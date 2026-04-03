Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Fără injecții și fără restricții! O pastilă revoluționară de slăbit care poate reduce greutatea cu până la 25 de kilograme, aprobată de FDA

O nouă pastilă a fost aprobată de FDA și poate fi administrată în orice moment al zilei, oferind o soluție practică pentru milioane de persoane care se luptă cu obezitatea. Studiile clinice arată că doza maximă poate reduce greutatea corporală cu până la 25 de kilograme, în timp ce pacienții au înregistrat și îmbunătățiri ale tensiunii arteriale, colesterolului și nivelului trigliceridelor

Pastilă de slăbit Foto: Getty images

Medicamentul, numit orforglipron și comercializat sub denumirea de Foundayo, este un GLP-1 care imită un hormon natural ce controlează apetitul și senzația de sațietate, similar cu medicamentele injectabile folosite pe scară largă.

Spre deosebire de acestea, pastila poate fi administrată fără restricții, fără a fi nevoie de o pauză de 30 de minute înainte de masă sau băuturi, potrivit sciencealert.

Foundayo va începe să fie livrat de luni, iar persoanele cu asigurare medicală ar putea beneficia de prețuri începând de la 25 de dolari pe lună. Pentru cei care plătesc integral, prețurile variază între 149 și 349 de dolari pe lună, în funcție de doză.

Această pastilă se alătură Wegovy, pilula orală dezvoltată de compania Novo Nordisk, care a generat peste 600.000 de rețete în Statele Unite de la aprobarea sa în decembrie.

FDA a acordat aprobare rapidă pentru orforglipron în cadrul unui program destinat reducerii timpului de aprobare a medicamentelor, examinând cererea companiei în doar 50 de zile.

Potrivit publicației citate, într-un studiu clinic efectuat pe peste 3.000 de adulți cu obezitate, participanții care au primit doza maximă de 36 mg de orforglipron au pierdut, în medie, 11,2% din greutatea corporală – aproximativ 25 de kilograme – pe parcursul a mai mult de 16 luni. În grupul placebo, pierderea medie de greutate a fost de 2,1%, echivalentul a mai puțin de 5 kilograme, potrivit New England Journal of Medicine.

Comparativ cu medicamentele injectabile, pastilele zilnice determină o scădere mai redusă în greutate: Zepbound, de la Eli Lilly, generează o pierdere medie de 21%, iar injectabila Wegovy de la Novo Nordisk – aproximativ 15%.

Studiul a arătat că pacienții care au utilizat orforglipron au beneficiat și de îmbunătățiri ale circumferinței taliei, tensiunii arteriale, nivelului trigliceridelor și colesterolului.

Efectele secundare au fost în mare parte gastrointestinale, determinând între 5% și 10% dintre participanți să întrerupă tratamentul, comparativ cu aproape 3% în grupul placebo.

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?