Rădoi nu scapă de coșmarul din Turcia. Multe semne de întrebare pentru român, după un prim amical al verii fără victorie

Mirel Rădoi nu a reușit încă să obțină primul succes pe banca lui Gaziantep. Formația turcă a remizat, scor 1-1, în fața sârbilor de la Vozdovac, în primul meci de pregătire disputat în această vară.

Rădoi: „Pot exista unii jucători care își doresc să plece!”

Rezultatul prelungește seria fără victorie a tehnicianului român, care a încheiat sezonul trecut cu patru înfrângeri consecutive în campionat, performanțe ce au pus sub semnul întrebării viitorul său la club. După mai multe discuții cu conducerea, Rădoi a primit însă încrederea oficialilor și a rămas la cârma echipei pentru stagiunea 2026/2027.

„Am început cantonamentul de presezon și trebuie să stabilim o strategie, urmând ca apoi să continuăm pe baza ei. Cu siguranță, nu este o muncă ușoară. În perioada de dinaintea sezonului, pot exista unii jucători care își doresc să plece, iar alții care vor să rămână.

Totuși, faptul că sunt alături de acești fotbaliști este un lucru minunat, pentru că muncim împreună. Va fi o perioadă de pregătire de o lună, probabil că vom suferi pe parcursul acestei luni, însă este extrem de important să intrăm în noul sezon complet pregătiți!”, a admis Mirel Rădoi, conform BeIn Sports.

Alte două meciuri de pregătire programate

Până la debutul noii ediții din Super Lig, programat pe 15 august, Gaziantep va mai disputa încă două partide amicale. Echipa lui Rădoi va întâlni OFK Belgrad pe 28 iulie, iar pe 3 august va înfrunta Novi Belgrad, ultimele teste înaintea startului oficial al sezonului.