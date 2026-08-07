Cățelușul alb adoptat de o haită de lupi în Grecia a murit după câteva săptămâni în care a trăit alături de animalele sălbatice. Povestea sa neobișnuită a uimit lumea și a stârnit o controversă uriașă după ce cercetătorii au explicat de ce nu au intervenit pentru a-l salva.

Animalul a fost acceptat de o haită de lupi, într-un caz considerat extrem de rar de specialiști. Cercetătorii care monitorizau fauna sălbatică din zonă au urmărit timp de câteva săptămâni comportamentul neobișnuit al cățelușului și relația acestuia cu lupii.

Theodoros Kominos, zoolog și coordonator al grupului de cercetare care monitorizează lupii (Canis lupus) și șacalii aurii (Canis aureus) din Grecia, a anunțat că animalul a murit după o degradare rapidă a stării de sănătate.

Potrivit cercetătorului, cu doar șase zile înainte de moarte, cățelușul era încă activ și părea perfect integrat în haită. Se juca împreună cu puii de lup, urmărea lupoaica atunci când aceasta pleca la vânătoare și se deplasa alături de grup.

„Până atunci era plin de viață”, a transmis Kominos, pentru protothema.

sursa video: Efimerida/FB

Cățelușul a fost adoptat de haită

Povestea a ieșit la iveală după ce cercetătorii care studiau populațiile de lupi și șacali aurii din Grecia au observat că un câine domestic trăia printre animalele sălbatice.

Cățelușul a fpost practic „adoptat” de haită, potrivit lui Kominos. Lupii îl acceptaseră, îl conduceau către surse de apă, îi aduceau hrană și îi permiteau chiar să se joace cu puii lor.

Cercetătorul a urmărit comportamentul animalelor de la distanță, folosind o dronă, pentru a nu perturba viața haitei. „Animalele nu erau deloc conștiente de prezența mea. Monitorizam totul de la aproximativ doi kilometri distanță”, a explicat acesta.

Starea cățelușului s-a deteriorat brusc

Situația s-a schimbat radical în ultimele trei zile înainte de moarte. Potrivit cercetătorului, animalul a fost observat „vizibil slăbit, cu diaree severă și aproape incapabil să se miște”.

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Kominos consideră că cel mai probabil cățelușul a suferit o afecțiune gastrointestinală gravă. Printre cauzele posibile se numără o infecție parazitară, o boală bacteriană, consumul de hrană alterată sau stresul provocat de adaptarea la mediul sălbatic.

„Fără examinări medicale nu putem stabili cauza exactă a morții. Orice concluzie ar fi doar o presupunere”, a precizat zoologul.

Potrivit acestuia, cățelușul s-a retras într-o zonă și nu s-a mai ridicat. Când cercetătorii au revenit, l-au găsit mort în același loc. „Drum lin, micuțule...”, a fost mesajul transmis de Kominos după anunțul morții animalului.

De ce nu au intervenit cercetătorii

Moartea cățelușului a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Mai multe persoane au criticat echipa de cercetare, întrebând de ce animalul nu a fost salvat sau dus la un medic veterinar.

Theodoros Kominos a explicat că intervenția nu era posibilă, deoarece ar fi încălcat principiile cercetării faunei sălbatice și ar fi pus în pericol atât oamenii, cât și animalele.

„Pur și simplu nu este posibil să intervin. Noi păstrăm distanța științifică. Nu pot trimite un veterinar într-o zonă în care există o haită activă de lupi. Ar fi periculos”, a declarat acesta.

Cercetătorul a mărturisit că moartea cățelușului l-a afectat, dar a precizat că rolul unui specialist în fauna sălbatică este de a observa și documenta, nu de a interveni asupra naturii.

„Când am văzut cățelușul în acea stare, am fost profund afectat. Iar când l-am găsit mort a fost și mai greu”, a spus Kominos.

De ce nu a fost recuperat trupul animalului

Echipa de cercetare a decis să nu ridice trupul cățelușului, pentru a nu deranja haita de lupi.

„Descompunerea începuse deja, iar apropierea de acel loc ar fi provocat o perturbare inutilă pentru familia de lupi. Am considerat că respectarea animalelor sălbatice și evitarea unei intervenții inutile era decizia corectă”, a explicat zoologul.

Dispariția puilor de lup

Cazul cățelușului a scos la iveală și o altă problemă în cadrul aceleiași haite de lupi. Din cei șase pui născuți în acest an, doar unul ar mai fi în viață. Unul dintre pui a murit după ce a fost lovit de o mașină, doi au fost găsiți morți, cel mai probabil din cauza unor probleme grave de sănătate, iar alți doi au dispărut, fără ca cercetătorii să știe ce s-a întâmplat cu ei.

„Este pentru prima dată în trei ani când această familie de lupi pierde aproape toți puii. Trebuie să existe un motiv. De ce s-a întâmplat acest lucru în aceeași perioadă în care și cățelușul trăia cu ei?”, s-a întrebat Kominos.