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Leguma care poate pune în pericol glanda tiroidă. Cine trebuie să fie atent la consumul ei, potrivit medicilor

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O legumă considerată sănătoasă și frecvent consumată poate avea efecte nedorite asupra glandei tiroide, mai ales în cazul persoanelor cu dezechilibre hormonale, avertizează specialiștii. Este vorba de soia.

Soia poate afecta glanda tiroidă
Mâncare din soia Foto: Shuterstock

Deși este considerată un aliment sănătos și este des întâlnită în dietele moderne, soia poate ridica probleme atunci când este consumată în exces.

Mai ales în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni ale glandei tiroide. Specialiștii atrag atenția că efectele sale asupra echilibrului hormonal nu trebuie ignorate de către cei vulnerabili, potrivit blic. 

Potrivit nutriționiștilor, discuția pornește de la conținutul ridicat de fitoestrogeni, compuși vegetali din soia care au o structură similară cu estrogenul produs în mod natural în organism.

Aceștia, în special izoflavonele, pot interacționa cu receptorii hormonali și pot influența anumite procese metabolice, mai ales atunci când consumul este ridicat și constant.

În cazul persoanelor cu hipotiroidism, consumul excesiv de soia poate deveni problematic. Anumite substanțe active pot interfera cu activitatea unei enzime implicate în sinteza hormonilor tiroidieni, ceea ce poate contribui la scăderea nivelului acestora în organism și la accentuarea simptomelor existente.

Situația este considerată și mai delicată în cazul tiroiditei autoimune Hashimoto, unde sistemul imunitar atacă glanda tiroidă. Astfel, fitoestrogenii pot influența răspunsul imun, iar anumite componente pot interfera și cu absorbția iodului, element esențial pentru funcționarea normală a tiroidei.

Medicii explică faptul că hipotiroidismul se manifestă printr-o producție insuficientă de hormoni tiroidieni, ceea ce duce la încetinirea metabolismului.

Simptomele apar treptat și pot include oboseală persistentă, creștere în greutate, dificultăți de concentrare, piele uscată, intoleranță la frig sau tulburări emoționale. Netratată, afecțiunea poate avea consecințe serioase, însă în majoritatea cazurilor poate fi ținută sub control prin tratament adecvat.

Pe lângă acest aspect, specialiștii atrag atenția și asupra altor alimente din dietă care pot influența funcția tiroidei.

Unele legume crucifere conțin substanțe numite goitrogeni, care pot reduce absorbția iodului, mai ales dacă sunt consumate crude și în cantități mari. Totuși, prepararea termică reduce semnificativ acest efect.

În ceea ce privește alimentația, un aport adecvat de iod, seleniu și zinc este considerat important pentru funcționarea normală a tiroidei în hipotiroidism, în timp ce în hipertiroidism se recomandă reducerea consumului de iod și includerea alimentelor bogate în antioxidanți și acizi grași Omega-3.

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