Medicii spun ce măsuri ar trebui să aibă talia unei persoane sănătoase. La ce riscuri de sănătate se expun cei cu grăsime pe abdomen

Oamenii cu burtă proeminentă sunt în mare pericol, spun specialiștii. Mai ales în condițiile în care abdomenul este plin cu grăsime viscerală, cea care înconjoară organele și crează disfuncții, multe fatale, de-a lungul timpului. Specialiștii spun care este și circumferința optimă a taliei.

În Balcani mai ales există ideea că abdomenul proeminent la un bărbat este un semn de prosperitate și chiar de sănătate. Copiii și adulții corpolenți erau de multe ori considerați sănătoși sau, cum se spunea în popor, "pocnesc de sănătate”. În realitate, medicii spun că un abdomen proeminent și mai ales grăsimea abdominală reprezintă o problemă foarte gravă de sănătate și un indiciu clar că aceea persoană are o sănătate pe muchie de cuțit. Specialiștii spun că cei cu abdomene voluminoase riscă boli foarte grave, inclusiv decesul subit, chiar la vârste tinere.

Forma de măr a corpului înseamnă probleme mari de sănătate

Analiza medicilor pornește de la forma corpului, dar și cu o măsurătoare simplă. „Luăm centimetrul și măsurăm circumferința taliei. Se măsoară de la jumătatea distanței dintre partea cea mai de sus a șoldului și până aproximativ pe linia ombilicului. Ar trebui ca femeile să aibă maxim 90, iar bărbații maxim 100. Ce depășește înseamnă risc pentru sănătate”, spune medicul Corneliu Saradan, specialist în prevenție. Chiar dacă indicele de masă corporală, adică aceea formulă care arată dacă suferim de obezitate sau supraponderabilitate, se încadrează în parametrii normali, un abdomen proeminent, cu grăsime multă, înseamnă probleme mari de sănătate.

„Grăsimea abdominală este un semn mare de alarmă. În special dacă vorbim de aceea grăsime viscerală, prezentă în interiorul abdomenului și care ajunge să căptușească organele. Riscurile sunt foarte mari și trebuie să luăm măsuri de urgență”, spune Corneliu Saradan. În special, așa cum arată numeroși specialiști, forma corpului este cea care ar trebui să ne pună pe gânduri. Dacă avem o formă a corpului de pară, cu exces de grăsime în zona feselor și coapselor, atunci avem doar o problemă de estetică. Adică grăsimea se află sub piele și este inofensivă pentru sănătate. În schimb, atunci când forma corpului este de măr, adică cu acel abdomen proeminent, atunci cu siguranță avem parte de grăsime viscerală, adică acel strat interior care învelește organele și nu le lasă să funcționeze cum trebuie.

„Problema este sănătatea, nu aspectul. Prezența grăsimii viscerale este un indicator al dezvoltării unor boli metabolice cronice, fie că este vorba despre hipertensiune, boli de inimă sau diabet”, precizează Garth Davis, medic chirurg la Huston Methodist. Măsurile ideale ale circumferinței abdomenului din punct de vedere al sănătății, nu al esteticii, se calculează mai ales în funcție de sex și vârstă. Dar, în special, conform unui studiu important realizat de Harvard T.H. Chan School of Public Health, circumferința abdomenului unui bărbat nu trebuie să depășească 100 de centimetri iar la femei să nu fie peste 90 de centimetri. Singura metodă de a observa în mod clar grăsimea viscerală este prin intermediul CT sau a RMN-ului. Sunt însă proceduri care mănâncă timp și consumă resurse. Așa că specialiștii se ghidează mai ales după circumferința abdomenului și fac niște calcule specifice, bazându-se pe faptul că 10% din grăsimea organismului este grăsime viscerală.

De la diabet și boli cardiovasculare la cancer și moarte subită

Complicațiile provocate de grăsimea viscerală sunt devastatoare. Medicii precum Garth Davis mărturisesc că această grăsime este activă din punct de vedere biologic, ca un organ care secretă hormoni și alte substanțe chimice legate de tot felul de boli. Printre aceste substanțe se numără și citokinele, cele care cresc riscul de accident vascular și fac corpul mai puțin sensibil la insulină, ducând la diabet. Totodată, grăsimea viscerală produce un precursor al angiotensinei, o proteină care duce la vasoconstricție și face ca tensiunea arterială să crească.

Specialiștii au făcut o listă cu boli cauzate de grăsimea viscerală, aceea problemă majoră a "burtoșilor”. Lista este făcută pe baza studiilor de specialitate făcute de-a lungul timpului. Astfel, primele consecințe sunt hipertensiunea arterială și riscul de infarct miocardic. Apoi, o consecință este diabetul de tip II, cauzat de rezistența la insulină indusă de substanțele produse de grăsimea viscerală. Un studiu realizat pe profesorii de la școlile din California a demonstrat faptul că femeile cu circumferința taliei mult peste limita normală sunt cu 37% mai predispuse la astm decât cele cu circumferință normală a abdomenului.

Studiile pun totul pe seama faptului că această grăsime viscerală are un efect inflamator în tot corpul, inclusiv la nivelul căilor respiratorii. Tot un studiu realizat de unitățile sanitare din California a arătat că această grăsime viscerală este legată de o predispoziție aparte pentru demență. Mai precis, persoanele de 40 de ani care aveau nivel ridicat de grăsime viscerală erau de trei ori mai predispuse la demență, la vârsta de 70 de ani, decât ceilalți. Alte studii, de această dată din Coreea, arată că cei cu un abdomen proeminent și multă grăsime viscerală sunt mai predispuși la anumite tipuri de cancer.

În special la cancer de colon. Femeile care au abdomenul proeminent sunt de asemenea predispuse la cancer de sân. În plus, grăsimea abdominală conduce la fenomene precum apnee, dar și disfuncție erectilă la bărbați. În concluzie, așa cum arată și specialiștii care au publicat în „The New England Journal of Medicine” un studiu realizat pe 350.000 de europeni, bărbați și femei, grăsimea viscerală dublează riscul unei persoane de a muri prematur.

Exercițiile și o viață echilibrată singura scăpare

James de Lemos, medic cardiolog și profesor în cadrul departamentului de medicină internă de la UT Southwestern Medical Center, spune că cele mai bune metode de a scăpa de grăsimea viscerală și implicit de abdomenul proeminent sunt exercițiile fizice și o dietă echilibrată. În primul rând, recomandă James de Lemos, trebuie să evităm mâncărurile bogate în grăsimi saturate sau zaharuri simple. Medicul cardiolog recomandă dieta mediteraneană, bazată mai ales pe ulei de măsline. În plus, exercițiile sunt sfinte, adaugă James de Lemos. Cele aerobice sunt mai eficiente, adică plimbări susținute și alergatul în aer liber. Ca să nu mai vorbim de drumețiile la munte. Pe lângă redistribuirea grăsimi în organism, exercițiile dezvoltă masa musculară.