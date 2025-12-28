Fără trageri Loto duminică, 28 decembrie.Trageri speciale pe 31 decembrie, de Anul Nou

Loteria Română nu organizează duminică, 28 decembrie, extrageri la jocurile LOTO. Următoarele trageri vor avea loc abia săptămâna viitoare, miercuri, 31 decembrie, chiar în ultima zi a anului, când sunt programate Tragerile Speciale LOTO de Anul Nou.

Astfel, nu vor avea loc trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Super Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Joker în această duminică. Tragerile de la mijlocul săptămânii, care în mod obișnuit se desfășurau joia, au fost mutate miercuri, deoarece joi va fi 1 ianuarie.

Două trageri în aceeași zi

Potrivit Loteriei Române, miercuri, 31 decembrie, vor fi organizate două trageri pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru tragerea suplimentară, fondul de câștiguri al categoriei I va fi suplimentat astfel:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc

Loto 6/49: 16 lei

Joker: 14 lei

Loto 5/40: 10 lei

Noroc: 4 lei

Noroc Plus: 3 lei

Super Noroc: 2 lei

Reporturi importante la final de an

La Joker, categoria I, se înregistrează un report de peste 8,69 milioane de euro.

La Loto 6/49, categoria I, reportul depășește 8,7 milioane de lei, adică peste 1,7 milioane de euro.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

De asemenea, la Loto 5/40, categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 71.800 de lei, iar la Super Noroc, reportul cumulat depășește 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).