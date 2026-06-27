Cum ne protejăm de caniculă. Specialiștii recomandă cinci măsuri esențiale

Specialiștii din domeniul sănătății avertizează că organismul este supus unui efort major din cauza caniculei și recomandă mai multe măsuri pentru protecția împotriva condițiilor extreme de meteo, inclusiv prin hidratare constantă și menținerea locuinței răcoroase.

În condițiile meteo extreme, corpul uman depune un efort uriaș pentru a-și regla temperatura, având nevoie de o susținere proactivă pentru a traversa cu bine această perioadă, avertizează Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Autoritățile din domeniul sănătății recomandă astfel cinci măsuri esențiale de prevenție, adaptate după cea mai recentă ediție a Ghidului OMS/Europa privind planurile de acțiune pentru sănătate în caz de caniculă.

1. Hidratați-vă constant

Asigurați-vă că aveți mereu apă la îndemână și beți regulat, chiar dacă nu vă este sete.

De asemenea, îndemnați-i și pe cei din jur să facă la fel, pentru a evita deshidratarea și stresul termic.

2. Mențineți locuința răcoroasă

Reduceți expunerea la căldură în interior.

Folosiți metode de umbrire externe sau interne pentru a bloca pătrunderea razelor solare în timpul zilei și apelați la ventilația naturală (aerisirea încăperilor) pe timpul nopții pentru a elimina căldura acumulată.

Dacă este necesar și disponibil, utilizați sisteme de răcire a aerului.

3. Evitați expunerea la soare și efortul fizic intens

Limitați expunerea în aer liber, în special în cele mai fierbinți momente ale zilei.

Când sunteți nevoiți să ieșiți, căutați zonele umbrite.

Reduceți, modificați sau amânați activitățile fizice intense în timpul caniculei și adaptați-vă îmbrăcămintea.

Acordați atenție sporită persoanelor vulnerabile

Anumite categorii de populație au o capacitate redusă de termoreglare și sunt expuse unui risc crescut: persoanele vârstnice, copiii mici și sugarii, femeile însărcinate, precum și persoanele cu afecțiuni cronice (cardiovasculare, respiratorii, renale sau diabet).

Verificați periodic starea persoanelor care trăiesc singure sau au mobilitate redusă și asigurați-vă că au acces la răcoare și hidratare.

5. Recunoașteți semnele de urgență

Fiți vigilenți la simptomele afecțiunilor cauzate de căldură, cum ar fi crampele termice, epuizarea termică sau insolația.

Dacă identificați aceste semne de avertizare la dumneavoastră sau la cei din jur, solicitați imediat ajutor medical, mai spun specialiștii.

Sfaturile vin în contextul în care meteorologii spun că zilele următoare, în mai multe județe din vestul și centrul țării se estimează că termometrele vor indica 37 °C. Aceste valori sunt măsurate în stațiile meteorologice, la umbră, ceea ce înseamnă că temperaturile pe care le vom simți efectiv la soare, în mijlocul orașelor, vor depăși 40 °C.

Ei atrag atenția că temperaturile vor continua să crească, iar începând de duminică intră în vigoare un cod roșu de caniculă pentru regiunile din nord-vestul și parțial centrul țării, acolo unde maximele ajung până la 40 °C, ceea ce implică faptul că temperatura resimțită de organism se poate apropia de 45 °C.