Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”

Primele cireșe ale sezonului au ajuns în Piața Cibin din Sibiu și, în ciuda prețului ridicat, au atras atenția cumpărătorilor. Fructele importate din Spania se vând cu 180 de lei kilogramul, dar comercianții susțin că există în continuare cerere, chiar și la acest nivel de preț.

Cu toate acestea, comercianții spun că cererea nu lipsește, iar marfa dispare rapid de pe tarabe. Producția locală, va apărea în piețe abia peste o lună și jumătate

„Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază”, a declarat o vânzătoare din piață, care susține că fructele sunt de calitate superioară și comparabile cu cele românești de început de sezon, potrivit oradesibiu.

Comercianții spun că stocurile sunt limitate, dar le refac constant: „Am adus ieri 15 kilograme și aproape s-au cumpărat toate. Nu ducem lipsă de clienți, au luat pofticioșii. Urmează să mai aducem altele”.

În piață, comercianții descriu situația ca fiind una în care „marfa se dă ca pâinea caldă”, în ciuda prețului considerat exorbitant de mulți cumpărători.

Comparativ cu anul trecut, prețul este chiar mai ridicat. În aceeași perioadă din 2025, cireșele de import se vindeau cu aproximativ 150 de lei kilogramul. Ulterior, prețurile au înregistrat o scădere odată cu apariția unei oferte mai mari pe piață.