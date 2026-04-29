Cele 11 tipuri de cancer care afectează tot mai mulți tineri: factorul de risc identificat de cercetători

Unsprezece tipuri de cancer devin din ce în ce mai frecvente în rândul tinerilor, arată o analiză amplă. Deși motivul exact al acestei creșteri rămâne necunoscut, cercetătorii au identificat un posibil factor: creșterea ponderală din ultimele decenii.

Cancerul de colon este tot mai răspândit în rândul tinerilor FOTO Shutterstock
Cancerul de colon este tot mai răspândit în rândul tinerilor FOTO Shutterstock

Studiul realizat de Institutul de Cercetare a Cancerului și Imperial College London subliniază însă că aceste forme de cancer sunt încă rare la vârste tinere, iar riscul poate fi redus printr-un stil de viață sănătos, potrivit BBC.

Un fenomen tot mai prezent în rândul tinerilor

De ani buni, specialiștii încearcă să înțeleagă de ce tot mai mulți oameni din grupa 20–40 de ani dezvoltă cancer.

Cazul lui Bradley Coombes, din Portsmouth, este unul cutremurător. Tânărul a murit la doar 23 de ani din cauza unui cancer de colon. Mama lui, Caroline Mousdale, spune că, deși avea simptome „alarmante”, acestea au fost adesea ignorate pe motiv că era prea tânăr pentru o astfel de boală.

„Era un tânăr foarte sănătos și în formă”, spune ea. Tocmai terminase primul an de facultate și se pregătea să semneze un contract semi-profesionist la fotbal.

Totuși, au apărut simptomele: scădere accentuată în greutate, dureri abdominale, diaree și sânge în scaun. Diagnosticul a venit după 18 luni. Când a fost realizată colonoscopia, tumora era atât de mare încât bloca accesul camerei. Chirurgia și chimioterapia nu au mai putut opri boala, iar Bradley a murit.

Ce tipuri de cancer sunt în creștere

Analiza cercetătorilor a identificat creșteri la următoarele tipuri de cancer:

  • colon și rect
  • tiroidă
  • mielom multiplu
  • ficat
  • rinichi
  • vezică biliară
  • endometru (mucoasa uterului)
  • cavitate bucală
  • sân
  • ovar

Cancerul de colon și cel de sân sunt cele mai frecvente la adulții tineri, cu aproximativ 11.500 de cazuri anual. Alte tipuri, precum cancerul pancreatic sau al vezicii biliare, rămân mult mai rare.

Factorii de risc responsabili pentru o treime din cazurile de cancer: cum pot fi evitate milioane de îmbolnăviri

Doar cancerul de colon și cel ovarian cresc exclusiv în rândul tinerilor, în timp ce celelalte se înregistrează în creștere și la vârste mai înaintate.

Obezitatea, un posibil factor

Cercetătorii au analizat și factorii de risc deja cunoscuți: fumatul, consumul de alcool, lipsa activității fizice, consumul de carne roșie sau procesată și dietele sărace în fibre.

Surprinzător, toate aceste comportamente fie s-au îmbunătățit, fie au rămas stabile în ultimele decenii.

Singurul factor care se corelează cu creșterea cazurilor este creșterea obezității, observată încă din anii ’90.

Țesutul adipos în exces poate influența nivelurile hormonale și metabolice, inclusiv insulina, ceea ce poate crește riscul de cancer.

Totuși, explicația este incompletă. De exemplu, în cancerul de colon, cercetătorii estimează că din 100 de cazuri suplimentare, doar 20 ar putea fi asociate cu excesul de greutate, în timp ce 80 rămân fără o cauză clară.

Ce spun cercetătorii despre prevenție

Oamenii de știință subliniază că prevenția rămâne esențială pentru toate tipurile de cancer. Aproape 40% dintre cazurile de cancer la nivel global ar putea fi prevenite prin alegeri de stil de viață, cum ar fi renunțarea la fumat.

„Este îngrijorător să vedem creșterea cancerelor la tineri”, a declarat prof. Montserrat García Closas de la Institutul de Cercetare a Cancerului. „Totuși, există măsuri care pot reduce riscul: activitate fizică regulată și menținerea unei greutăți sănătoase.”

Deși numărul cazurilor este în creștere, cercetătorii atrag atenția că incidența rămâne scăzută: aproximativ 1 din 1.000 de tineri (20–40 de ani) primește un diagnostic de cancer anual, comparativ cu 1 din 100 la persoanele de peste 50 de ani.

Specialiștii investighează în continuare alți posibili factori: alimentele ultraprocesate, substanțele chimice persistente, antibioticele, băuturile îndulcite, inflamația, poluarea aerului, microbiomul intestinal sau erbicidele.

Există și ipoteza că diagnosticul mai bun și depistarea mai timpurie contribuie la creșterea numărului de cazuri raportate la tineri.

Studiul a fost publicat în revista BMJ Oncology.

Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
După ce A SCĂPAT de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre! „UE INEGALĂ!”
gandul.ro
image
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
mediafax.ro
image
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
Pierderea lui Ilie Bolojan, „ireparabilă” pentru PNL, consideră Ludovic Orban. Cele două variante pe care le au liberalii
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O nouă criză financiară plutește la orizont și nu va semăna cu cea din 2008: „Văd semne care nu mă lasă să dorm noaptea”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
observatornews.ro
image
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
cancan.ro
image
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Cum arată un conac de 36.000 de euro în România: are opt camere, pivniţă şi teren de aproape 2.000 de mp
playtech.ro
image
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de lună. Ce sume s-au dus la TAROM și în reparațiile Casei Poporului
fanatik.ro
image
Situație complicată pentru românii care nu-și găsesc de muncă de luni bune și vor să plece în străinătate. „Aștept ziua de mâine, aplic și nu este nimeni interesat”
ziare.com
image
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Se recomandă cetățenilor să facă rezerve în casă. Bani cash în caz de colaps digital
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
Charles, Trump, Camilla, Melania, dineul de stat, Profimedia (3) jpg
Regele Charles nici măcar nu mai ciocnește cu șampanie. Întocmai ca nora sa Kate, trecută și ea prin cancer, și monarhul a renunțat la alcool
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
