Cele 9 beneficii ale unei legume la îndemâna oricui. Ajută la slăbire și reglează natural nivelul glicemiei

Zucchini, legumă din familia cucurbitaceelor, are numeroase proprietăți benefice, este ușor de gătit și accesibilă ca preț.

Această legumă, care face parte din familia dovlecelului obișnuit, a fost introdusă pentru prima dată la începutul anilor 1800 în Italia. Leguma a fost utilizată în medicina populară pentru tratarea răcelilor, durerilor și a diverselor afecțiuni. Cu toate acestea, nu toate utilizările sale au fost dovedite științific, scrie NV Food.

Site-ul citat prezintă nouă beneficii pe care le aduce consumul de Zucchini.

1. Zucchini este bogat în nutrienți

Zucchini este bogat în vitamine, minerale și alți compuși vegetali benefici.

De asemenea, conține cantități mici de fier, calciu, zinc și alte vitamine din complexul B. Are un conținut ridicat de vitamina A, care poate susține vederea și sistemul imunitar. Dovlecelul crud are același profil nutrițional ca dovlecelul gătit, dar conține mai puțină vitamina A și mai multă vitamina C, un nutrient care tinde să se reducă la gătit.

2. Bogat în antioxidanți

Acest dovlecel este bogat în antioxidanți, care protejează organismul împotriva daunelor provocate de radicalii liberi.

Carotenoizii — precum luteina, zeaxantina și beta-carotenul — pot aduce beneficii importante pentru ochi, piele și inimă. Studiile arată că cea mai mare concentrație de antioxidanți se găsește în coaja dovlecelului. De asemenea, dovleceii galbeni pot conține niveluri ușor mai ridicate de antioxidanți decât cei verzi deschis.

3. Ajută la o digestie sănătoasă

Dovlecelul este bogat în apă, ajutând la facilitarea tranzitului intestinal și la reducerea riscului de constipație . Dovlecelul conține, de asemenea, fibre solubile și insolubile.

Acestea din urmă cresc volumul scaunelor și ajută alimentele să se deplaseze mai ușor prin intestine, reducând și mai mult riscul de constipație.

4. Pot reduce nivelul zahărului din sânge

Zucchini ajută la reducerea nivelului zahărului din sânge la persoanele cu diabet de tip 2. Cu trei grame de carbohidrați per 222 de grame, dovleceii sunt o alternativă excelentă cu conținut redus de carbohidrați la paste pentru cei care doresc să-și reducă aportul de carbohidrați.

În plus, fibrele din dovlecel ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, împiedicând creșterea acestuia după mese. Dietele bogate în fibre din fructe și legume, inclusiv dovlecel, au fost asociate în mod constant cu un risc mai mic de diabet de tip 2. Fibrele din dovlecel pot contribui, de asemenea, la îmbunătățirea sensibilității la insulină, ceea ce poate ajuta la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge.

5. Poate îmbunătăți sănătatea inimii

Dovleceii pot contribui, de asemenea, la sănătatea inimii, deoarece au un conținut ridicat de fibre. Studiile arată că persoanele care consumă mai multe fibre au un risc mai mic de boli de inimă. Pectina, un tip de fibră solubilă prezentă în dovlecei, pare să fie deosebit de eficientă în reducerea colesterolului total și a colesterolului „rău” LDL. O analiză a 67 de studii a constatat că consumul a doar 2-10 grame de fibre solubile pe zi, timp de 1-2 luni, a redus nivelul colesterolului total.

Dovleceii sunt, de asemenea, bogați în potasiu , care poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale ridicate prin dilatarea vaselor de sânge.

6. Dovleceii pot întări vederea

Adăugarea dovleceilor în dieta dvs. vă poate ajuta vederea. Acest lucru se datorează în parte faptului că dovleceii sunt bogați în vitamina C și beta-caroten , două substanțe nutritive importante pentru sănătatea ochilor. Dovleceii conțin, de asemenea, antioxidanții luteină și zeaxantină. Studiile arată că acești antioxidanți se pot acumula în retina ochiului, îmbunătățind vederea și reducând riscul de boli oculare legate de vârstă.

7. Dovleceii pot favoriza pierderea în greutate

Consumul regulat de dovlecei poate ajuta la slăbit. Leguma este bogată în apă și săracă în calorii, ceea ce ne poate ajuta să ne simțim sătui. Conținutul de fibre poate reduce, de asemenea, senzația de foame și vă poate reduce pofta de mâncare. Mai mult, studiile au asociat în mod constant consumul ridicat de fructe și legume cu pierderea în greutate și o rată mai lentă de creștere în greutate în timp.

8. Dovleceii sunt buni pentru sănătatea oaselor

Dovleceii sunt bogați în antioxidanții luteină și zeaxantină, precum și în vitamina K și magneziu, care ajută la întărirea oaselor.

9. Dovleceii sunt buni pentru prevenirea cancerului

Consumul de dovlecei poate contribui, de asemenea, la prevenirea cancerului, în special a cancerului de prostată. Studiile efectuate pe animale și în eprubetă arată că extractele de dovlecei pot contribui la distrugerea sau limitarea creșterii anumitor tipuri de celule canceroase. Cu toate acestea, sunt necesare studii pe oameni.

Studiile efectuate pe animale arată că extractele din semințe de dovleac pot contribui la limitarea hiperplaziei benigne de prostată — o mărire a prostatei care cauzează frecvent dificultăți la urinare și probleme sexuale la bărbații în vârstă.

Cum poate fi gătit

Dovlecelul este incredibil de versatil și poate fi consumat crud sau gătit. Poate fi adăugat crud în salate, sau fiert împreună cu alte fructe și legume de vară pentru a prepara ratatouille, tocană de legume tradițională franceză.

Poate fi preparat la tigaie, cu ulei de măsline, sau la grătar. De asemenea, florile de dovlecel sunt considerate o delicatesă în unele culturi. Pot fi prăjite în ulei sau puse crude în salate, supe și tocănițe.