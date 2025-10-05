Lecțiile de viață ale celei care a schimbat știința și modul în care privim natura

Jane Goodall, femeia care a schimbat felul în care lumea privea animalele și natura, a încetat din viață în această săptămână, la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, pe 1 octombrie 2025, în California, în timpul unui turneu de conferințe.

Jane Goodall, una dintre cele mai influente figuri din lumea științei și protecției mediului, a murit la vârsta de 91 de ani. A fost biolog, cercetătoare, activistă și o voce globală pentru conservarea planetei. De-a lungul vieții, a inspirat milioane de oameni prin modul ei de a trăi: simplu, echilibrat și conectat la natură.

Business Insider i-a analizat parcursul și obiceiurile care i-au definit stilul de viață și care pot fi o sursă de inspirație pentru oricine.

A ales o alimentație bazată pe plante

Jane Goodall a renunțat la carne încă din tinerețe, din respect pentru animale și din convingerea că sănătatea poate fi întreținută prin hrană naturală. Consuma legume, fructe, cereale și semințe, iar specialiștii consideră că o astfel de dietă contribuie la reducerea riscului de boli cardiovasculare și la menținerea energiei pe termen lung. Pentru ea, mâncarea nu era doar o necesitate, ci o alegere morală și echilibrată.

A continuat să muncească până la final

Goodall nu s-a retras niciodată complet. Chiar și în ultimul deceniu de viață, a călătorit, a ținut conferințe și a coordonat programe educaționale dedicate protecției mediului. Credea că munca are sens doar dacă servește unei cauze mai mari, iar activitatea continuă i-a oferit energie și claritate mentală. Numeroase studii arată că persoanele care rămân active, fizic și intelectual, își păstrează mai mult timp sănătatea mintală.

A învățat toată viața

Jane Goodall nu considera vârsta o limită. Spunea adesea că „fiecare zi trebuie să aducă ceva nou de învățat”. Obiceiul de a descoperi zilnic informații și experiențe noi a menținut-o curioasă și optimistă. Specialiștii spun că acest tip de atitudine, caracterizat prin curiozitate constantă și deschidere spre noutate, ajută la menținerea unui creier sănătos și flexibil.

A știut să se ferească de stres

Goodall vorbea rar despre stres. Avea o capacitate remarcabilă de a rămâne calmă, chiar și în perioade tensionate, și prefera să se concentreze pe lucrurile pe care le putea controla, iar această abordare i-a fost de ajutor nu doar în carieră, ci și în viața personală. Cercetările arată că stresul cronic afectează sistemul imunitar și sănătatea inimii, iar oamenii care reușesc să-și păstreze echilibrul emoțional trăiesc mai mult și mai bine.

A trăit mereu aproape de natură

De la anii petrecuți în pădurile din Tanzania, printre cimpanzei, până la activitatea de educație ecologică, Jane Goodall a considerat natura un loc sacru. Chiar și atunci când era în orașe mari, căuta mereu un spațiu verde, un copac sau un colț liniștit. Cercetările confirmă efectele benefice ale timpului petrecut în natură: scăderea tensiunii arteriale, reducerea inflamației și îmbunătățirea stării de spirit.

Jane Goodall a fost mai mult decât o cercetătoare. A fost o voce morală într-o lume grăbită, un model de disciplină, empatie și curaj. A demonstrat că viața lungă și împlinită nu ține de noroc, ci de alegeri zilnice făcute cu sens prin alimentație echilibrată, activitate constantă, curiozitate și legătura sinceră cu natura.