Trei obiceiuri zilnice care îți pot proteja inima și pot reduce pe termen lung riscul de infarct și AVC

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial, dar cercetătorii arată că trei schimbări mici în rutina zilnică pot reduce semnificativ riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Doar câteva modificări simple în viața de zi cu zi, precum mai mult somn, mai multă activitate fizică și un aport crescut de legume, ar putea reduce semnificativ riscul de evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul, accidentul vascular cerebral sau insuficiența cardiacă, arată un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea din Sydney, scrie sciencealert.

Studiul, care a analizat datele a peste 53.000 de participanți cu vârsta medie de 63 de ani, a constatat că adăugarea zilnică a doar 11 minute de somn, 4,5 minute de activitate fizică și un sfert de cană de legume este asociată cu o reducere de 10% a riscului cardiovascular pe parcursul a opt ani.

„Combinarea unor schimbări mici în câteva domenii ale vieții noastre poate avea un impact pozitiv surprinzător asupra sănătății cardiovasculare”, a declarat nutriționistul Nicholas Koemel.

Cercetătorii au folosit date colectate prin dispozitive purtabile, pentru monitorizarea somnului și a activității fizice, și prin chestionare pentru obiceiurile alimentare. Ei au luat în calcul și alți factori de risc, precum vârsta, sexul sau consumul de alcool și tutun.

„Plănuim să dezvoltăm noi instrumente digitale care să sprijine oamenii în adoptarea unor obiceiuri sănătoase durabile. Vom colabora strâns cu comunitatea pentru ca aceste instrumente să fie ușor de folosit și să poată depăși barierele cotidiene”, a declarat epidemiologul și autorul principal Emmanuel Stamatakis.

Potrivit cercetării, persoanele care dorm 8-9 ore pe noapte, fac cel puțin 42 de minute de mișcare zilnic și urmează o dietă sănătoasă, bogată în fructe, legume, pește și cereale integrale, au avut un risc cu 57% mai mic de infarct, AVC și insuficiență cardiacă.

„Chiar și modificările modeste ale rutinei zilnice pot avea beneficii cardiovasculare și pot deschide drumul pentru schimbări suplimentare pe termen lung”, a mai spus Koemel.

Cercetarea a fost publicată în European Journal of Preventive Cardiology.