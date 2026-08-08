Expresul deșertului: Trenul care rescrie distanța dintre Abu Dhabi și Dubai

Anul acesta se va deschide linia feroviară care va conecta Abu Dhabi de Dubai, călătoria dintre cele două orașe urmând să dureze aproximativ 50 de minute. Distanța între cele două orașe este de 150 de kilometri.

Potrivit What's On, publicație din Emiratele Arabe Unite (EAU), gara din Dubai, Al Yalayis, va primi pasageri începând cu 30 septembrie 2026.

Numele gării a fost observat de Gulf News pe panourile amplasate în zona șantierului, în timp ce lucrările continuă. Al Yalayis Station va fi deschisă în aceeași zi cu Al Dhaid Station din orașul Sharjah. Calea ferată, cu o lungime de 900 de kilometri, va conecta în cele din urmă comunități din întreaga țară. Rețeaua este inaugurată treptat, iar în prezent sunt operaționale două stații, în Abu Dhabi și Fujairah.

Al Yalayis Station se află în apropierea șoselei Sheikh Mohammed Bin Zayed și urmează să devină un important nod de transport. În viitor, aceasta va fi conectată direct la linia de metrou din Dubai.

Aceasta este doar prima etapă a rețelei de transport feroviar de pasageri, care va include 10 stații în Emiratele Arabe Unite.

În prezent, sunt operaționale două stații, în Abu Dhabi, în zona Mohammed Bin Zayed City, și în Fujairah, ambele fiind deschise pe 30 iunie 2026. Pe 30 septembrie 2026, vor fi deschise stațiile din Dubai și Al Dhaid, în emiratul Sharjah.

Pe 30 noiembrie 2026, rețeaua se va extinde cu stațiile din Liwa și Madinat Zayed, în emiratul Abu Dhabi. Pe 30 decembrie 2026, vor fi deschise alte trei stații în Abu Dhabi, în localitățile Al Dhannah, Al Sila și Al Mirfa.

Ultima stație anunțată este cea din University City, în emiratul Sharjah, care urmează să fie deschisă pe 30 martie 2027.

După finalizarea rețelei de pasageri, compania estimează că o călătorie între Abu Dhabi și Dubai va dura aproximativ 50 de minute. Tot aproximativ 50 de minute va dura și călătoria dintre Dubai și Fujairah.

O călătorie între Abu Dhabi și Fujairah va dura aproximativ o oră și 40 de minute, în timp ce traseul Abu Dhabi–Al Ruwais va putea fi parcurs în aproximativ o oră și 10 minute.

Trenurile vor circula cu viteze de până la 200 km/h, iar rețeaua ar urma să transporte până la 36 de milioane de pasageri pe an până în 2030.

Potrivit France24, proiectul urmărește să apropie cele șapte emirate și ar putea genera beneficii economice de peste 24,5 miliarde de dolari în următorii 50 de ani. Rețeaua face parte dintr-un plan mai amplu de transport feroviar în Golf, dar proiectul regional avansează lent din cauza rivalităților dintre state.