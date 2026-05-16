„Sprânceana care te urmărește peste tot”. Carnețelul „#JeSuisBolo” a devenit atracția Târgului Gaudeamus

Un carnețel cu un design inspirat din stilul „Angry Birds” și cu o aluzie la Ilie Bolojan a atras atenția vizitatorilor la Târgul de Carte Gaudeamus din Oradea, devenind rapid unul dintre cele mai populare produse ale evenimentului.

Un carnețel cu mesajul „#JeSuisBolo” a devenit vedetă la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, desfășurat în Piața Unirii din Oradea, după ce le-a atras atenția iubitorilor de carte prin designul său neobișnuit și prin trimiterea vizuală la premierul interimar Ilie Bolojan.

Pe copertă apare o imagine din Piața Unirii din Oradea, alături de un chenar galben în care sunt desenate sprâncene încruntate și o privire severă, într-un stil grafic inspirat din „Angry Birds”. Elementele grafice sunt însoțite de mesajul „#JeSuisBolo”, ceea ce a ce l-a făcut irezistibil pentru mulți dintre vizitatori.

Vă reamintim că sintagma „#JeSuisBolo” a fost utilizată la mitingurile de susținere pentru Ilie Bolojan organizate înaintea votării moțiunii de cenzură în Parlament, în urma căreia Guvernul Bolojan a fost demis.

Ideea, care aparține editurii orădene Bookbite, s-a dovedit o metodă eficientă de promovare la standul din cadrul târgului, carnețelul fiind inițial oferit cadou la cumpărături de minimum 100 de lei. Dat fiind succesul neașteptat şi numărul mare de solicitări, organizatorii au decis să îl pună şi în vânzare, separat, la prețul de 50 de lei.

Reprezentanții editurii au promovat produsul și pe rețelele sociale, anunțând disponibilitatea acestuia în cadrul evenimentului desfășurat între 13 și 17 mai în Piața Unirii din Oradea.

„Pot fi lăudați sau înjurați, dar nu ignorați. Ingenioși cei de la Bookbite.ro.

Sprânceana care te urmărește peste tot... Felicitări, Florina Bucurean & co!”, a scris pe Facebook Teofil Stanciu.

În interior, agenda include un text în grai popular, inspirat din cunoscuta melodie „Bate vânt de la Orade”, interpretată de Florica Ungur. Versurile fac referire la târgul de carte, la Biblioteca Județeană, la șantierele din oraș și la episodul politic în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, descris metaforic în text drept „ficțiune”.

Fragmentul păstrează tonul original:

„Bate vânt de la Orade, ce de cititori, măi bade! / Bate vânt de art nouveau / Nealcoș centru, vă zic io! / Trimis-u-mi-o badea carte / Pân’ pasaj pă la Orade, / Io nu i-am trimis ’napoi / Fiindcă-i șantier la noi”, urmat de: „No, da’ să vezi bibliotecă / Uriașă și cochetă / Și plină de ficțiune / Ca și-o-anume moțiune”.

Carnețelul „#JeSuisBolo” a fost remarcat de mai mulți vizitatori, care au fotografiat produsul și au postat imaginile pe rețelele de socializare. Unii dintre aceștia au descris inițiativa ca fiind ingenioasă și atractivă.

Reprezentanții Bookbite au precizat că agendele au fost inițial gândite ca materiale promoționale oferite clienților, însă interesul publicului a dus la punerea lor și în vânzare. Până vineri după-amiază, peste 100 de exemplare fuseseră distribuite, fie cadou, fie vândute, iar editura mai avea stoc disponibil, notează Bihoreanul.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România continuă în Piața Unirii din Oradea până duminică, reunind peste 60 de branduri editoriale, în 45 de standuri, cu mii de volume, lansări de carte, întâlniri cu autori, activități culturale și ateliere pentru copii.

Accesul publicului este gratuit, iar programul este vineri și sâmbătă între 10:00 și 21:00, respectiv duminică între 10:00 și 20:00.