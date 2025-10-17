Injecții pentru prevenirea HIV, aprobate într-o țară europeană. Cum se administrează și cine va beneficia de tratament

Cetățenii din Anglia și Țara Galilor vor putea beneficia de injecții pentru prevenirea HIV, aliniind astfel politica medicală la cea din Scoția.

Potrivit BBC, vor primi doza toți cetățenii asigurați la sistemul public de sănătate (NHS).

Injecția cu acțiune îndelungată, administrată de șase ori pe an – adică o dată la două luni –, reprezintă o alternativă la administrarea zilnică a pastilelor de protecție împotriva virusului.

Experții speră că injecțiile ce conțin cabotegravir (CAB-LA) vor contribui la atingerea obiectivului de a elimina noile cazuri de HIV din Regatul Unit până în 2030.

Wes Streeting, ministrul britanic al Sănătății, a declarat: „Aprobarea acestei injecții revoluționare întruchipează perfect ceea ce guvernul nostru își propune să ofere – tratamente de ultimă generație care salvează vieți și nu lasă pe nimeni în urmă.

Pentru persoanele vulnerabile care nu pot folosi alte metode de prevenire a HIV, aceasta reprezintă speranță.”

Terapia de prevenire a HIV, cunoscută sub numele de PrEP (profilaxie pre-expunere), este destinată persoanelor HIV-negative pentru a reduce riscul de infectare.

Pastilele sunt disponibile de mai mulți ani și sunt în continuare extrem de eficiente în prevenirea infectării, însă pentru unii oameni pot fi greu de luat zilnic.

Accesul la tratament poate fi dificil, nepractic sau stânjenitor. De exemplu, unii se tem că părinții sau colegii de locuință ar putea descoperi pastilele. Situații precum lipsa unei locuințe sau violența domestică pot face imposibilă administrarea zilnică a PrEP.

O injecție care acționează timp de mai multe luni oferă, în schimb, confort și discreție.

HIV este un virus care afectează celulele sistemului imunitar și slăbește capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor și bolilor obișnuite. Virusul se poate transmite prin contact sexual neprotejat sau prin folosirea în comun a acelor. Mamele îl pot transmite și la naștere copilului lor.

NHS beneficiază de o reducere confidențială din partea producătorului pentru acest tratament, care are un preț de listă de aproximativ 7.000 de lire sterline pe pacient pe an.

Injecția va fi oferită adulților și adolescenților cu o greutate sănătoasă, care prezintă risc crescut de infectare cu HIV prin contact sexual și care sunt eligibili pentru PrEP, dar pentru care administrarea zilnică a pastilelor este dificilă.

Se estimează că aproximativ 1.000 de persoane vor primi tratamentul, în timp ce multe altele vor rămâne pe varianta cu pastile sau o vor începe.