Cum să vă protejați de bolile care vă pot distruge concediul. Ce ar trebui să facem dacă ne trezim cu diareea călătorului sau otita înotătorului

Vara este sezonul concediilor, iar mulți români aleg să călătorească la mare, la munte, în străinătate sau chiar în destinații exotice. Puțini se gândesc însă la riscurile pentru sănătate asociate călătoriilor, de la tulburări digestive și insolație până la boli specifice anumitor regiuni. Specialiștii spun că cele mai multe dintre aceste probleme pot fi prevenite prin măsuri simple luate înainte și în timpul vacanței.

Ne aflăm aproape la mijlocul sezonului de vară, iar românii călătoresc pentru a se relaxa, fie la munte, fie la mare, fie în țări exotice. Nimic nu pare să strice bucuria concediului, mai ales atunci când planurile sunt bine făcute. Mulți turiști români neglijează însă un aspect: afecțiunile acute care pot apărea când te aștepți mai puțin.

Cele mai expuse sunt familiile care pleacă cu copii în vacanță, mai ales că cei mici sunt mai predispuși la anumite probleme de sănătate specifice călătoriilor. Iar anumite afecțiuni vă pot distruge tot concediul. Fie vă obligă să vă întoarceți mai devreme acasă, fie vă petreceți concediul mai mult în cameră și cu medicamente.

Îmbolnăvirile în călătorie sunt atât de frecvente, încât a apărut o ramură distinctă a medicinei, numită chiar așa: medicina călătorului.

„Medicina călătorului reprezintă un domeniu multidisciplinar în expansiune, care vizează nu numai prevenirea sau tratarea bolilor tropicale, ci un ansamblu de patologii care pot apărea sau pot fi agravate în cursul călătoriilor”, precizează specialiștii de la Societatea Română de Medicină de Voiaj.

Unele afecțiuni sunt mai ușoare și trec de la sine, altele se pot complica într-un mod foarte serios. Vestea bună este că puteți să vă salvați concediul dacă știți să preveniți sau să acționați la timp și țintit atunci când apare o problemă de sănătate cu potențial perturbator.

Iată câteva afecțiuni la care trebuie să aveți grijă, mai ales dacă mergeți în vacanță cu cei mici, și cum să procedați pentru a salva situația.

De la diareea călătorului la enterocolite serioase

Printre cele mai frecvente afecțiuni care apar în timpul concediilor sunt cele gastrointestinale. Și nu neapărat trebuie să mâncăm alimente alterate sau să bem apă infestată pentru a avea probleme. În general, schimbarea mediului se soldează cu tulburări de tranzit, fie constipație, fie diaree, două condiții care vă pot strica pofta de viață în concediu.

„Există mai multe motive pentru care călătoriile pot perturba funcționarea normală a intestinului nostru. În primul rând, dacă, în timpul călătoriilor, bem apă de la robinet din zona respectivă, putem introduce în intestinul nostru noi și diferite tulpini de bacterii și alți agenți patogeni. În al doilea rând, călătoriile ne expun adesea la alimente pe care, în mod obișnuit, nu le consumăm. Acest lucru poate însemna un aport mai mare (sau mai mic) de fibre, tipuri diferite de carbohidrați și legume cu care organismul nostru nu este obișnuit, toate acestea putând influența funcționarea intestinului. În al treilea rând, uneori bem mai puține lichide atunci când călătorim, pentru a evita drumurile frecvente la toaletă. Deși acest lucru poate fi convenabil pe termen scurt, poate duce la constipație și disconfort. În al patrulea rând, zborurile cu avionul, călătoriile cu trenul, închirierea unei mașini și dormitul într-un pat necunoscut reprezintă factori de stres. Stresul asociat călătoriilor poate perturba funcționarea normală a intestinului, provocând constipație la unele persoane și diaree la altele”, precizează specialiștii de la Columbia University Irving Medical Center.

Aceste probleme pot fi contracarate și rezolvate destul de ușor. De exemplu, în cazul diareei, nu mâncați mese copioase și evitați alimentele care pot provoca ușor diaree. De asemenea, nu consumați apă de la robinet, ci doar apă îmbuteliată. Dacă s-a declanșat diareea, consumați alimente care „vă strâng la burtă”, precum orez fără condimente, cartofi natur, pâine prăjită, biscuiți sărați și banane.

Nu uitați să vă rehidratați și consumați soluții cu electroliți, în loc de apă, timp de 24 de ore. Puteți lua și pastile împotriva diareei, dar fără să faceți exces. Este bine să fiți pregătiți cu medicamente specifice, mai ales dacă călătoriți în zone mai sălbatice.

În cazul constipației, o putem preveni prin consumul de lichide, inclusiv multe supe, dar și de alimente bogate în fibre, precum prune, pere, mere sau broccoli. Totodată, produsele pe bază de magneziu pot înmuia scaunul și pot facilita eliminarea acestuia.

