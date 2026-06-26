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Leguma cea mai eficientă pentru reglarea glicemiei și reducerea inflamației. Endocrinologii explică efectele asupra organismului

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O legumă tot mai prezentă în recomandările nutriționiștilor este apreciată pentru rolul său în controlul glicemiei și reducerea inflamației cronice, fiind considerată un aliat important în menținerea sănătății metabolice.

Salată cu roșii și broccoli
Broccoli este recomandat de endocrinologi Foto: arhivă, adevărul

Broccoli este una dintre cele mai valoroase legume pentru sănătatea metabolică, susțin specialiștii în endocrinologie și nutriție. Bogată în fibre, antioxidanți și compuși bioactivi, această legumă contribuie la reducerea inflamației, susține sănătatea intestinală și poate ajuta la menținerea unui nivel sănătos al glicemiei și colesterolului, potrivit eathingwell.

Medicul endocrinolog Chhaya Makhija explică faptul că sănătatea metabolică reprezintă, în esență, „funcționarea eficientă a motoarelor celulare” ale corpului uman. Pentru menținerea acestui echilibru, specialiștii recomandă o alimentație bogată în legume, care furnizează fibre, vitamine, minerale și fitonutrienți esențiali.

De ce broccoli este considerată leguma ideală pentru metabolism

Dintre toate legumele, broccoli se remarcă prin combinația de nutrienți și compuși activi care susțin procesele metabolice și reduc factorii de risc asociați bolilor cronice.

Inflamația cronică și stresul oxidativ pot afecta capacitatea organismului de a regla glicemia, colesterolul și tensiunea arterială. Deși aceste procese evoluează adesea fără simptome evidente, ele sunt asociate cu apariția unor afecțiuni precum diabetul zaharat, bolile cardiovasculare și obezitatea.

„Microbiomul intestinal joacă un rol mult mai important în metabolism decât își dau seama mulți oameni, influențând totul, de la reglarea glucozei până la inflamație și sănătatea generală”, spune dr. Makhija.

Broccoli conține substanțe precum sulforafanul, quercetina și flavonoidele, recunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatoare. În plus, leguma reprezintă o sursă importantă de vitamina C, un antioxidant puternic care contribuie la protejarea celulelor împotriva degradării oxidative.

Bogată în fibre alimentare și prebiotice

Tot mai multe cercetări arată că microbiomul intestinal influențează direct metabolismul, reglarea glicemiei și nivelul inflamației din organism.

Broccoli este bogată în fibre alimentare și prebiotice, elemente esențiale pentru dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin și pentru menținerea sănătății digestive. 

Poate contribui la protejarea inimii

Problemele metabolice sunt frecvent asociate cu hipertensiunea arterială, nivelurile crescute ale trigliceridelor, glicemia ridicată și scăderea colesterolului HDL, cunoscut drept „colesterolul bun”. Toți acești factori cresc riscul apariției bolilor cardiovasculare.

Fibrele din broccoli pot contribui la reducerea colesterolului și la stabilizarea glicemiei, în timp ce glucozinolații și polifenolii din compoziția sa protejează vasele de sânge împotriva efectelor stresului oxidativ.

De asemenea, broccoli conține în mod natural nitrați, compuși care favorizează circulația sanguină și pot contribui la menținerea unei tensiuni arteriale normale.

Medicii recomandă ca mesele zilnice să fie construite în jurul legumelor, deoarece această strategie reduce automat consumul de produse ultraprocesate, carbohidrați rafinați și alimente bogate în zaharuri ascunse.

O regulă simplă recomandată de specialiști este ca jumătate din farfurie să fie ocupată de legume fără amidon, precum broccoli, conopida, dovleceii sau ardei.

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