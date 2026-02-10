Statele Unite datorează aproape 4 miliarde de dolari ONU. Organizaţia avertizează asupra unui blocaj financiar

Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat că aşteaptă confirmări din partea administraţiei Trump privind suma pe care Statele Unite intenţionează să o achite din restanţele de aproape 4 miliarde de dolari şi momentul în care fondurile vor fi transferate. ONU avertizează că, în lipsa acestor plăţi, s-ar putea confrunta cu un deficit sever de lichidităţi până la jumătatea anului, relatează France24.

Un purtător de cuvânt al ONU a declarat luni că organizaţia aşteaptă să afle cât din datoria totală vor plăti autorităţile americane şi când vor ajunge efectiv banii. Avertismentul vine după ce secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a semnalat săptămâna trecută riscul unui „colaps financiar iminent” al organizaţiei, dacă regulile financiare nu sunt revizuite sau dacă statele membre nu îşi achită cotizaţiile.

Potrivit unui oficial al ONU, Statele Unite datorează 2,196 miliarde de dolari din bugetul operaţional curent al organizaţiei, sumă care include 767 de milioane de dolari aferente acestui an. În plus, Washingtonul are restanţe de aproximativ 1,8 miliarde de dolari la bugetul separat destinat operaţiunilor de menţinere a păcii, sumă care este în creştere.

Misiunea Statelor Unite la ONU a confirmat că ambasadorul american Mike Waltz a declarat că administraţia Trump intenţionează să efectueze, în următoarele săptămâni, o plată semnificativă din aceste restanţe, valoarea exactă urmând să fie stabilită. Informaţia a fost relatată iniţial de Reuters.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a precizat că Antonio Guterres se află în contact cu ambasadorul american „de ceva timp”, iar controlorul financiar al ONU discută, la rândul său, cu oficiali din administraţia SUA. „Aşteptăm să vedem exact când vor fi efectuate plăţile şi în ce cuantum”, a declarat Dujarric.

Într-o scrisoare transmisă statelor membre, Guterres a avertizat că fondurile pentru bugetul operaţional al ONU ar putea fi epuizate până în luna iulie, ceea ce ar afecta grav funcţionarea organizaţiei.

Preşedintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri activitatea ONU, afirmând că instituţia nu şi-a atins potenţialul. Administraţia sa nu a efectuat nicio plată către ONU în 2025 şi s-a retras din mai multe agenţii ale organizaţiei, inclusiv Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNESCO, reducând totodată finanţarea pentru alte zeci de organisme.

Oficiali ai ONU au precizat că 95% din restanţele la bugetul obişnuit al organizaţiei sunt datorate de Statele Unite. A doua ţară cu cele mai mari restanţe este Venezuela, cu datorii de 38 de milioane de dolari. Statul sud-american şi-a pierdut dreptul de vot în Adunarea Generală, după acumularea unor restanţe pe o perioadă de doi ani.