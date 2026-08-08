Descoperire macabră în apele Dunării: O motocicletă și doi soldați germani, găsiți la câțiva metri de Parlamentul Ungariei

Specialiștii germani au descoperit în această săptămână o motocicletă și rămășițele a doi soldați în Dunăre, scoase la iveală de nivelul scăzut al fluviului.

Descoperirea a fost făcută și anunțată de Volksbund, organizație nonprofit care, la solicitarea guvernului german, caută, recuperează și reînhumează în condiții demne militarii morți în războaie în afara Germaniei.

„Nivelul scăzut al Dunării a făcut ca pe malul fluviului, în Budapesta, să iasă la suprafață o motocicletă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Ulterior, Gabor Kohlrusz, specialist în recuperarea și reînhumarea rămășițelor umane din cadrul Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, a exhumat doi soldați.

Luni, descoperirile urmează să fie examinate la Budapesta, iar Volksbund va transmite în continuare informații despre operațiune.

Pe 2 august, motocicleta a fost descoperită pe partea Buda a Parlamentului Ungariei, lângă portul din Piața Batthyány. Cel mai probabil, este vorba despre un model DKW NZ 350-1. Epava a fost recuperată de angajații Institutului și Muzeului de Istorie Militară, partenerul ungar al Volksbund”, potrivit ONG-ului.

Volksbund adaugă că nămolul amestecat cu motorină a conservat foarte bine plăcuțele de identificare ale celor doi soldați, astfel încât acestea sunt încă lizibile.

Ambele jumătăți ale plăcuțelor au fost găsite, ceea ce indică faptul că decesul soldaților nu a fost transmis autorităților germane și, implicit, familiile lor nu au primit niciodată o notificare oficială.

În timpul operațiunii au mai fost descoperite mine antitanc germane, o decorație militară Kuban, un bidon de benzină și o motocicletă DKW NZ 350-1, un model dezvoltat special pentru utilizare militară începând din 1944.

Cei doi soldați, ale căror rămășițe au fost recuperate după mai bine de 80 de ani, urmează să fie înhumați în cimitirul militar Budaörs, de lângă Budapesta.

„Volksbund se așteaptă ca nivelul extrem de scăzut al Dunării să ducă și la apariția unor epave care ar putea conține rămășițele unor militari morți în timpul războiului.

Arne Schrader, șeful Departamentului pentru Cimitirele de Război și Relații Internaționale, explică faptul că, în astfel de cazuri, primele responsabile sunt autoritățile naționale. În Ungaria, acestea sunt reprezentate de Institutul și Muzeul de Istorie Militară, aflat în subordinea Ministerului Apărării.

Dacă specialiștii ungari stabilesc că este vorba despre militari germani, Volksbund este notificată. Ulterior, organizația decide dacă echipa coordonată de Gabor Kohlrusz poate gestiona operațiunea sau dacă este nevoie de sprijin suplimentar. În acest caz, pot fi implicați specialiști voluntari instruiți de Volksbund în ultimii ani.”

Au fost găsite și zeci de epave naziste scufundate

În zona fluviului dintre Serbia și România au devenit vizibile din nou carene ruginite, catarge și alte fragmente ale navelor care au aparținut flotei germane din Marea Neagră.

Este vorba despre nave scufundate intenționat în 1944 de armata nazistă aflată în retragere, în încercarea de a încetini înaintarea trupelor sovietice în Balcani.

Fenomenul este favorizat de nivelurile extrem de reduse ale apei. Datele autorităților din Ungaria arată că Dunărea a coborât la valori apropiate de minimele istorice, în timp ce navigația pe anumite sectoare ale fluviului a devenit tot mai dificilă.

Istoricii estimează că până la 200 de nave germane au fost scufundate în septembrie 1944 în defileul Dunării, lângă Prahovo. De-a lungul deceniilor, o parte dintre acestea au fost îndepărtate, însă multe au rămas pe fundul fluviului din cauza munițiilor și explozibililor aflați încă la bord.