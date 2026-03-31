Îndulcitorul care este asociat cu leziuni cerebrale și riscul de AVC

Un înlocuitor al zahărului folosit la scară largă ar putea să nu fie atât de inofensiv pe cât se credea. Acesta se regăsește în produse precum înghețata low-carb, batoanele proteice keto sau băuturile carbogazoase dietetice.

Aprobat în 2001, eritritolul este un îndulcitor obținut, de regulă, prin fermentarea porumbului. Are aproape zero calorii, oferă aproximativ 80% din dulceața zahărului și influențează foarte puțin nivelul glicemiei. Din aceste motive, este preferat de persoanele care vor să slăbească sau să își controleze nivelul zahărului din sânge.

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Colorado Boulder și publicat în Journal of Applied Physiology, citat de Science Daily, arată însă că eritritolul poate afecta celulele vaselor de sânge din creier. În cadrul experimentului, oamenii de știință au expus celule umane la o cantitate de eritritol similară celei dintr-o băutură fără zahăr, timp de trei ore.

Rezultatele au indicat mai multe modificări îngrijorătoare

- reducerea producției de oxid nitric, esențial pentru relaxarea vaselor de sânge;

- creșterea nivelului de endotelină-1, o substanță care determină contractarea vaselor;

- scăderea capacității organismului de a dizolva cheagurile de sânge;

- creșterea stresului oxidativ (radicali liberi), care poate duce la inflamații și îmbătrânire celulară.

Posibil risc crescut de accident vascular cerebral

Aceste modificări pot crea condiții favorabile pentru apariția accidentului vascular cerebral. Vasele de sânge îngustate și capacitatea redusă de a elimina cheagurile pot crește riscul de blocaje la nivel cerebral.

Cercetătorii atrag atenția că studiul a analizat efectele unei singure porții de eritritol, iar consumul zilnic repetat ar putea amplifica aceste efecte.

Cu toate acestea, tot mai multe studii ridică semne de întrebare cu privire la siguranța sa. Un studiu amplu, realizat pe un eșantion de 4.000 de persoane din Statele Unite și Europa, a constatat că persoanele cu niveluri mai ridicate de eritritol în sânge prezentau un risc mult mai mare de a suferi un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral în decurs de trei ani.

Ce recomandă specialiștii

Deși rezultatele provin din studii de laborator și sunt necesare cercetări suplimentare pe oameni, experții recomandă prudență. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice etichetele produselor și să fie atenți la ingrediente precum eritritolul sau alți „alcooli de zahăr”.

Este indicat ca aceste tipuri de îndulcitori să fie consumați cu moderație.