJ Oncology.