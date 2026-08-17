 Indicatorul care ar putea arăta cât de mult vei trăi. Ce este VO2 max, cum poate fi crescut și de ce contează pentru sănătate | adevarul.ro
search
Luni, 17 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Indicatorul care ar putea arăta cât de mult vei trăi. Ce este VO2 max, cum poate fi crescut și de ce contează pentru sănătate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un simplu număr ar putea oferi indicii importante despre starea de sănătate și chiar despre longevitate. Este vorba despre VO2 max, indicator care măsoară cantitatea maximă de oxigen pe care organismul o poate utiliza în timpul unui efort intens. Folosit până nu demult mai ales pentru evaluarea sportivilor de performanță, acest indicator a devenit noua obsesie în lumea fitnessului și este tot mai urmărit de specialiștii în longevitate.

Sală de gimnastică -fitness FOTO: Shuterstock
Sală de gimnastică -fitness FOTO: Shuterstock

VO2 max a trecut în ultimii ani din zona sportului de performanță în cea a sănătății și longevității. Tot mai multe persoane vor să-și afle valoarea și să o îmbunătățească, în speranța că o condiție fizică mai bună le-ar putea ajuta să rămână sănătoase cât mai mult timp, potrivit The Independent.

Ce este VO2 max

VO2 max reprezintă cantitatea maximă de oxigen pe care organismul o poate utiliza și metaboliza în timpul unui efort fizic intens.

Potrivit profesorului James Hull, medic pneumolog consultant la „Institute of Sport Exercise and Health”, este o măsură integrată a condiției cardiovasculare, metabolice și respiratorii.

Pe măsură ce intensitatea exercițiului crește, organismul consumă tot mai mult oxigen. Cantitatea pe care o poate utiliza depinde de eficiența cu care funcționează împreună mușchii, inima, sistemul circulator și plămânii, susține medicul. 

Conceptul nu este unul nou. VO2 max a fost identificat la începutul anilor 1900 de un fiziolog britanic. La acea vreme, participanții la experimente alergau pe o pistă în timp ce purtau o mască peste gură, conectată la un furtun. Aerul expirat era colectat și analizat.

Cercetătorul a observat că, pe măsură ce viteza de alergare creștea, creștea și consumul de oxigen. La un moment dat însă, acesta ajungea la o limită și nu mai creștea, chiar dacă efortul continua să devină mai intens. Acea limită reprezenta cantitatea maximă de oxigen pe care organismul o putea utiliza.

Cum se face testul

În prezent, testarea VO2 max se realizează în condiții controlate, pe o bandă de alergare sau pe o bicicletă staționară. Persoana testată poartă o mască specială pentru măsurarea oxigenului și are monitorizat ritmul cardiac. Intensitatea exercițiului crește treptat, după o perioadă de încălzire.

Testul durează, de regulă, între opt și 15 minute, iar obiectivul este atingerea nivelului maxim de efort. VO2 max este exprimat în mililitri de oxigen pe kilogram de greutate corporală pe minut (ml/kg/min). Cu cât valoarea este mai mare, cu atât condiția cardiovasculară este, în general, mai bună.

Valorile pot varia foarte mult. Aproximativ 12 ml/kg/min este considerat nivelul minim necesar pentru ca o persoană să poată merge fără ajutor. În cazul sportivilor de elită specializați în probe de anduranță, valorile pot ajunge la aproximativ 95 ml/kg/min pentru bărbați și 85 ml/kg/min pentru femei.

Scorurile sunt împărțite în cinci categorii: slab, acceptabil, mediu, bun și superior. Pragurile sunt ajustate în funcție de vârstă și sex.

VO2 max scade odată cu vârsta

Îmbătrânirea afectează în mod inevitabil organismul, iar VO2 max nu face excepție.

Dr. Greg Grosicki, membru al echipei de cercetare științifică a companiei de monitorizare a sănătății Whoop, spune că VO2 max scade, în medie, cu aproximativ 10% pe deceniu.

