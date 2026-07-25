Mișcarea „Cockroach Janta Party” (Partidul Gândacilor), născută ca o satiră la adresa guvernului indian, a obținut una dintre cele mai importante victorii civice din ultimii ani. Ministrul Educației, Dharmendra Pradhan, și-a anunțat demisia, iar autoritățile au acceptat principalele cereri ale protestatarilor, punând capăt manifestațiilor care au cuprins întreaga țară.

1/4 Susținători ai Partidului Gândacilor au ieșit pe străzi FOTO AFP

Denumiți ironic „gândacii” (Cockroaches), tinerii din Generația Z au umplut străzile din New Delhi și alte mari orașe, cerând socoteală guvernului pentru scandalurile de corupție din educație.

Mișcarea Cockroach Janta Party (CJP), devenită virală în ultimele luni și transformată într-un simbol al nemulțumirii tinerilor din India, și-a suspendat sâmbătă protestele naționale după ce ministrul Educației, Dharmendra Pradhan, a demisionat, iar guvernul a acceptat principalele revendicări ale manifestanților, notează NBS News.

Anunțul a fost făcut chiar de reprezentanții mișcării pe platforma X.

„Gândacii au învins. Democrația a învins!”, au transmis liderii CJP, făcând referire la numele simbolic al organizației.

În New Delhi, sute de studenți și activiști au ieșit pe străzi pentru a sărbători victoria, fluturând steaguri ale Indiei și scandând lozinci împotriva guvernului.

Ministrul Educației și-a anunțat demisia

Dharmendra Pradhan și-a anunțat demisia după negocieri cu reprezentanții mișcării.

„Am un respect profund pentru aspirațiile, sentimentele și așteptările legitime ale tinerilor din această țară. Îndeplinirea visurilor noii generații a reprezentat întotdeauna angajamentul moral al vieții mele politice și publice”, a scris acesta pe platforma X.

Ulterior, miniștrii JP Nadda și Jitendra Singh au anunțat că toate dosarele penale deschise împotriva protestatarilor vor fi retrase. De asemenea, guvernul va acorda despăgubiri familiilor studenților care s-au sinucis după scandalurile privind scurgerile subiectelor de examen și va analiza propunerile CJP pentru reformarea sistemului național de examinare.

Potrivit liderilor mișcării, toate revendicările majore au fost acceptate de autorități.

De la o glumă pe internet la una dintre cele mai mari mișcări de protest

Cockroach Janta Party a apărut inițial ca o parodie a partidului de guvernământ Bharatiya Janata Party (BJP), după ce președintele Curții Supreme a Indiei i-a comparat pe tinerii șomeri cu „gândaci”.

Fondatorul mișcării, Abhijeet Dipke, a lansat atunci pe rețelele sociale întrebarea: „Ce s-ar întâmpla dacă toți gândacii s-ar uni?” Mesajul a devenit viral și a dat naștere unei mișcări care a adunat milioane de susținători și a transformat frustrarea tinerilor într-o amplă mobilizare civică.

În ultimele săptămâni, protestele s-au extins din New Delhi în marile orașe ale țării, inclusiv Mumbai, Bengaluru, Hyderabad și Ahmedabad. Autoritățile au intervenit în repetate rânduri pentru dispersarea manifestanților, folosind gaze lacrimogene și bastoane în apropierea Parlamentului.

Scandalul examenelor a declanșat revolta

Nemulțumirile au izbucnit după scandalul privind presupusa scurgere a subiectelor examenului NEET, testul extrem de competitiv care permite accesul la facultățile de medicină din India.

Protestatarii au acuzat guvernul că nu a gestionat corespunzător situația și au cerut demisia ministrului Educației, despăgubiri pentru familiile studenților care s-au sinucis după scandal și tragerea la răspundere a celor implicați în reprimarea manifestațiilor.

Premierul Narendra Modi a comentat pentru prima dată public situația abia joi, când a recunoscut că scurgerea subiectelor reprezintă „o problemă serioasă” și a anunțat înființarea unor instanțe speciale pentru judecarea rapidă a cazurilor de fraudă la examene. Protestatarii au considerat însă că măsurile sunt insuficiente și au continuat manifestațiile.

Greva foamei care a mobilizat țara

Un rol important în amplificarea protestelor l-a avut activistul Sonam Wangchuk, care a intrat în greva foamei timp de 26 de zile.

Acesta a întrerupt protestul după negocieri cu parlamentari și în contextul temerilor privind escaladarea violențelor.

Sâmbătă, Wangchuk a salutat demisia ministrului Educației, pe care a descris-o drept „o victorie a păcii, răbdării și perseverenței”.

Într-un ultim mesaj publicat pe X, liderii Cockroach Janta Party au transmis și un avertisment simbolic adversarilor lor politici: „Nu uitați: nu vă puneți cu gândacii.”