Video „Nu-mi pasă, sunt bogat”. Turistul care a atacat o focă monarh rară în Hawaii a fost bătut de localnici și arestat de FBI

Un turist american a ajuns în centrul unui scandal uriaș în Hawaii după ce a fost filmat aruncând cu o piatră într-o focă-monarh hawaiană pe cale de dispariție, un animal considerat simbol al insulei Maui. După apariția imaginilor, bărbatul a fost bătut de un localnic, iar ulterior arestat de autoritățile federale americane.

Incidentul a avut loc pe 5 mai, în Lahaina, pe insula Maui. Potrivit CNN, bărbatul, identificat drept Igor Mykhaylovych Lytvynchuk, în vârstă de 38 de ani, a aruncat o piatră de dimensiunea unei nuci de cocos spre o focă celebră în zonă, numită Lani. Animalul nu a fost lovit, însă imaginile surprind momentul în care se sperie și se retrage.

Martorii spun că turistul a avut o reacție sfidătoare atunci când oamenii din jur i-au spus că va fi reclamat autorităților. „Nu-mi pasă. Dați-mi amendă, sunt bogat”, ar fi spus acesta, potrivit New York Post.

Scenele au provocat furie în comunitatea locală. În imaginile devenite virale pe rețelele sociale se vede cum turistul este lovit și pus la pământ de un localnic. Episodul a fost intens comentat în Hawaii, unde focile-monarh sunt considerate animale emblematice și sunt protejate strict prin lege.

Mai mult, un senator local din Hawaii l-a numit ulterior pe bărbatul care l-a agresat pe turist „Ambassador of Aloha”, gest interpretat de mulți drept o formă de susținere simbolică pentru reacția localnicului, notează New York Post. Totuși, autoritățile au precizat că nu încurajează violența.

Ulterior, autoritățile federale americane l-au arestat pe suspect în apropiere de Seattle. El este acuzat de hărțuirea unei specii protejate, în baza Endangered Species Act și Marine Mammal Protection Act. Dacă va fi condamnat, riscă până la un an de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare și amenzi de zeci de mii de dolari, potrivit Associated Press.

Foca Lani este foarte cunoscută în Maui și a devenit un simbol al comunității după incendiile devastatoare din Lahaina din 2023. Focile-monarh hawaiene sunt printre cele mai rare mamifere marine din lume, existând aproximativ 1.400–1.600 de exemplare.