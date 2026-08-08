MAE critică concertul Morandi din regiunea Abhazia, Georgia. Trupa: „Corectitudinea politică este prea des pusă mai presus de simplul fapt de a fi om”

Concertul trupei Morandi susținut vineri, 7 august, la Suhumi, în regiunea separatistă Abhazia din Georgia, a fost criticat de Ministerul român al Afacerilor Externe.

„MAE român își exprimă dezacordul ferm față de concertul trupei Morandi, programat pe 7 august la Suhumi, în Georgia, în regiunea separatistă Abhazia.

România își reafirmă politica de nerecunoaștere a Abhaziei ca entitate separată și sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, în granițele recunoscute internațional”, a afirmat instituția pe X.

Răspunsul formației

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Morandi a transmis că „lumea este adesea mai pragmatică decât și-ar dori artiștii să fie, un loc în care corectitudinea politică este prea des pusă mai presus de simplul fapt de a fi om”.

„Către cei care ne-au condamnat pentru că ne-am adus muzica acolo unde era cel mai mult nevoie de ea... Nu am pretins niciodată că înțelegem lumea în toată complexitatea ei. Poate că nu o vom înțelege niciodată. Suntem pur și simplu artiști și poate că idealiștii din noi încă îndrăznesc să creadă că omenirea poate deveni mai bună decât este astăzi.

Nu cunoaștem toate poveștile care i-au transformat pe cei aflați la putere în oamenii care au devenit. Știm că lumea este adesea mai pragmatică decât și-ar dori artiștii să fie – un loc în care corectitudinea politică este prea des pusă mai presus de simplul fapt de a fi om”

Trupa adaugă că „au existat momente în care corectitudinea politică s-a transformat în tăcere, tăcerea în indiferență, iar indiferența a făcut ca omenirea să piardă o parte din sufletul său.”

„Refuzăm să credem că compasiunea ar trebui să aibă granițe. Suntem artiști. Nu noi alegem locurile în care muzica noastră este necesară – oamenii o fac.

Cântecele noastre nu au întrebat niciodată pe nimeni unde s-a născut, ce limbă vorbește, sub ce steag trăiește sau în ce alege să creadă. Muzica are o singură patrie: inima omului.

De ani de zile, am văzut străini cântând aceleași versuri cu lacrimi în ochi, îmbrățișându-se fără să aibă nevoie de o limbă comună. În acele momente nu au existat dușmani, națiuni sau diviziuni – doar oameni care și-au amintit, fie și pentru câteva minute, că aparțin unii altora”

Morandi adaugă că granițele, națiunile și diferențele dintre oameni nu ar trebui să ne definească sau să ne despartă, deoarece, dincolo de steaguri și frontiere, oamenii au aceleași emoții, speranțe și nevoi.

„Da, omenirea a făcut greșeli teribile. Și poate că încă le facem. Cei care conduc națiuni pot pierde uneori din vedere oamenii pe care ar trebui să îi protejeze. Pot uita compasiunea. Pot ajunge chiar să uite ce înseamnă să fii om.

Dar noi nu putem face asta. Pentru că, dacă artiștii încetează să mai creadă în oameni, cine va mai aminti lumii ceea ce ar putea deveni? Nu ne-am adus muzica pentru a lua partea cuiva.”

Aceștia mai transmit că muzica lor este menită să-i apropie pe oameni dincolo de țări, religii și ideologii. Trupa spune că vrea să lase generațiilor viitoare ceva mai valoros decât conflictele și să promoveze iubirea, solidaritatea și ideea că oamenii aparțin unii altora.

Despre Abhazia

Abhazia este o republică autonomă în nord-vestul Georgiei, autoproclamată independentă, situată între țărmul Mării Negre și vestul Munților Caucaz, creată la 4 martie 1921. Abhazia și-a declarat independența față de Georgia în anul 1992. Războiul de independență s-a soldat cu numeroase victime în perioada 1991-1994.

În august 2008, armata georgiană a încercat să recâștige controlul asupra Abhaziei, fapt ce a determinat intervenția rapidă a forțelor militare ruse, georgienii fiind nevoiți să se retragă în numai 6 zile.

La 26 august 2008, președintele Rusiei de la acea vreme, Dmitri Medvedev, a declarat că guvernul de la Moscova recunoaște oficial independența celor două republici separatiste, Osetia de Sud și Abhazia. La șase luni după recunoașterea independenței Abhaziei, aceasta nu a fost recunoscută decât de Nicaragua.