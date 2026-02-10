search
Marți, 10 Februarie 2026
Înalta Curte decide dacă poate începe judecata în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu. Ce acuzații i se aduc

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este aşteptată să se pronunţe marţi, după mai multe amânări, în dosarul în care fostul deputat PNL Dan Vîlceanu, fost ministru al Investiţiilor, este trimis în judecată pentru ultraj, purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Cauza se află în faza de cameră preliminară, etapă în care instanţa verifică legalitatea trimiterii în judecată şi stabileşte dacă procesul poate începe pe fond.

Dan Vîlceanu, acuzat că l-a lovit şi zgâriat pe colegul său de partid. FOTO: Captură Video
Dan Vîlceanu, acuzat că l-a lovit şi zgâriat pe colegul său de partid. FOTO: Captură Video

Dan Vîlceanu a fost trimis în judecată în luna mai 2025 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în urma unei altercaţii petrecute în 2024, în plenul Camerei Deputaţilor, cu deputatul PNL Florin Roman.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc pe 21 mai 2024, în jurul orei 11:15, în Palatul Parlamentului, când Vîlceanu ar fi exercitat acte de violenţă asupra colegului său, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Anchetatorii susţin că Florin Roman a suferit leziuni traumatice prin lovire şi zgâriere, care au necesitat 4–5 zile de îngrijiri medicale.

Parchetul General mai arată că Vîlceanu i-ar fi adresat expresii jignitoare lui Florin Roman, fapte care ar fi dus la tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În actul de sesizare a instanţei se precizează că, potrivit legii, deputaţii beneficiază de protecţia autorităţii publice pe durata exercitării mandatului, însă imunitatea parlamentară se aplică exclusiv pentru voturi şi opinii politice. Astfel, parlamentarii pot fi urmăriţi penal şi trimişi în judecată pentru fapte care nu au legătură cu activitatea politică, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Dosarul a fost înregistrat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 28 mai 2025, iar de atunci judecătorii au amânat în repetate rânduri pronunţarea asupra începerii judecăţii pe fond.

După începerea urmăririi penale, Dan Vîlceanu declara pentru News.ro că l-a contactat pe Florin Roman pentru a-şi exprima regretul faţă de incident şi pentru a-şi cere scuze. El a afirmat că situaţia ar fi putut fi rezolvată între colegi şi că nu îşi doreşte ca relaţiile personale să fie afectate de divergenţele politice.

