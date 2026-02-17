Creștere „înfricoșătoare” a incidenței cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani. Cei născuții în anii '90 au un risc de patru ori mai mare decât generația '60

Moartea actorului american James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul principal din serialul „Dawson’s Creek”, a readus în prim‑plan o tendință îngrijorătoare observată în ultimii ani: creșterea semnificativă a cazurilor de cancer colorectal la persoanele sub 50 de ani. Cauzele exacte ale acestei evoluții rămân necunoscute și fac obiectul unor cercetări intense, transmite AFP.

Van Der Beek a decedat pe 11 februarie, la doar 48 de ani, după ce fusese diagnosticat în 2023 cu cancer colorectal în stadiul 3, iar cazul său amintește de moartea actorului Chadwick Boseman, starul din „Black Panther”, răpus de aceeași boală în 2020, la 43 de ani, potrivit agenției internaționale, citate de Agerpres.

Un studiu publicat anul trecut în Journal of the National Cancer Institute arată că persoanele născute în anii 1990 au un risc de patru ori mai mare de a dezvolta cancer colorectal comparativ cu cei născuți în anii 1960. Analiza a inclus date din Australia, Canada, Statele Unite și Regatul Unit.

În SUA, boala a devenit principala cauză de deces prin cancer în rândul persoanelor sub 50 de ani, potrivit unui studiu publicat recent în revista JAMA. „Este cu adevărat înfricoșător”, spune Helen Coleman, profesor de oncologie la Queen’s University Belfast, „dar trebuie spus că plecăm de la un nivel inițial foarte scăzut”.

Chiar și așa, majoritatea cazurilor continuă să apară la vârste înaintate: doar 6% dintre diagnostice sunt puse la persoane sub 50 de ani, potrivit cercetărilor realizate în Irlanda de Nord.

Screening mai bun la vârstnici, diagnostic tardiv la tineri

În multe țări, ratele de cancer colorectal la vârstnici se stabilizează sau chiar scad datorită programelor de screening. În schimb, tinerii sunt adesea diagnosticați târziu, pentru că nu se consideră expuși riscului, o situație care s-a regăsit și Van Der Beek.

Factorii de risc clasici - supraponderalitatea, alimentația nesănătoasă, sedentarismul, consumul de alcool și fumatul - nu explică pe deplin creșterea rapidă a cazurilor. Mulți pacienți tineri, inclusiv actorul american, aveau un stil de viață sănătos.

„Mergeam la saună, făceam băi reci… și aveam cancer în stadiul 3 fără să știu”, mărturisea el în decembrie.

Ipoteze noi: microbiomul, toxine bacteriene și antibiotice

Cercetătorii explorează acum piste mai puțin evidente. Un studiu publicat în Nature a identificat un posibil „indiciu major”: mutații specifice asociate cu colibactina, o toxină produsă de anumite tulpini de E. coli, sunt mult mai frecvente la pacienții tineri cu cancer colorectal decât la cei vârstnici. Descoperirea sugerează o posibilă legătură între microbiom și dezvoltarea bolii, dar necesită confirmări suplimentare.

Alte studii indică faptul că utilizarea repetată a antibioticelor ar putea fi asociată cu formele de cancer colorectal cu debut precoce.

„Probabil nu există o singură cauză.Vedem mai multe subtipuri ale bolii, ceea ce sugerează mecanisme diferite”, avertizează Jenny Seligmann, cercetătoare la Universitatea din Leeds.

Semnele care nu trebuie ignorate

Cu puțin timp înainte de moartea sa, James Van Der Beek a făcut un apel public la testare:



„Dacă aveți 45 de ani sau mai mult, mergeți la medic!”. Printre simptomele care ar trebui să ridice semne de întrebare se numără: diareea sau constipația persistente, sângele în scaun, pierderea inexplicabilă în greutate, oboseala accentuată

Screening mai devreme: o măsură tot mai necesară

Pe fondul creșterii cazurilor la tineri, Statele Unite au redus în 2021 vârsta de începere a screeningului de la 50 la 45 de ani. Tot mai multe voci cer ca și alte țări să adopte aceeași strategie. În prezent, Regatul Unit și Franța încep screeningul la 50 de ani.