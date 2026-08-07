Cât costă benzina în Bulgaria și Grecia. Unde este mai ieftin să faci plinul dacă pleci în vacanță din România

Românii care pleacă în această perioadă în vacanță cu mașina spre Grecia sau Bulgaria trebuie să ia în calcul și diferențele de preț la carburanți dintre cele trei țări. Dacă în Bulgaria alimentarea poate fi mai ieftină decât în România, în Grecia prețurile sunt semnificativ mai mari, iar pe insulele turistice pot ajunge la niveluri și mai ridicate.

Sute de mii de români aleg în fiecare vară să meargă cu mașina spre litoralul bulgăresc sau către stațiunile din Grecia, iar costul carburantului reprezintă o parte importantă din bugetul unei astfel de călătorii. Prețurile diferă însă în funcție de țară, zonă și amplasarea stației de alimentare.

Bulgaria, cea mai ieftină variantă pentru alimentare

Pentru șoferii care traversează Bulgaria în drum spre Grecia, alimentarea în această țară poate reprezenta o economie importantă.

În orașe precum Sofia, Ruse sau Varna, benzina standard se vinde în jurul valorii de 1,35-1,45 euro pe litru, echivalentul a aproximativ 7-7,60 lei, în timp ce motorina costă aproximativ 1,50-1,60 euro pe litru, adică 7,88-8,40 lei.

Prețurile pot fi însă mai mari în anumite zone. Stațiile amplasate pe autostrăzi, în apropierea punctelor de frontieră sau în zonele foarte circulate de turiști pot avea tarife cu 10-15% peste media națională.

Astfel, șoferii care tranzitează Bulgaria ar putea economisi dacă aleg să alimenteze în orașe sau în zone aflate la distanță de principalele puncte de trecere a frontierei și de autostrăzi.

Grecia, carburant mai scump

Situația este diferită în Grecia, unde prețurile la pompă sunt mai mari decât în România și Bulgaria.

Pentru benzina standard de 95 de cifre octanice, prețul este de aproximativ 2,02 euro pe litru, echivalentul a circa 10,61 lei.

Benzina premium depășește frecvent 2,05 euro pe litru, adică aproximativ 10,76 lei, în timp ce motorina ajunge la aproximativ 2,06 euro pe litru, echivalentul a 10,82 lei.

Diferențele devin și mai mari pentru turiștii care ajung pe insulele grecești.

Pe insule, benzina poate depăși 2,20 euro pe litru

În destinații precum Thassos, Lefkada, Corfu sau în insulele din arhipelagul Cicladelor, prețul benzinei poate ajunge la 2,10-2,20 euro pe litru.

Asta înseamnă aproximativ 11-11,55 lei pentru un singur litru de benzină, în funcție de cursul valutar.

Prețurile mai mari sunt explicate prin costurile suplimentare de transport al carburanților către insule și prin concurența mai redusă dintre stațiile de alimentare.

Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența poate deveni importantă. La un preț de 2,20 euro pe litru, un plin de benzină ajunge la aproximativ 110 euro, adică peste 575 de lei.

În România, prețurile minime au scăzut vineri, 7 august, la un singur lanț de stații de alimentare din București.

Benzina standard a ajuns la un minim de 9,36 lei pe litru, în timp ce motorina a coborât până la 10,57 lei pe litru.

Scăderi de până la 20 de bani pe litru au fost înregistrate și în alte orașe analizate, printre care Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

În aceste condiții, diferența dintre România și Bulgaria este semnificativă, în timp ce în Grecia alimentarea este, în general, mai scumpă.

Pentru românii care merg cu mașina spre Grecia, Bulgaria este, în acest moment, varianta mai avantajoasă pentru alimentare.

Un șofer care pleacă din România poate lua în calcul să facă plinul în Bulgaria, unde atât benzina, cât și motorina sunt mai ieftine decât în Grecia.

În schimb, alimentarea pe autostrăzile bulgărești sau în apropierea punctelor de frontieră poate fi mai scumpă, astfel că merită verificat prețul înainte de oprire.

În Grecia, costurile cresc și mai mult în zonele turistice și, în special, pe insule. Pentru cei care ajung în astfel de destinații, alimentarea înainte de îmbarcarea pe feribot sau într-o zonă continentală poate reduce considerabil costul total al călătoriei.