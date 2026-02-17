Implantul dentar după infarct sau AVC: ghid complet pentru pacienții cardiaci

Pacienții cu boli ale inimii se tem de intervențiile stomatologice, de teama complicațiilor care pot să apară. Însă, medicii spun că se pot realiza, în condiții clar stabilite, inclusiv implanturi dentare la pacienți cu evenimente cardiologice majore în antecedente.

Pentru o intervenție complexă de tipul implantului dentar este necesar ca starea de sănătate a pacientului să fie în echilibru. Dacă această condiție este îndeplinită, inclusiv persoane cu evenimente cardiologice severe în antecedente pot beneficia de astfel de servicii, a explicat medicul Corrado Cazacu, medic specialist chirurgie dento-alveolară, în cadrul emisiunii „Tinerețe fără bătrânețe” realizată de Izabela Pănescu la Digi 24.

Înaintea unei intervenții complexe pacientul beneficiază mai întâi de o consultație în cadrul căreia se analizează informațiile despre starea de sănătate și se decide un plan de tratament. Este necesară inclusiv o scrisoare medicală din partea medicului cardiolog, a explicat dr. Cazacu.

„Dacă se știe cu hipertensiune arterială sau poate antecedente de infarct sau probleme cardiovasculare diverse, e important să vină pregătit și să spună inclusiv ce medicație ia, pentru că medicația poate fi diversă în funcție de patologia pe care o are pacientul. Însă, atât timp cât pacientul este echilibrat, ia medicamentele și tensiunea arterială este în echilibru, și în general celelalte patologii cardiovasculare sunt compensate, atunci pacientul este considerat ca un pacient oarecare și poate să-și pună și acel implant dentar”, a arătat medicul.

La cât timp de la AVC sau infarct este posibil implantul

Dacă a suferit un accident vascular cerebral sau un infarct, pacientul poate beneficia de implant dentar, însă la o anumită perioadă de la evenimentul vascular.

„În această situație este foarte important să înțelegem că nu se poate pune implantul dentar sau pacientul nu poate avea o intervenție chirurgicală în primele șase luni după acest eveniment, fie un infarct, fie un AVC. Însă, odată ce trece această perioadă și organismul se reface, pacientul poate să primească acel implant dentar”, a explicat medicul Corrado Cazacu. Intervenția nu este posibilă în mai puțin de jumătate de an pentru că mușchiul inimii sau țesutul nervos, după caz, au nevoie de recuperare pentru a se regenera, în caz contrar există riscul producerii unui nou AVC/infarct. „După șase luni, riscul să se repete acest incident scade drastic”, a mai spus medicul.

Mulți pacienți care au avut astfel de probleme în trecut, a menționat medicul, au putut beneficia de la unul până la 12 implanturi dentare și o reabilitare orală complexă. Important, mai ales pentru acești pacienți, este să fie și monitorizați în timpul intervenției cu implant dentar, respectiv să facă parte din echipa de specialiști care intervine un medic anestezist care să urmărească tensiunea arterială și starea de bine a pacientului. „Adică, dacă imediat vede pe monitorul de funcții vitale că pacientul este în stres, să ajusteze doza de acel medicament cu care se face sedarea, ca pacientul să revine de nou în parametrii optimi”, a detaliat medicul.

Pentru pacienții aflați în tratament cu anticoagulante, conduita terapeutică impune respectarea protocolului clasic, respectiv se întrerupe tratamentul cu acordul medicului curant (cardiolog sau neurolog). De obicei medicul curant prescrie un alt tip de medicament, un alt tip de anticoagulant cu acțiune scurtă, care va permite ca la două zile după întreruperea anticoagulantului de bază să se realizeze intervenția chirurgicală, cu risc de sângerare minor. Ulterior se reia medicația clasică a pacientului, la o zi sau două, în funcție de cum recomandă și medicul curant, a mai spus medicul Corado Cazacu.

O altă îngrijorare, a pacienților cu un nivel mare al valorilor colesterolului, de data aceasta, este că ar exista și în cazul lor riscuri. Medicul a explicat că simplul fapt că există valori crescute ale colesterolului nu constituie o contraindicație pentru intervenție, însă lucrurile trebuie analizate într-un context mai larg, pentru că un pacient cu un colesterol mărit are, în general, și alte boli asociate, de obicei boli cardiovasculare.

Nu se întrerupe tratamentul pentru boala de bază

Pentru pacienții hipertensivi, sfatul medicului este să nu întrerupă tratamentul atunci când realizează intervenția de implant dentar sau chiar și o banală extracție dentară. Ce a mai constatat medicul în cabinet este însă că unii pacienți urmează tratamentul inițiat chiar și cu 2-3 ani înainte, fără ca între timp să se fi realizat o reevaluare la cardiologie. În cazul lor există riscul unor valori ale tensiunii arteriale care depășesc limitele acceptate și din acest motiv este necesară o vizită recentă la medicul cardiolog.

O altă teamă a pacienților, a subliniat realizatoarea Izabela Pănescu, este cea de anestezie, cu atât mai mult dacă există probleme medicale în antecedente.

Riscul de creștere a tensiunii arteriale (tensiunea poate crește inclusiv pe fondul fricii) poate fi gestionat de către echipa de specialiști, a explicat medicul, iar printre soluțiile adoptate în acest caz este tehnica sedării conștiente, care oferă beneficiul relaxării pacientului.

Pe de altă parte, un implant dentar nu se poate efectua în cazul unor probleme grave care necesită intervenții chirurgicale la nivelul vasului de sânge sau la nivelul inimii. Medicul a explicat că este nevoie ca mai întâi să fie rezolvate aceste probleme, după care se evaluează posibilitatea realizării implantului.