search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rogobete respinge ideea coplății în oncologie, lansată de un senator POT: „Este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare”

0
0
Publicat:

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a reacționat la discuțiile recente din spațiul public referitoare la posibilitatea introducerii coplății în tratamentele oncologice. Un proiect de lege inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Gheorghe Vela, propune introducerea unei coplăți de 5% din costul tratamentelor pentru pacienții bolnavi de cancer din România.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. FOTO: Facebook
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. FOTO: Facebook

„Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse. Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu”, a subliniat ministrul Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Rogobete a detaliat realizările ministerului în domeniul oncologic, menționând că direcția asumată de la început vizează creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient.

Printre măsurile concrete menționate de ministru se numără:

- Extinderea accesului la tratament: 41 de medicamente noi au fost introduse pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative, inclusiv pentru forme rare sau avansate de cancer.

- Funcționalizarea prevenției: registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal sunt acum transparente și evaluabile.

- Decontarea sprijinului psihologic pentru pacienții oncologici, recunoscând importanța suportului emoțional în tratamentul bolnavilor. „Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienții oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci și capacitatea reală a omului de a duce această luptă”, a menționat ministrul Sănătății.

- Integrarea și dezvoltarea îngrijirilor paliative în spitale, ambulatoriu și la domiciliu, prin programe naționale deja funcționale.

„În oncologie, discuția corectă este despre șanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez și de la care nu mă abat”, a mai spus Rogobete.

Proiect de lege controversat, depus în Parlament: coplată de 5% pentru tratamentele oncologice, propusă de un senator POT

Într-o postare pe Facebook, senatorul POT Gheorghe Vela a susținut că măsura ar avea rolul de a facilita accesul mai rapid la tratamente, inclusiv pentru pacienții neasigurați sau cu venituri reduse.

Acesta a precizat că persoanele fără venituri ar putea fi scutite total de la plată sau ar putea achita suma în rate, iar minorii și bolnavii aflați în stadii grave ar beneficia de exceptarea totală de la plată. 

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, mesaj clar pentru șeici după Al Khaleej – Al Okhdood 4-1. Ce le-a cerut antrenorul român
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Meseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din vară
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Reducţiunea testamentului în 2026. Cazurile în care se poate aplica
playtech.ro
image
Gripa care nu apare în statistici: de ce sunt mai multe cazuri decât cele raportate. „Vedem doar vârful iceberg-ului”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Școli închise până pe 1 februarie 2026. NU se mai fac ore în capitală, decizie de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Franța se răzbună pe România pentru Mercosur. Mișcare extremă care ne lasă fără apărare în fața lui Putin
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodiile norocoase ale lunii februarie 2026: vor avea bani cu nemiluita, succes în afaceri și liniște în familie
click.ro
image
Mihai Trăistariu, lovit grav de impozitul pentru cele 8 apartamente din Mamaia: „Mi-e și frică!” Câți bani a plătit în 2025?
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
image
Zodiile norocoase ale lunii februarie 2026: vor avea bani cu nemiluita, succes în afaceri și liniște în familie

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!