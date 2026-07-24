Vremea vineri, 24 iulie: Ploile torențiale pun stăpânire pe țară. Cod galben în mai multe județe

Meteorologii au transmis că, vineri, 24 iulie, vremea va rămâne instabilă în mare parte din țară. Totodată, este în vigoare un Cod galben de ploi torențiale care vizează mai multe județe.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, în special în a doua parte a zilei, vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm).

În intervale scurte de timp (1-3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene, specifice instabilității atmosferice, se vor semnala pe areale mici.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19-21 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 27-28 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, iar cele minime vor fi cuprinse între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 17-19 grade pe litoral.

În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, cu precădere în nord-vest și în centru, se va forma ceață.

În București, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor menține sub cele normale pentru ultima decadă a lunii iulie. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade, iar cea minimă de 14-15 grade.

Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse torențiale (10-20 l/mp și izolat posibil peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h).

Cod galben de ploi în mai multe județe

De asemenea, ANM a emis un Cod galben de ploi torențiale, valabil vineri, între orele 12:00 și 21:00. În acest interval, sunt așteptate averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Codul galben vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane, precum și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.