Totuși, activitatea fizică poate încetini acest declin. Un studiu citat în analiza publicată de The Independent arată că VO2 max poate fi îmbunătățit cu aproximativ 15-20% la orice vârstă, prin antrenamente regulate de anduranță.

Specialiștii susțin că genetica joacă, de asemenea, un rol important. Aproximativ 50% din valoarea VO2 max este determinată genetic, în timp ce cealaltă jumătate poate fi influențată de nivelul și tipul de activitate fizică.

De ce este important să ne confirmăm iubirea prin oferirea de cadouri. Câştigă la Adevărul Live, de la ora 14.00, premii inedite de Dragobete

Legătura dintre VO2 max și longevitate

Interesul tot mai mare pentru acest indicator vine și din cercetările privind longevitatea.

Potrivit sursei citate, unele studii au asociat un nivel mai ridicat al condiției fizice cu un risc mai redus de mortalitate. O analiză a mai multor lucrări științifice realizată de Universitatea din Innsbruck a indicat VO2 max drept unul dintre cei mai importanți predictori independenți ai speranței de viață, atât în cazul persoanelor sănătoase, cât și al celor cu boli cardiovasculare sau respiratorii.

Dr. Harpal Bains, specialist în medicina longevității, consideră că „VO2 max poate fi deosebit de util pentru persoanele obișnuite, mai ales pentru cele sedentare”.

Potrivit specialistului, o valoare scăzută poate determina o persoană să facă schimbări în stilul de viață, în timp ce un rezultat bun poate reprezenta o motivație pentru menținerea nivelului de activitate.

Un studiu citat în material arată că cele mai importante beneficii în privința longevității apar atunci când o persoană trece din categoria celor cu cea mai slabă condiție fizică într-o categorie de fitness modestă. În acest caz, riscul de mortalitate poate scădea cu aproape jumătate.

VO2 max este asociat, de asemenea, cu supraviețuirea în cazul unor pacienți cu boli cardiovasculare, respiratorii și cancer.

Ce spun experții despre „maximizarea” VO2 max

Tot mai mulți specialiști în fitness și longevitate vorbesc despre importanța creșterii VO2 max.

Dr. Andy Galpin, unul dintre cunoscuții fiziologi ai exercițiului fizic, consideră „VO2 max, unul dintre cei mai importanți indicatori pentru durata și calitatea vieții”.

Cu toate acestea, există și experți care avertizează că importanța acordată acestui indicator poate fi exagerată.

Cardiologul american Eric Topol susține că obsesia pentru VO2 max poate face ca oamenii să neglijeze alte tipuri de exerciții, în special antrenamentele de forță și cele pentru echilibru și stabilitate.

„Fixarea asupra VO2 max” poate distrage atenția de la obiectivul mai important, acela de a avea o rutină variată de exerciții fizice.

Un VO2 max mare nu înseamnă automat sănătate perfectă

Specialiștii atrag atenția că VO2 max nu trebuie privit ca un „scor” absolut al sănătății.

De exemplu, o persoană poate fi foarte bine antrenată, musculoasă, să aibă un indice de masă corporală relativ ridicat, să mănânce sănătos și să doarmă bine, dar să aibă un VO2 max mai mic decât un alergător de anduranță foarte slab.

Acel alergător poate avea însă un stil de viață mai puțin sănătos, poate dormi prost și poate fi foarte stresat. Prin urmare, un singur indicator nu poate oferi o imagine completă asupra stării de sănătate.

Secretul celui mai gustos preparat. Cum faci sosul tzatziki în doar 15 minute, ingredientul care face diferența

Pentru o îmbătrânire sănătoasă, specialiștii recomandă o combinație între exerciții cardiovasculare, antrenamente de forță, exerciții pentru echilibru și stabilitate, precum și o alimentație sănătoasă și un somn suficient.

