 Juventus - Inter Milano, 1-2. Cristi Chivu, nemulțumit: „Ne lipsește condiția fizică!”. Când și cu cine joacă ultimul amical | adevarul.ro
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Juventus - Inter Milano, 1-2. Cristi Chivu, nemulțumit: „Ne lipsește condiția fizică!”. Când și cu cine joacă ultimul amical

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Inter Milano a obținut un nou rezultat pozitiv în perioada de pregătire, după ce a trecut cu 2-1 de Juventus, într-o partidă disputată la Perth, pe Optus Stadium. Pentru echipa pregătită de Cristi Chivu a fost penultimul test înainte de startul noului sezon.

Cristi Chivu Foto/EPA
Cristi Chivu Foto/EPA

Inter a controlat în mare parte partida și a reușit să se desprindă la două goluri diferență. Federico Dimarco a deschis scorul în minutul 20, după o fază construită pe partea stângă. Bonny a pătruns în zonă și a trimis mingea în centrul careului, iar italianul a finalizat precis, cu un șut la colțul lung.

Formația lui Chivu și-a mărit avantajul după pauză. În minutul 62, Diouf a înscris pentru 2-0, în urma unei combinații cu Esposito. Juventus a încercat să revină pe final și a redus diferența în minutul 85, prin Conceicao, însă Inter a rezistat până la fluierul final. Partida de la Perth a început cu 12 minute întârziere. Startul a fost amânat din cauza unui moment artistic organizat pe teren după ieșirea celor două echipe de la vestiare.

Ultimul test înainte de startul sezonului

Inter mai are un singur meci de verificare înainte de începerea oficială a sezonului. Echipa lui Cristi Chivu va întâlni Betis pe 15 august.

Până acum, formația italiană a mai disputat trei partide de pregătire: a învins Karlsruher cu 2-1, a remizat cu Manchester City, 1-1 (dar s-a impus la loviturile de departajare, scor 3-1), și a terminat la egalitate, 1-1, duelul cu rivala AC Milan. 

Noul sezon din Serie A va începe pentru Inter pe 22 august, când echipa pregătită de Chivu va juca pe teren propriu împotriva celor de la Monza.

Cristi Chivu: „Ne lipsește condiția fizică!”

Mereu putem face mai bine. Cantonamentul s-a încheiat în cel mai bun mod posibil, fără accidentări și aș spune și cu o evoluție bună. Dacă e Inter pregătită? Încă nu. Ne lipsește condiția fizică, mai trebuie să ne antrenăm până la strălucire. Vorbesc despre a doua repriză, care nu mi-a plăcut deloc. Am cedat terenul și am fost driblați de multe ori. 

Juventus este o echipă bună, bine antrenată. Meciurile de pregătire contează doar puțin. Juventus are jucători de calitate, e o echipă puternică, va avea un cuvânt de spus sezonul ăsta. Nu vreau să vorbesc despre ierarhii, știți că pentru mine nu există titulari. Toată lumea are oportunitatea să contribuie la cauza noastră!”, a declarat Cristi Chivu după meci, citat de presa din Italia

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