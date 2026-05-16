Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
Ilie Bolojan dezvăluie care sunt orașele sale de suflet: „Te impregnezi de acest spirit”

Aflat în vizită la Timișoara şi prezent la mai multe evenimente administrative şi politice organizate sâmbătă, Ilie Bolojan a dezvăluit care este al doilea său oraș de suflet, după Oradea.

Ilie Bolojan, nostalgic depre oraşul studenţiei sale. FOTO: Mediafax

Zi extrem de încărcată pentru premierul interimar Ilie Bolojan la Timișoara, unde programul a început cu o întâlnire la primărie cu liderul USR, Dominic Fritz, edil al oraşului, şi a continuat cu participarea la ceremonia de absolvire a promoţiei 2026 a Universităţii de Vest şi o şedinţă cu liderii locali ai PNL.

În Piaţa Libertăţii din Timişoara, în faţa proaspeților absolvenţi, dar şi în conferința de la sediul PNL, Ilie Bolojan a vorbit despre legătura sentimentală cu orașul de pe malurile Begăi, cu nostalgie.

„Timișoara, ca oraş al studenției mele, rămâne pentru mine, după Oradea, al doilea oraș apropiat de suflet”, a declarat Ilie Bolojan, vorbind despre spiritul de libertate al locului care a rămas impregnat peste ani şi care şi-a pus amprenta asupra formării sale profesionale, dar şi ca om.

„Când termini la Timișoara, când ești student în 1989 și prinzi Revoluția, te impregnezi de acest spirit, de ce înseamnă libertate, dreptate, demnitate, și din acei ani, pentru mine, politica a fost o pasiune. Și, până în anii 2004, am făcut politică fără să am niciun fel de funcții plătite, dar eram prezent în toate campaniile, pentru că am crezut întotdeauna că se pot corecta nedreptăți, că se pot face lucrurile altfel, că putem avea o guvernare mai bună și o țară mai bună”, a mărturisit premierul interimar.