Cât de precise sunt ceasurile inteligente

VO2 max a ajuns și pe ecranele ceasurilor inteligente. Apple Watch, Garmin și Fitbit se numără printre dispozitivele care oferă estimări ale acestui indicator.

Există însă o diferență importantă între valoarea estimată de un dispozitiv și rezultatul unui test efectuat într-un laborator. Singura modalitate de a afla cu adevărat VO2 max este un test specializat, cu monitorizarea directă a consumului de oxigen.

Ceasurile inteligente estimează valoarea pornind de la factori precum greutatea, sexul, nivelul de activitate și ritmul cardiac. Aceste date sunt comparate cu informații provenite din seturi mari de date.

Studiile efectuate asupra unor dispozitive precum Apple Watch, Garmin Fenix 6 și Fitbit au identificat o eroare medie de aproximativ 7-16%.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
digi24.ro
image
Surse: Decizie surpriză pe legea integrității după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu
stirileprotv.ro
image
Fritz pierde mandatul de primar al Timișoarei din cauza conflictului de interese. Decizia oficială a CCR
gandul.ro
image
SCHIMBARE pregătită pentru prosumatorii din România! Anunțul lui Bolojan
mediafax.ro
image
Șefii Rapidului, decizie imediată după înfrângerea cu Dinamo. Ce se întâmplă cu banii în Giulești. E vorba de 25.000.000 de lei
fanatik.ro
image
O gară și un capăt de linie într-un București uitat: între o halbă de bere și drumul spre Oltenița cu 16 opriri
libertatea.ro
image
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
digi24.ro
image
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
digisport.ro
image
Șumudică, debut dezastruos la CFR Cluj. Ardelenii, lecție de fotbal de la Corvinul
click.ro
image
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Trei fraţi de un an şi doi ani, abandonaţi de părinţi în Neamţ. Nici rudele nu vor să-i ia acasă
observatornews.ro
image
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
cancan.ro
image
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
newsweek.ro
image
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
prosport.ro
image
Panouri fotovoltaice cu sau fără baterie? Diferența de preț și în câți ani îți recuperezi investiția
playtech.ro
image
Știrea verii în fotbalul românesc: Arnold Garita, ajuns acum la FCSB, pe lista lui Arsenal și Newcastle!
fanatik.ro
image
Localitatea din Spania care caută antreprenori și muncitori. O casă costă doar 18.000 de euro
ziare.com
image
Anunțul lui Ilie Bolojan, după scandalul apărut în urma performanței istorice a lui David Popovici
digisport.ro
image
Elena Udrea, imagini surprinzătoare de la malul mării. Cum arată fosta ministră în costum de baie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
PRIMELE IMAGINI de la nunta lui Ronaldo cu Georgina. Au avut doar 9 invitați, părinții nu au fost prezenți. Georgina a fost o mireasă atipică, purtând fustă și cămașă / VIDEO
romaniatv.net
image
Hotărârea zilei privind tăierea salariilor! Ce decizie a luat Nicușor Dan
mediaflux.ro
image
Tragedie pentru Mircea Rednic: nepotul antrenorului a murit la doar 37 de ani, în noaptea dinaintea nunții
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”
click.ro
image
Țara care „a umilit” Grecia și România: „Nu mă așteptam să găsesc așa ceva aici”
click.ro
image
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?
click.ro
FotoJet (82) jpg
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească
okmagazine.ro
Arhiducesa Isabella Clara Eugenia foto profimedia 0571586781 jpg
O arhiducesă a jurat să nu-și mai schimbe niciodată lenjeria intimă. Moda pe care a lansat-o a cucerit Europa!
okmagazine.ro
Tun antitanc de calibrul 37 mm din dotarea Wehrmachtului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (© Bundesarchiv Bild 101I-127-0391-21)
Armamentul performant trimis de Germania în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Esca, imagini de senzație în costum de baie, la malul mării. „Să nu mi se vadă burta!”
image
Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”

OK! Magazine

image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească