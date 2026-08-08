Cum a ajuns drona în Bulgaria fără să fie detectată. Premierul Rumen Radev susține că autoritățile au imagini cu drona

Explozia unei drone în Bulgaria, lângă granița cu România, ridică întrebări privind traseul acesteia. Generalul Virgil Bălăceanu spune că incidentul este greu de explicat, în condițiile în care premierul Rumen Radev, general de aviație, susține că bulgarii au imagini cu drona, dar nu le-au prezentat public.

Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a fost întrebat cum explică faptul că nici România, nici Bulgaria nu au detectat drona înainte ca aceasta să se prăbușească în apropierea graniței.

„Este greu să-mi explic. Nu-și explică premierul Bulgariei, care este general de aviație și piloții lucrează și cu radarele și cu sistemele de apărare antiaeriană și așa mai departe”, a declarat generalul în rezervă, la Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, Rumen Radev afirmase anterior că, după incidentele cu drone din România, Bulgaria a luat măsuri pentru întărirea supravegherii la graniță.

„De fapt, generalul Radev ne spune că după incidentele cu dronele din România, a luat măsuri de întărire a supravegherii la graniță”, a precizat Bălăceanu.

În același timp, autoritățile bulgare nu au precizat public informații despre ce tip de dronă este vorba și nici cui îi aparține.

„Generalul Radev ne spune: avem imagini cu această dronă, nu le prezentăm deocamdată”, a spus Virgil Bălăceanu.

Cum a ajuns drona în Bulgaria fără să fie detectată

Generalul consideră că unul dintre cele mai importante aspecte care trebuie clarificate este traseul dronei. Dacă aparatul este un Shahed 136, acesta ar putea fi identificat relativ ușor pe baza imaginilor, susține Bălăceanu.

„Ceea ce ne spune generalul Radev este că au imagini cu drona. Probabil cineva a fotografiat. De regulă, Shahed 136 este foarte ușor identificabil prin fotografii, pentru că ne-am obișnuit cu Shahed 136 Geran 2”, a afirmat acesta.

Întrebarea este însă cum ar fi putut drona să ajungă în Bulgaria după ce a traversat sau ocolit spațiul aerian românesc.

„Lucrul foarte curios și greu de explicat acum este dacă asistăm la un Shahed 136 și asta ne vor spune tot bulgarii, cum de a reușit să ajungă tocmai în Bulgaria survolând spațiul aerian al României, fie pe o traiectorie deasupra Dobrogei, fie pe o traiectorie deasupra apelor teritoriale și după aceea, ușor o manevră”, a explicat generalul.

Bălăceanu consideră că publicarea imaginilor și stabilirea tipului de dronă sunt esențiale pentru clarificarea incidentului. „Important este să așteptăm date cu privire la tipul acesta de dronă”, a spus el.

Drona a căzut în apropierea unor obiective energetice

Drona s-a prăbușit foarte aproape de infrastructura energetică transfrontalieră. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul interviului, aparatul a căzut la aproximativ 200 de metri de o stație de comprimare din România și la aproximativ un kilometru de un obiectiv similar de pe teritoriul Bulgariei.

Bălăceanu consideră însă că aceste obiective nu ar fi fost, cel mai probabil, ținta dronei „Cred că nu avea ca obiectiv să lovească și punctul din România sau punctul din Bulgaria, pentru că ar însemna o abatere masivă de la ceea ce ar fi însemnat mai ales legat de stația de comprimare din Bulgaria, de 1 km. Sigur că acum putem să speculăm din punctul acesta de vedere”, a declarat generalul.

Avertisment asupra unor posibile acțiuni hibride

Incidentul din Bulgaria ar putea, în opinia generalului, să fie analizat și în contextul unor posibile acțiuni hibride.

„Ceea ce ne spune generalul Radev este că au imagini cu drona. Probabil cineva a fotografiat”, a spus Bălăceanu, care avertizează că lipsa unor informații clare poate alimenta inclusiv speculații.

„Dacă nu, lucrurile pot să fie de o altă natură, pentru că vor duce și la teorii conspiraționiste dintr-o asemenea perspectivă”, a afirmat acesta.

Generalul a făcut referire și la reacțiile opoziției pro-europene din Bulgaria, care a interpretat incidentul ca pe o posibilă extindere a situațiilor de instabilitate și insecuritate până în Bulgaria.

În opinia acestuia, este de așteptat mai degrabă o amplificare a acțiunilor hibride decât un atac convențional.

„Mai degrabă Rusia va amplifica acțiunile hibride decât o acțiune clasică, un atac convențional”, a concluzionat generalul în rezervă.