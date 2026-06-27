Alertă de caniculă extremă. Ministerul Sănătății cere activarea planurilor de protecție a populației

Ministerul Sănătății a solicitat sâmbătă tuturor structurilor din sistemul medical să activeze planurile de intervenție pentru reducerea riscurilor generate de temperaturile extreme, după ce meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de caniculă pentru duminică și luni, valabilă în 16 județe.

Restul țării se află sub Cod galben și Cod portocaliu, ceea ce înseamnă că trei sferturi din România vor fi afectate de valul de căldură.

Măsurile cerute de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății cere serviciilor medicale să ia măsuri imediate pentru a face față creșterii numărului de solicitări și pentru a preveni incidentele cauzate de temperaturile foarte ridicate:

„Serviciile de ambulanţă - alertarea echipajelor şi suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creştere. Direcţiile de sănătate publică – verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare (stocuri de medicamente de urgență, în special a medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, resursa umană)”.

Ministerul transmite populației un mesaj ferm:

„Ascultaţi sfaturile medicilor şi evitaţi expunerea prelungită la soare, deshidratarea şi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie.”

Avertizările vin într-un context în care termometrele pot urca până la 41 de grade la umbră, însă temperaturile resimțite pot depăși 45 de grade Celsius în unele regiuni, iar riscurile medicale, de la insolație la agravarea bolilor cronice, cresc semnificativ.