search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Statele Unite datorează aproape 4 miliarde de dolari ONU. Organizaţia avertizează asupra unui blocaj financiar

0
0
Publicat:

Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat că aşteaptă confirmări din partea administraţiei Trump privind suma pe care Statele Unite intenţionează să o achite din restanţele de aproape 4 miliarde de dolari şi momentul în care fondurile vor fi transferate. ONU avertizează că, în lipsa acestor plăţi, s-ar putea confrunta cu un deficit sever de lichidităţi până la jumătatea anului, relatează France24.

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres. FOTO: U.S. Mission
Secretarul General al ONU, Antonio Guterres. FOTO: U.S. Mission

Un purtător de cuvânt al ONU a declarat luni că organizaţia aşteaptă să afle cât din datoria totală vor plăti autorităţile americane şi când vor ajunge efectiv banii. Avertismentul vine după ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a semnalat săptămâna trecută riscul unui „colaps financiar iminent” al organizaţiei, dacă regulile financiare nu sunt revizuite sau dacă statele membre nu îşi achită cotizaţiile.

Potrivit unui oficial al ONU, Statele Unite datorează 2,196 miliarde de dolari din bugetul operaţional curent al organizaţiei, sumă care include 767 de milioane de dolari aferente acestui an. În plus, Washingtonul are restanţe de aproximativ 1,8 miliarde de dolari la bugetul separat destinat operaţiunilor de menţinere a păcii, sumă care este în creştere.

Misiunea Statelor Unite la ONU a confirmat că ambasadorul american Mike Waltz a declarat că administraţia Trump intenţionează să efectueze, în următoarele săptămâni, o plată semnificativă din aceste restanţe, valoarea exactă urmând să fie stabilită. Informaţia a fost relatată iniţial de Reuters.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a precizat că Antonio Guterres se află în contact cu ambasadorul american „de ceva timp”, iar controlorul financiar al ONU discută, la rândul său, cu oficiali din administraţia SUA. „Aşteptăm să vedem exact când vor fi efectuate plăţile şi în ce cuantum”, a declarat Dujarric.

Într-o scrisoare transmisă statelor membre, Guterres a avertizat că fondurile pentru bugetul operaţional al ONU ar putea fi epuizate până în luna iulie, ceea ce ar afecta grav funcţionarea organizaţiei.

Preşedintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri activitatea ONU, afirmând că instituţia nu şi-a atins potenţialul. Administraţia sa nu a efectuat nicio plată către ONU în 2025 şi s-a retras din mai multe agenţii ale organizaţiei, inclusiv Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNESCO, reducând totodată finanţarea pentru alte zeci de organisme.

Oficiali ai ONU au precizat că 95% din restanţele la bugetul obişnuit al organizaţiei sunt datorate de Statele Unite. A doua ţară cu cele mai mari restanţe este Venezuela, cu datorii de 38 de milioane de dolari. Statul sud-american şi-a pierdut dreptul de vot în Adunarea Generală, după acumularea unor restanţe pe o perioadă de doi ani.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Bolojan dă vina pe Viktor Orban pentru protestele din Covasna și Harghita legate de creșterea taxelor locale: „Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice”
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Statisticienii au dat verdictul! Doar una dintre FCSB și CFR Cluj prinde play-off-ul. Cum va arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Bolojan s-a gândit „de multe ori” la demisie: „Pentru mine, când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”
antena3.ro
image
Sfatul analiştilor pentru Nicuşor Dan, după ce Trump l-a invitat la reuniunea Consiliului pentru Pace
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Poţi repara gardul comun pe propria cheltuială: ce scrie în lege, aşa scapi de amenzi
playtech.ro
image
Operațiunea „Ceasul” politicienilor. Cine sunt parlamentarii cu ceasuri de lux: șapte dintre ei au colecții mai scumpe ca ale lui Gig Becali
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Mihai Trăistariu VS Andreea Bălan, cum s-a terminat SCANDALUL!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan se gândește la demisie. De ce e nemulțumit premierul
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Prințul Carl Philip alături de fiica sa, Prințesa Ines, și Prințesa Sofia, în timpul botezului Prințesei Ines, la Capela Palatului Drottningholm din Stockholm, Suedia, pe 13 iunie 2025 Foto Profimedia (9) jpg
Nu ne miră, cu așa părinți superbi. Cum arată acum mezina Prințului Carl Philip și a Prințesei Sofia. Moment important pentru micuța Ines a Suediei
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal