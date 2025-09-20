Efectele suprinzătoare ale cititului. Ce spun specialiștii despre lectură și care sunt beneficiile asupra sănătății

Specialiștii spun că lectura poate modela destinul unui copil. În plus, ar reprezenta succesul reușitei în aproape orice domeniu. Unele studii indică faptul că scrierea creativă și cititul duc la cea mai pregnantă dezvoltare a creierului la copii.

Statisticile europene arată cǎ doar 29.5% dintre români au citit o carte în anul 2022, adică mai puțin de un sfert din populație. Locul lecturii serioase a fost luat de rețelele sociale și de influenceri media, în unele cazuri mai slab pregătiți intelectual decât cei care-i ascultă și le aduc celebritatea. Specialiștii în literatură, profesori universitari, scriitori și jurnaliști spun că motivele pentru care românii au ajuns în această situație sunt multiple. Aceștia pun însă accent pe convingerea tinerelor generații să citească, să scrie, să devină creativi și atașați de literatură. Aceiași specialiști arată care sunt beneficiile lecturii și a literaturii de calitate asupra vieții sociale, a sănătății și a carierei unei persoane. Impactul este notabil, iar cei care sunt citititori împătimiți au șanse mai mari de a reuși în viață, deoarece această activitate îmbunătățește gândirea critică, dezvoltă inteligența emoțională, îmbunătățește vocabularul, sporește empatia și promovează abilitățile de stabilire a obiectivelor, arată numeroase studii la nivel mondial.

„Literatura bună te pregătește de viitor”

Dan Lungu, scriitor și profesor universitar de origine botoșăneană, directorul Festivalului de lectură și creativitate pentru copii „Apolodor”, spune că lectura de calitate pregătește un copil pentru viitor.

„Literatura bună te pregătește de viitor. Pentru că te pregătește să reacționezi bine, adecvat, într-un anumit context. Te ajută să colaborezi mai bine în echipă. Te ajută să ghicești, să înțelegi mai bine intențiile celuilalt. Într-un fel, o carieră socială se construiește și prin informațiile pe care le ai dar și prin modul cum știi să comunici cu ceilalți. Și literatura te ajută foarte mult în acest sens fiindcă acolo sunt personaje. Ele sunt foarte diferite, deci trăiești experiențe foarte diferite empatizând cu personajele. Și acest lucru pe care-l înveți citind după aceea îl aplici în jurul tău”, declară Dan Lungu. Totodată, profesorul universitar spune că lectura, în special literatura de bună calitate, îi face pe tineri să devină mai de succes în viața profesională. Iar paleta de calități și aptitudini dobândite cu ajutorul lecturii este atât de mare încât pot fi de folos în aproape orice meserie.

„Indiferent ce vrei să faci în viață, lectura te va ajuta să ai o carieră mai bună, mai bună decât dacă n-ai fi citit”, adaugă Dan Lungu. „Dacă veți observa familiile în care și părinții și copiii citesc sunt familii care comunică mai bine între generații”, spune profesorul universitar.

„Noi ne-am ridicat ca specie, prin gândire,prin scris, prin citit”

La rândul său, scriitorul și jurnalistul Viorel Ilișoi spune că cititul este la fel de important ca respirația și alimentația pentru cǎ reușește să formeze un copil ca individ.

„Lectura este la fel de importantă ca respirația, ca alimentația. Ajută la construcția ta ca individ și ar trebui să ne îngrijim să construim și omul interior. Noi ne-am ridicat ca specie, prin gândire, prin scris, prin citit”, spune Viorel Ilișoi. Jurnalistul de origine botoșăneană adaugă că lectura ne face să nu mai repetăm inutil experiențele înaintașilor, inclusiv greșelile acestora, ca într-un joc sisific.

„N-are rost să reluăm mereu, apropo de discuția legată de școala vieții, totul de la zero, când avem deja scris totul în cărți. Toată experiența anteriorilor noștrii, și nu doar experiența de supraviețuire ca specie dar și experiența lucrurilor care ne umanizează. Adică experiența emoțiilor noastre, a întâmplărilor, a ideilor noastre, a gândirii. Totul se găsește în cărți”, adaugă Ilișoi.

Creierul copilului se dezvoltă mai bine citind

Nu în ultimul rând, Viorel Ilișoi spune că scrisul de mână și lectura duc la o mai bună dezoltare a creierului copilului. „Există un studiu, de la o Universitate din America. Studiu făcut pe o perioadă de 30 de ani și care arată că la copii creierul se dezvoltă,cel mai mult, față de alte activități, prin scrisul de mână. Scrisul de mână antrenează și privirea, și gândirea și imaginația. Scrisul de mână și cititul le consider formatoare. De ce crezi că școala clasică începea cu asta, artimetica și citirea. Tehnologia actuală care elimină lectura și dă tot timpul niște satisfacții pasagere, de moment, superficiale, nu cred că reușește să construiască un individ puternic”, completează Viorel Ilișoi.

Aceste considerații sunt confirmate și de studii la nivel mondial. „Cititul pentru plăcere este considerat învățare. Există atât de multe studii care arată că acei copii care citesc de plăcere au rezultate mai bune în viață, inclusiv realizări. Cititul este menit să fie o experiență plină de bucurie, cu scop și incitantă, iar abilitățile de învățare sunt importante pentru a putea avea aceste experiențe, nu este un scop în sine”, precizează specialistul Sue McDowall.

Alți specialiști arată că cititul poate reduce stresul și anxietate. Un studiu din 2009 realizat de Mindlab International la Universitatea din Sussex a constatat că cititul a redus nivelul de stres al subiecților studiului cu 68%, fiind mai eficient decât alte activități liniștitoare, cum ar fi plimbările sau muzica. În general, activitățile meditative care te obligă să te concentrezi asupra unei singure sarcini pot reduce stresul.

Cititul are avantajul suplimentar de a-ți angaja mintea și de a-ți forța creierul să fie creativ, astfel încât să-ți poți imagina povestea în timp ce citești. Un alt studiu realizat de doctor David Lewis în anul 2009 arată că cititul este „o implicare activă a imaginației, deoarece cuvintele de pe pagina tipărită stimulează creativitatea și te fac să intri în ceea ce este, în esență, o stare alterată de conștiință”. În plus, alte studii indică beneficii și mai mare pentru sănătate a lecturii. De exemplu, combate demența și declinul mental. Un studiu publicat în 2010 a evaluat 942 de adulți pentru a determina dacă practicarea hobby-urilor le reduce riscul de demență. Studiul a constatat că aproape 54% dintre cei care nu au dezvoltat demență citesc cărți în mod constant.