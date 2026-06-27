Temperaturi extreme în Capitală. București și Ilfov, sub Cod Roșu de caniculă. Sfaturile specialiștilor

Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări succesive de caniculă pentru municipiul București și județul Ilfov, valabile începând de sâmbătă și până miercuri, 1 iulie. Temperaturile vor atinge valori extreme, iar indicele temperatură‑umezeală (ITU) va depăși constant pragul critic de 80 de unități, avertizează ISU Bucuresti-Ilfov.

Cod galben de caniculă: 27 iunie, ora 10.00 – 28 iunie, ora 10.00

Prima avertizare vizează intervalul sâmbătă–duminică, când temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Maximele se vor apropia de 35°C, iar nopțile vor rămâne calde.

Cod portocaliu: 28 iunie, ora 10.00 – 29 iunie, ora 10.00

De duminică, valul de căldură se intensifică. Temperaturile vor urca spre 38–39°C, iar ITU va depăși pragul critic în cea mai mare parte a zonei metropolitane. Canicula va fi însoțită de nopți tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 20–22°C.

Cod roșu: 29 iunie, ora 10.00 – 1 iulie, ora 10.00

Luni dimineață intră în vigoare cel mai sever nivel de avertizare. ANM anunță temperaturi extreme, între 35 și 41°C, disconfort termic deosebit de accentuat și risc major pentru persoanele vulnerabile. Bucureștiul și Ilfovul vor traversa trei zile de caniculă severă, cu nopți în care temperaturile vor rămâne ridicate.

„Fenomene vizate: temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35-41 de grade”, a detaliat ISU Bucuresti-Ilfov.

Măsuri de informare și prevenție

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București‑Ilfov a transmis informări prin canalele instituționale și prin panourile electronice stradale, avertizând populația asupra riscurilor asociate valului de căldură.

De asemenea, ca urmare a organizării ședințelor Comitetelor pentru Situații de Urgență București și Ilfov, au fost aprobate măsurile suplimentare pentru prevenirea, diminuarea și atenuarea efectelor negative ale caniculei și secetei, precum și altor fenomene meteorologice periculoase ce se pot produce în perioada de vară, pentru aplicarea cărora sunt responsabile autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

„Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme”

ISU Bucuresti-Ilfov recomandă respectarea următoarelor măsuri preventive:

„Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare; Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe; Evitaţi băuturile ce conţin cofeină sau zahăr în cantitate mare; Nu consumaţi alcool – vă deshidratează; Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme”



