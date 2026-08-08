 Descoperire macabră în apele Dunării: O motocicletă și doi soldați germani, găsiți la câțiva metri de Parlamentul Ungariei | adevarul.ro
search
Duminică, 9 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Descoperire macabră în apele Dunării: O motocicletă și doi soldați germani, găsiți la câțiva metri de Parlamentul Ungariei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Specialiștii germani au descoperit în această săptămână o motocicletă și rămășițele a doi soldați în Dunăre, scoase la iveală de nivelul scăzut al fluviului.

Motocicleta găsită de specialiști/FOTO: Volksbund
Motocicleta găsită de specialiști/FOTO: Volksbund

Descoperirea a fost făcută și anunțată de Volksbund, organizație nonprofit care, la solicitarea guvernului german, caută, recuperează și reînhumează în condiții demne militarii morți în războaie în afara Germaniei.

„Nivelul scăzut al Dunării a făcut ca pe malul fluviului, în Budapesta, să iasă la suprafață o motocicletă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Ulterior, Gabor Kohlrusz, specialist în recuperarea și reînhumarea rămășițelor umane din cadrul Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, a exhumat doi soldați.

Luni, descoperirile urmează să fie examinate la Budapesta, iar Volksbund va transmite în continuare informații despre operațiune.

Pe 2 august, motocicleta a fost descoperită pe partea Buda a Parlamentului Ungariei, lângă portul din Piața Batthyány. Cel mai probabil, este vorba despre un model DKW NZ 350-1. Epava a fost recuperată de angajații Institutului și Muzeului de Istorie Militară, partenerul ungar al Volksbund”, potrivit ONG-ului.

Volksbund adaugă că nămolul amestecat cu motorină a conservat foarte bine plăcuțele de identificare ale celor doi soldați, astfel încât acestea sunt încă lizibile.

Ambele jumătăți ale plăcuțelor au fost găsite, ceea ce indică faptul că decesul soldaților nu a fost transmis autorităților germane și, implicit, familiile lor nu au primit niciodată o notificare oficială.

În timpul operațiunii au mai fost descoperite mine antitanc germane, o decorație militară Kuban, un bidon de benzină și o motocicletă DKW NZ 350-1, un model dezvoltat special pentru utilizare militară începând din 1944.

Cei doi soldați, ale căror rămășițe au fost recuperate după mai bine de 80 de ani, urmează să fie înhumați în cimitirul militar Budaörs, de lângă Budapesta.

„Volksbund se așteaptă ca nivelul extrem de scăzut al Dunării să ducă și la apariția unor epave care ar putea conține rămășițele unor militari morți în timpul războiului.

Arne Schrader, șeful Departamentului pentru Cimitirele de Război și Relații Internaționale, explică faptul că, în astfel de cazuri, primele responsabile sunt autoritățile naționale. În Ungaria, acestea sunt reprezentate de Institutul și Muzeul de Istorie Militară, aflat în subordinea Ministerului Apărării.

Dacă specialiștii ungari stabilesc că este vorba despre militari germani, Volksbund este notificată. Ulterior, organizația decide dacă echipa coordonată de Gabor Kohlrusz poate gestiona operațiunea sau dacă este nevoie de sprijin suplimentar. În acest caz, pot fi implicați specialiști voluntari instruiți de Volksbund în ultimii ani.”

Au fost găsite și zeci de epave naziste scufundate

În zona fluviului dintre Serbia și România au devenit vizibile din nou carene ruginite, catarge și alte fragmente ale navelor care au aparținut flotei germane din Marea Neagră.

Este vorba despre nave scufundate intenționat în 1944 de armata nazistă aflată în retragere, în încercarea de a încetini înaintarea trupelor sovietice în Balcani.

Fenomenul este favorizat de nivelurile extrem de reduse ale apei. Datele autorităților din Ungaria arată că Dunărea a coborât la valori apropiate de minimele istorice, în timp ce navigația pe anumite sectoare ale fluviului a devenit tot mai dificilă.

Istoricii estimează că până la 200 de nave germane au fost scufundate în septembrie 1944 în defileul Dunării, lângă Prahovo. De-a lungul deceniilor, o parte dintre acestea au fost îndepărtate, însă multe au rămas pe fundul fluviului din cauza munițiilor și explozibililor aflați încă la bord.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
digi24.ro
image
Reacția Ucrainei după ce una dintre dronele sale a explodat în Bulgaria, lângă granița cu România. Asigurările date de Kiev
stirileprotv.ro
image
Unde au dispărut banii din PNRR destinați noilor centrale pe gaze? România și-a închis centralele pe cărbune în ritm galopant, dar nu a pus nimic în loc. 20 milioane de euro s-au dus pe apa sâmbetei
gandul.ro
image
Vântul a scos temporar România din criza de energie: export la vârful de seară, iar dimineață, eoliene
mediafax.ro
image
„A cheltuit peste 60-70 de milioane de euro!” Dezvăluiri despre prețul cu care Neluțu Varga ar putea vinde CFR Cluj
fanatik.ro
image
Fotbalistul care susține că Gică Hagi n-a trecut niciodată de el: „Pur și simplu nu mișca!”
libertatea.ro
image
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
A anunțat că prietena lui a murit, dar aceasta nici nu exista. Toată țara a râs de el: ”Escrocheria secolului”
digisport.ro
image
Factori care expun riscului de demență. Colesterolul crescut şi depresia, printre ei
click.ro
image
Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Salvatori atacaţi cu bâte, topoare şi pietre după ce au fost confundaţi cu "ambulanţa neagră", în Cluj
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge
cancan.ro
image
Beneficiu la pensie pentru o categorie de pensionari. Consiliul legislativ a dat aviz favorabil
newsweek.ro
image
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
prosport.ro
image
Ai cumpărat un apartament cu datorii la întreținere? Cine este obligat să le plătească
playtech.ro
image
Cum au fost surprinși Lionel Messi și Antonella Roccuzzo după moartea lui Jorge Messi. Foto
fanatik.ro
image
Guvernul pe care îl va avea România „din toamnă” s-ar putea să nu mai vină. Guvernul tehnocrat a devenit singura variantă viabilă
ziare.com
image
Au bătut palma! Marius Șumudică, revenire spectaculoasă pe bancă, în SuperLigă
digisport.ro
image
Alexia Eram pregătește o afacere în secret! Fiica Andreei Esca intră pe terenul unde tatăl ei a pierdut milioane
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
538 de lei la pensie. Unde se dau cei mai mulți bani pensionarilor
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Descoperire incredibilă făcută în inima Budapestei. O motocicletă și doi soldați germani au fost găsiți în Dunăre
click.ro
image
Suma incredibilă pe care o româncă a trebuit să o plătească după ce a ajuns la un spital în SUA: „Asta este America”
click.ro
image
Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Soldați germani capturați de Armata Roșie în apropierea satului Vitovka din sudul Ucrainei, în 1941 (© Anatoliy Garanin / RIA Novosti / Wikimedia Commons)
Bătălia de la Pocitovaia din 23 august 1941, un masacru uitat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Natalia Mateuț, imagini incendiare în costum de baie. Cum s-a lăsat fotografiată în vacanța din Ibiza
image
Descoperire incredibilă făcută în inima Budapestei. O motocicletă și doi soldați germani au fost găsiți în Dunăre

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă