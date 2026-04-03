Fără injecții și fără restricții! O pastilă revoluționară de slăbit care poate reduce greutatea cu până la 25 de kilograme, aprobată de FDA

O nouă pastilă a fost aprobată de FDA și poate fi administrată în orice moment al zilei, oferind o soluție practică pentru milioane de persoane care se luptă cu obezitatea. Studiile clinice arată că doza maximă poate reduce greutatea corporală cu până la 25 de kilograme, în timp ce pacienții au înregistrat și îmbunătățiri ale tensiunii arteriale, colesterolului și nivelului trigliceridelor

Medicamentul, numit orforglipron și comercializat sub denumirea de Foundayo, este un GLP-1 care imită un hormon natural ce controlează apetitul și senzația de sațietate, similar cu medicamentele injectabile folosite pe scară largă.

Spre deosebire de acestea, pastila poate fi administrată fără restricții, fără a fi nevoie de o pauză de 30 de minute înainte de masă sau băuturi, potrivit sciencealert.

Foundayo va începe să fie livrat de luni, iar persoanele cu asigurare medicală ar putea beneficia de prețuri începând de la 25 de dolari pe lună. Pentru cei care plătesc integral, prețurile variază între 149 și 349 de dolari pe lună, în funcție de doză.

Această pastilă se alătură Wegovy, pilula orală dezvoltată de compania Novo Nordisk, care a generat peste 600.000 de rețete în Statele Unite de la aprobarea sa în decembrie.

FDA a acordat aprobare rapidă pentru orforglipron în cadrul unui program destinat reducerii timpului de aprobare a medicamentelor, examinând cererea companiei în doar 50 de zile.

Potrivit publicației citate, într-un studiu clinic efectuat pe peste 3.000 de adulți cu obezitate, participanții care au primit doza maximă de 36 mg de orforglipron au pierdut, în medie, 11,2% din greutatea corporală – aproximativ 25 de kilograme – pe parcursul a mai mult de 16 luni. În grupul placebo, pierderea medie de greutate a fost de 2,1%, echivalentul a mai puțin de 5 kilograme, potrivit New England Journal of Medicine.

Comparativ cu medicamentele injectabile, pastilele zilnice determină o scădere mai redusă în greutate: Zepbound, de la Eli Lilly, generează o pierdere medie de 21%, iar injectabila Wegovy de la Novo Nordisk – aproximativ 15%.

Studiul a arătat că pacienții care au utilizat orforglipron au beneficiat și de îmbunătățiri ale circumferinței taliei, tensiunii arteriale, nivelului trigliceridelor și colesterolului.

Efectele secundare au fost în mare parte gastrointestinale, determinând între 5% și 10% dintre participanți să întrerupă tratamentul, comparativ cu aproape 3% în grupul placebo.