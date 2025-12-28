Din cauza condițiilor meteorologice extreme - vânt puternic și viscol - care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18, a anunțat Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova.

„Atenție, circulație rutieră închisă pe DN 67C (Transalpina), între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00!Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00, până când condițiile meteorologice vor permite drumarilor să intervină cu utilajele în condiții de siguranță. Revenim cu actualizări cu privire la starea acestui drum”, a transmis DRDP Craiova duminică seara, pe Facebook.

„Circulația rutieră se va relua dupa îndepărtarea efectelor codului roșu”

Decizia vine după ce, cu o jumătate de oră în mai devreme, drumarii au făcut un apel către turiștii din Rânca, cărora le-au comunicat că, din cauza condițiilor meteo, COD ROȘU de viscol, este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă.

„Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua după îndepărtarea efectelor codului roșu, cel mai probabil, mâine, 29.12.2025, în a doua parte a zilei”.

Turiștii aflați în stațiune care vor să coboare și cei care vor să ajungă acolo sunt nevoiți să aștepte reluarea circulației.

Cod roşu de ninsori și vânt foarte puternic

Amintim că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 28 decembrie, o avertizare Cod roşu de ninsori și vânt foarte puternic, care vizează Carpații Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.700 metri.

Avertizarea Cod roșu e valabilă până luni la ora 10.00.