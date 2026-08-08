Singurul român care ar fi invitat la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina. Evenimentul are loc în acest weekend

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar urma să facă pasul cel mare în acest weekend, iar evenimentul ar putea avea printre invitați și un fost internațional român.

Marius Niculae ar fi fost chemat la nunta starului portughez, potrivit unei declarații făcute de Mihai Stoichiță, care a lăsat să se înțeleagă că fostul atacant se numără printre persoanele invitate.

„M-am întâlnit cu Marius Niculae ieri la Federație, nu știu dacă nu l-a invitat la nuntă. Sunt prieteni foarte buni, cred că l-a invitat. Marius îmi mai povestește când ne vedem!”, a declarat Mihai Stoichiță, la digisport.ro.

Ceremonia este anunțată de presa internațională ca urmând să aibă loc în Madeira, iar Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și Georgina Rodriguez, în vârstă de 32 de ani, ar urma să își unească destinele.

Invitația lui Niculae ar avea o explicație simplă

Românul și Ronaldo se cunosc de mai bine de două decenii. Cei doi s-au întâlnit la Sporting Lisabona, unde Niculae a ajuns în 2001, chiar în perioada în care Ronaldo făcea primii pași spre echipa mare. Relația dintre cei doi nu s-a limitat la vestiar. În anumite perioade, au fost chiar colegi de cameră în cadrul acțiunilor echipei.

Printre amintirile dezvăluite de fostul atacant se numără și faptul că Ronaldo nu avea încă permis de conducere. Niculae îl ajuta atunci să ajungă acasă, o situație care arată cât de diferită era viața portughezului înainte să devină unul dintre cei mai cunoscuți sportivi ai planetei.