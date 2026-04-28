Descoperire uimitoare în medicină: doar trei oameni au această grupă de sânge. Cercetătorii caută al patrulea caz de „sânge auriu”

Cercetătorii au identificat un nou tip extrem de rar de sânge uman, în cadrul unor analize efectuate într-un spital din Thailanda, ceea ce duce la 49 numărul variantelor sanguine cunoscute până în prezent. Descoperirea aduce noi întrebări în domeniul hematologiei și arată că sistemul de clasificare a grupelor de sânge este mult mai complex decât se credea.

Noul tip, denumit B(A), a fost depistat la doar trei persoane- un pacient și doi donatori-și prezintă o combinație neobișnuită: predominanța antigenelor de tip B, alături de urme ale antigenelor A.

Specialiștii spun că această particularitate este rezultatul unor mutații genetice multiple, identificate la nivelul a patru alele diferite, potrivit aol.

Descoperirea a fost publicată în revista de specialitate Transfusion and Apheresis Science.

Potrivit sursei citate, cercetătorii au subliniat că diferențele observate între donatori și pacienți, chiar și în cadrul aceleiași populații, pot fi influențate de factori genetici, dar și de starea de sănătate sau tratamentele medicale.

Sistemul de grup sanguin ABO, stabilit încă din 1901 de Karl Landsteiner, rămâne baza clasificării sângelui uman. Acesta se bazează pe prezența sau absența antigenelor A și B, în timp ce factorul Rh determină pozitivarea sau negativarea grupei.

Pe lângă grupele comune, medicina cunoaște însă și variante extrem de rare.

Așa-numitul „sânge auriu” (Rh negativ complet) a fost identificat la doar câteva zeci de persoane la nivel global, iar alte tipuri, precum Gwada negativ, sunt întâlnite la un singur individ cunoscut.

Potrivit cercetptorilor, astfel de descoperiri sugerează că diversitatea genetică a sângelui uman este încă incomplet înțeleasă, iar noi tipuri rare ar putea fi identificate în viitor.