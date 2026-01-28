Coșmarul prin care trece o fostă Miss Universe, diagnosticată cu cancer la doar 33 de ani: „Un moment pentru care nimeni nu te pregătește”

Fosta concurentă la Miss Universe, Jaylene Álvarez, în vârstă de 33 de ani, trece printr-un coșmar după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, o luptă neașteptată care i-a schimbat viața. Modelul și prezentatoarea TV a descoperit nodul singură, iar acum urmează un tratament cu chimioterapie, purtând perucă din cauza efectelor secundare.

Tânăra a făcut public anunțul pe 22 ianuarie, printr-o postare emoționantă pe Facebook care a strâns sute de comentarii de susținere din partea urmăritorilor săi.

„Nu spun asta din frică, ci din adevăr și forță. Trec prin acest proces sprijinită de Dumnezeu, cu credință fermă și inimă împăcată, chiar și în mijlocul incertitudinii. Să ai față moartea și să spui <nu cu mine, nu acum, nu încă> este un moment pentru care nimeni nu te pregătește,, a scris Jaylene pe rețelele de socializare, descriind experiența sa.

Modelul a mărturisit că inițial a neglijat simptomele, chiar dacă în familia sa mai mulți membri au avut cancer.

„Am simțit nodul eu însămi- eu am descoperit cancerul. Trebuie să subliniez că, la început, l-am neglijat. Totul a început la sfârșitul lunii octombrie, când l-am simțit prima dată. La scurt timp după, nodul crescuse și mi-am dat seama că trebuie să merg la doctor”, a transmis Jaylene Álvarez, pe Facebook.

Chiar dacă vestea a fost un șoc, Jaylene a precizat că boala nu s-a răspândit în alte părți ale corpului. Ea urmează acum un tratament cu chimioterapie și, din cauza efectelor secundare, este nevoită să poarte perucă, potrivit thesun.

Determinată să transforme durerea personală într-un scop mai mare, fosta Miss își va documenta călătoria pe rețelele sociale pentru a sprijini și încuraja alte femei aflate în aceeași situație.

„Această experiență m-a trezit. M-a ajutat să cresc spiritual, să văd viața cu alți ochi și să înțeleg că fiecare secundă este un dar. Astăzi trăiesc cu mai multă intenție, mai multă iubire și mai mult scop. Vreau să servesc mai mult, să iubesc mai bine și să fiu un cetățean mai bun al lumii, a spus tânăra.

Jaylene este cunoscută pentru succesul său pe scena concursurilor de frumusețe. Ea a reprezentat San Lorenzo în competiția Miss Universe Puerto Rico 2021, clasându-se pe locul doi și câștigând premiul „Total Look” pentru ținută, aspect și creativitate.

În noiembrie 2024, a revenit în lumina reflectoarelor Miss Universe pentru a înmâna eșarfa câștigătoarei finale.