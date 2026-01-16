Rogobete respinge ideea coplății în oncologie, lansată de un senator POT: „Este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a reacționat la discuțiile recente din spațiul public referitoare la posibilitatea introducerii coplății în tratamentele oncologice. Un proiect de lege inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Gheorghe Vela, propune introducerea unei coplăți de 5% din costul tratamentelor pentru pacienții bolnavi de cancer din România.

„Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse. Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu”, a subliniat ministrul Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Rogobete a detaliat realizările ministerului în domeniul oncologic, menționând că direcția asumată de la început vizează creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient.

Printre măsurile concrete menționate de ministru se numără:

- Extinderea accesului la tratament: 41 de medicamente noi au fost introduse pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative, inclusiv pentru forme rare sau avansate de cancer.

- Funcționalizarea prevenției: registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal sunt acum transparente și evaluabile.

- Decontarea sprijinului psihologic pentru pacienții oncologici, recunoscând importanța suportului emoțional în tratamentul bolnavilor. „Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienții oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci și capacitatea reală a omului de a duce această luptă”, a menționat ministrul Sănătății.

- Integrarea și dezvoltarea îngrijirilor paliative în spitale, ambulatoriu și la domiciliu, prin programe naționale deja funcționale.

„În oncologie, discuția corectă este despre șanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez și de la care nu mă abat”, a mai spus Rogobete.

Proiect de lege controversat, depus în Parlament: coplată de 5% pentru tratamentele oncologice, propusă de un senator POT

Într-o postare pe Facebook, senatorul POT Gheorghe Vela a susținut că măsura ar avea rolul de a facilita accesul mai rapid la tratamente, inclusiv pentru pacienții neasigurați sau cu venituri reduse.

Acesta a precizat că persoanele fără venituri ar putea fi scutite total de la plată sau ar putea achita suma în rate, iar minorii și bolnavii aflați în stadii grave ar beneficia de exceptarea totală de la plată.