Pe lângă aceste probleme pot apărea și greața sau răul de mișcare. Pentru a trece cu bine peste aceste situații, alegeți un loc în partea din față a vehiculului și priviți fix la orizont. Înainte de drum, mâncați ușor, fără alimente grase sau prăjite, și evitați categoric cititul sau privitul la ecrane în timpul călătoriei.

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Cele mai grave probleme apar când avem de-a face cu alimente alterate sau apă contaminată. Atunci vorbim despre diareea călătorului și enterocolite. Acestea ne pot țintui la pat sau chiar ne pot trimite la urgențe.

Diareea călătorului este o afecțiune digestivă apărută în zone cu igienă precară, cauzată de bacterii precum E. coli, virusuri sau paraziți. Simptomele includ scaune moi și crampe. Cea mai eficientă abordare constă în rehidratare cu apă îmbuteliată, ceaiuri sau săruri de rehidratare, dar și antidiareice. În cazurile moderate spre severe, un medic poate recomanda tratament cu antibiotice.

Pentru a preveni această problemă trebuie să beți doar apă îmbuteliată, să evitați gheața din restaurante sau băuturi și să mâncați doar alimente bine preparate termic.

Enterocolitele sunt cele mai grave și includ diaree, greață, vărsături, dureri abdominale și febră. De multe ori, turiștii ajung direct la spital. Pentru a preveni infecția cu bacteriile care provoacă enterocolitele, aplicăm aceleași măsuri ca în cazul diareei călătorului, punem accent pe igiena personală și nu mâncăm în localuri dubioase, chiar dacă sunt mai ieftine.

„Otita înotătorului”, o problemă a copiilor în concedii

Adulții, dar mai ales copiii, petrec mult timp în apă în timpul vacanțelor de vară. În primul rând, fiindcă este distractiv și, în al doilea rând, fiindcă este cald afară. Așa că, fie se bălăcesc în apa mării, fie se distrează la piscină, copiii se transformă în adevărate ființe amfibiene.

Nimic rău în povestea asta, numai dacă nu apare „otita înotătorului”. Pe scurt, o afecțiune care afectează urechea din cauza expunerii prea mari și pentru un timp prea îndelungat la umezeală.

„În anumite situații, umezeala persistentă la nivelul conductului auditiv poate favoriza apariția otitei externe, cunoscută și sub denumirea de «otita înotătorului». Această afecțiune poate provoca durere de ureche, sensibilitate la atingerea urechii, senzație de ureche înfundată, scăderea temporară a auzului și secreții auriculare”, spun specialiștii de la Ovidius Clinical Hospital.

Problema poate deveni serioasă dacă este ignorată sau dacă nu se intervine la timp. Poate fi însă prevenită foarte simplu. Urechile trebuie bine uscate după înot și, mai ales, este indicat să luăm o pauză din când în când și să ne ocupăm de toaleta urechilor. Nu introducem bețișoare sau alte obiecte în conductul auditiv. De asemenea, părinții care știu că au copii cu episoade repetate de otită trebuie să aibă o grijă sporită.

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Virozele apar și în mijlocul verii, chiar și în concediu

O altă problemă de sănătate care apare frecvent în concedii, mai ales la copii, este reprezentată de infecțiile respiratorii. Nici adulții nu sunt scutiți, ba chiar pot apărea episoade foarte deranjante.

Deși virozele respiratorii par probleme de sănătate specifice schimbării anotimpurilor și, în general, sezonului rece, este bine de știut că virusurile nu ne iartă nici vara. Sau, mai bine zis, mai ales vara, atunci când ne distrăm în voie, uităm să ne spălăm pe mâini, petrecem în colectivități mari și ne scade imunitatea din cauza orelor puține de somn.

Aerul condiționat din avioane, hoteluri sau mașini, combinat cu aglomerația din timpul transportului, favorizează apariția infecțiilor respiratorii. Stresul de călătorie, adică schimbările de fus orar (jet lag), oboseala acumulată și lipsa somnului pot contribui, de asemenea, la slăbirea sistemului imunitar.

La rândul lor, copiii pot dezvolta rinite, faringite, viroze respiratorii sau episoade de tuse și febră.

Putem evita aceste probleme de sănătate foarte simplu. Ne facem igiena regulamentar și ne spălăm, în primul rând, cu apă și săpun după ce utilizăm toaleta, înainte de masă sau după ce revenim la cazare în urma unei plimbări prin oraș ori stațiune.

Când nu avem mâinile curate, trebuie să evităm atingerea ochilor, nasului și gurii. „Evitați să vă atingeți fața. Ochii, nasul și gura sunt porți de intrare”, spun specialiștii de la Erdem Hospital.

Totodată, nu uitați să vă odihniți corespunzător. După o noapte de distracție, cel mai bine este să luați o pauză de măcar 48 de ore.