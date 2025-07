Nașterea naturală întărește imunitatea. Ce riscuri aduce cezariana la cerere, potrivit noilor studii

Noile studii sugerează faptul că bebelușii veniți pe lume prin cezariană planificată au un risc de leucemie infantilă cu peste 20% mai mare decât copii născuți natural. În plus, spun medicii, copiii născuți natural au multiple avantaje de sănătate.

În România femeile preferă nașterea prin cezariană. Statisticile arată că în 2017 România se afla pe locul trei în Uniunea Europeană la nașterile prin cezariană la cerere. Adică viitoarele mame cer să li se facă cezariană deși nici mama, nici bebelușul nu ar avea de suferit în urma unei nașteri naturale. Aproximativ 40% dintre femeile care nasc în România preferă cezariana. Medicii spun că această situație nu este justificată decât prin teama mamei de durere sau alte complicații.

În realitate, precizează specialiștii, nașterea naturală este cea mai indicată având numeroase beneficii atât pentru mamă dar mai ales pentru copil, pentru tot restul vieții. Operația de cezariană ar trebui aplicată doar atunci când sunt probleme de natură medicală pentru mamă sau bebeluș. Un nou studiu apărut în publicația „International Journal of Cancer” și realizat de specialiști suedezi sugerează că bebelușii născuți prin cezariană la cerere au un risc cu peste 20% mai crescut de a dezvolta leucemie infantilă decât cei veniți pe lume pe cale naturală.

„Se dezvoltă mult mai bine decât un copil care se naște prin cezariană”

Carmen Zaboloteanu este medic neonatolog și șef de secție la Maternitatea din Botoșani. Din studii dar și din practica curentă, medicul neonatolog spune că naștere naturală este de preferat având multiple beneficii atât pentru mamă cât și pentru copil. Femeia care naște natural se reface mai repede și are un risc mai scăzut de depresie post-natală, spune medicul botoșănean.

„Nașterea naturală este de preferat. Este nașterea fiziologică are beneficii atât pentru mamă cât și pentru copil. Pentru mamă timpul de recuperare este mai rapid, riscul de sângerare și de infecție scade iar studiile arată că scad riscurile de depresie post-natală. Totul este natural și fiziologic”, precizează Carmen Zaboloteanu. Pentru copil beneficiile sunt și mai mari, inclusiv pe termen lung. Medicul neonatolog precizează că un bebeluș născut natural va avea un sistemul imunitar mult întărit.

„Pentru copii beneficiile sunt enorme. În primul rând, în momentul nașterii prin cezariană copilul nu este foarte bine pregătit ca la o naștere naturală. La nașterea naturală, contracțiile uterului ajută copilul să nu dezvolte probleme respiratorii după naștere. Un copil care se naște prin cezariană are risc mai mare să dezvolte detresă respiratorie după naștere, tahipnee tranzitorie natală și atunci va avea nevoie de îngrijire în Terapie Intensivă. În momentul în care se naște natural copilul vine în contact cu anumite bacterii bune ale mamei și începe să-și colonizeze intestinul, sistemul respirator. Implicit va dezvolta o imunitate mai bună, scade riscul de infecții respiratorii. Pe tot ce înseamnă imunitate se dezvoltă mult mai bine decât un copil care se naște prin cezariană”, susține medicul Carmen Zaboloteanu.

Copii născuți prin cezariană planificată riscuri suplimentare

Un studiu realizat de specialiștii suedezi privind riscurile nașterii prin cezariană la cerere a fost publicat în „International Journal of Cancer” pe data de 4 iulie. Acest studiu arată că există un risc mai crescut pentru un copil născut prin cezariană planificată de a face leucemie infantilă decât unul născut natural. „Rezultatele noastre sugerează un risc crescut de leucemie amiotrofică la nivelul gâtului (LAL) la copii după nașterea prin cezariană înainte de travaliu. Dacă această asociere este cauzală, activarea imună maladaptativă datorată absenței răspunsului la stres înainte de naștere la copiii născuți prin cezariană înainte de travaliu ar putea fi considerată un mecanism potențial”, se arată în „Caesarean delivery and risk of childhood leukaemia: a pooled analysis from the Childhood Leukemia International Consortium”.

Pentru realizarea acestui studiu cercetătorii au analizat modalitatea de naștere (vaginală, cezariană planificată sau neplanificată) la peste 2,4 milioane de femei care au avut loc în Suedia pe parcursul a 20 de ani.

De asemenea, au fost examinate date privind greutatea nou-născuților, malformațiile congenitale și dacă mamele lor erau supraponderale sau aveau obezitate, diabet sau preeclampsie. În plus, au analizat incidența leucoencefalopatiei acute a nașterii (LAL) în rândul acestor copii în timp. Rezultatele au arătat că riscul de leucemie la copii născuți prin cezariană planificată este cu 21% mai mare decât la cei născuți natural. „A existat o ușoară creștere a riscului legată de cezarienele neplanificate, care au început după travaliu, dar riscul a fost cel mai mare în rândul celor născuți prin cezariană planificată, inițiată înainte de începerea travaliului”, au precizat și cei de la Live Science.

Studiile indică o diferențiere clară. Bebelușii născuți de femeile nevoite să facă cezariană din motive de urgență medicală, acele „cezariene acute”, nu prezentau un risc mai crescut de dezvoltare a leucemiei. Acest risc a fost constatat la cezarienele planificate.