Video Cel mai periculos oraș din lume: oamenii trăiesc doar 35 de ani din cauza lipsei oxigenului. Motivul care îi face pe locuitori să ignore pericolul

Situat în sud-estul statului Peru, aproape de granița cu Bolivia, La Rinconada este considerat cea mai înaltă așezare umană permanentă din lume. Orașul se află la o altitudine extremă, de aproximativ 5.100 de metri deasupra nivelului mării, într-o zonă izolată din Anzi, unde condițiile de trai sunt printre cele mai dure de pe planetă.

Din cauza altitudinii, aerul este extrem de rarefiat și conține cu până la 50% mai puțin oxigen decât la nivelul mării. Acest lucru are efecte directe și severe asupra organismului uman: oboseală cronică, amețeli, dificultăți de respirație și un risc crescut de boli cardiovasculare. În aceste condiții, speranța medie de viață a locuitorilor este estimată la doar 35 de ani, scrie blicc.

Adaptarea organismului la condiții extreme

În mod surprinzător, corpul uman încearcă să se adapteze. Locuitorii din La Rinconada produc chiar și de două ori mai multe celule roșii decât oamenii care trăiesc la altitudini mai joase, pentru a compensa lipsa oxigenului.

Cu toate acestea, această adaptare vine cu riscuri, deoarece sângele devine mai vâscos, crescând pericolul de complicații grave.

Pentru cei care ajung pentru prima dată aici, impactul este imediat. Documentaristul Ruhi Kenneth, care a vizitat orașul, a descris experiența sa: „Amețeala m-a cuprins imediat ce am coborât din taxi, iar a doua zi dimineață m-am trezit epuizat și fără energie. Aerul uscat îmi ardea gâtul, iar buzele mi se crăpau rapid.”

Viața de zi cu zi este extrem de dificilă

Cele mai multe locuințe sunt construcții improvizate din tablă, fără acces la apă curentă sau electricitate. Locuitorii sunt nevoiți să folosească băi și dușuri publice, iar igiena este o problemă constantă.

Temperaturile scad frecvent sub minus 10 grade Celsius, iar peisajul este dominat de gheață, noroi și deșeuri. Lipsa infrastructurii și izolarea fac ca accesul la servicii medicale sau educație să fie extrem de limitat.

„În acest pustiu, niciun copac nu poate supraviețui din cauza presiunii scăzute. Acest oraș este chiar cu 300 de metri mai înalt decât Mont Blanc”, a explicat Ruhi Kenneth. „Departe de lumea modernă, este un loc unde criminalitatea și pericolul sunt mereu în apropiere.”

Aurul, motivul pentru care oamenii nu pleacă

În ciuda acestor condiții aproape imposibile, orașul continuă să atragă oameni. Explicația este simplă: aurul.

La Rinconada s-a dezvoltat în apropierea unei mine bogate, iar economia locală gravitează în jurul exploatării aurului. Aproximativ 50.000 de oameni trăiesc aici, mulți dintre ei veniți din alte regiuni ale Peruului, în speranța că vor da lovitura.

Între 2001 și 2009, pe fondul creșterii prețului aurului cu până la 235%, populația orașului a crescut cu aproximativ 30.000 de locuitori. Astfel, un loc izolat și greu accesibil s-a transformat într-un centru urban neobișnuit, dar extrem de periculos.

„Oamenii vin în acest ținut aspru dintr-un singur motiv – aurul. Trăiesc printre gunoaie și în condiții extreme, dar speranța de a deveni bogați îi face să rămână”, a mai spus documentaristul.