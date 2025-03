Persoanele predispuse la cancer, în funcție de grupa de sânge. Care sunt grupele considerate mai „protejate”

Dacă aveți o anumită grupă de sânge, sunteți mai predispus să dezvoltați un anumit tip cancer, sugerează un studiu citat de Daily Mail. O teorie este că diferitele grupe de sânge produc răspunsuri diferite ale sistemului imunitar la amenințări precum bacteriile.

Cercetările arată că persoanele cu grupa de sânge A, B sau AB ar putea fi mult mai predispuse să dezvolte anumite tipuri de cancer letal.

Cei care au grupa de sânge 0 negativ sau pozitiv ar putea fi oarecum protejați de cancerul pancreatic, care are cea mai mare rată de mortalitate dintre toate cancerele comune.

Un studiu recent efectuat pe 50.000 de iranieni a arătat că cei cu grupa de sânge A, B sau AB au un risc cu 55% mai mare de a dezvolta cancer la stomac, comparativ cu cei cu grupa 0. Același studiu a concluzionat că persoanele cu grupa de sânge A sunt, de asemenea, cu o șesime mai predispuse la cancer intestinal.

Potrivit unui alt studiu, efectuat în 2016 pe aproape 18.000 de adulți, persoanele cu grupa de sânge AB au o șansă cu 45% mai mare de a dezvolta cancer hepatic. Respectivul studiu a indicat și că persoanele cu grupele de sânge 0 și AB au un risc de aproximativ șase ori mai mic de a dezvolta cancer pancreatic.



Specialiștii nu pot spune exact de ce anumite grupe de sânge prezintă un risc crescut de cancer, în special cele care se formează în tractul digestiv. Potrivit uneia dintre teorii, diferitele grupe de sânge produc răspunsuri diferite ale sistemului imunitar la amenințări precum bacteriile, declanșând schimbări în celule care cresc riscurile de apariție a cancerului.

Totuși, unii experți au făcut apel la prudență cu privire la interpretarea legăturilor dintre grupa de sânge și cancere, subliniind că, în general, numărul participanților la studii este mic, iar cercetările nu țin cont de alți factori care cresc riscul de cancer, cum ar fi consumul de alcool sau fumatul.

Amintim că un studiu publicat în revista Neurology a arătat că persoanele cu una dintre grupele de sânge de tip A au mai multe riscuri de a suferi un accident vascular cerebral înainte de vârsta de 60 de ani, în comparație cu persoanele cu alte grupe de sânge

„Grupele de sânge se moştenesc genetic de la părinţi la copii”

Grupele de sânge au fost identificate de americanul Karl Landsteiner, în anul 1900, iar descoperirea i-a adus premiul Nobel pentru medicină.

Iniţial, acesta a identificat doar grupele A,B şi 0, dar mai târziu a descoperit şi cel de-al patrulea tip de sânge, AB.

„Literele simbolizează doi antigeni (substanţe care pot fi atacate de sistemul imunitar) denumite A şi B. Grupa de sânge A are doar antigenul A; grupa de sânge B are doar antigenul B; grupa AB îi are pe amândoi; grupa 0 nu are niciunul”, conform site-ului Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.

Grupele de sânge se moștenesc genetic de la părinți la copii.

În România, grupele sanguine sunt repartizate astfel: 43% - grupa A, 33% grupa 0, 16% - grupa B şi 8% grupa AB.

Se știe că sângele nu poate fi donat oricui, ci trebuie să existe o compatibilitate între persoane. Cei cu grupa 0 sunt numiți şi donatori universali pentru că pot dona la toată lumea, dar nu pot primi sânge decât de la persoane cu aceeași grupă.

Persoanele din grupa AB+ pot dona sânge doar la cele din același tip de grupă, dar sunt primitori universali, în sensul că pot primi sânge de la orice grupă.