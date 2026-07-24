 Furtună pe Wall Street din cauza AI: „Cei Șapte Magnifici” au pierdut peste 700 de miliarde de dolari într-o singură zi | adevarul.ro
search
Vineri, 24 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Furtună pe Wall Street din cauza AI: „Cei Șapte Magnifici” au pierdut peste 700 de miliarde de dolari într-o singură zi

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Wall Street este tot mai îngrijorat de sutele de miliarde de dolari pe care marile companii din domeniul tehnologiei le cheltuiesc pentru inteligența artificială, în condițiile în care reizbucnirea războiului din Iran afectează perspectivele macroeconomice globale.

Inteligența Artificială provoacă pierderi pe Wall Street FOTO Shutterstock
Inteligența Artificială provoacă pierderi pe Wall Street FOTO Shutterstock

Grupul „Magnificent Seven”, format din cele mai mari companii de tehnologie după capitalizare bursieră, se îndreaptă spre cea mai mare scădere într-o singură zi de la turbulențele provocate de tarifele vamale din aprilie 2025. Rezultatele financiare publicate de Alphabet Inc. și Tesla Inc. pun sub semnul întrebării sustenabilitatea investițiilor în inteligența artificială, care au alimentat creșterea pieței bursiere în ultimii peste trei ani, potrivit Bloomberg.

Indicele Bloomberg Magnificent 7 a scăzut cu 4,8% la jumătatea ședinței de tranzacționare de joi, ceea ce a șters aproximativ 767 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiilor incluse. Scăderile au fost conduse de Tesla și Alphabet, care au provocat îngrijorare pe Wall Street prin rezultatele financiare anunțate miercuri.

Alphabet și-a majorat estimarea privind cheltuielile de capital, care ar putea ajunge la 205 miliarde de dolari în acest an, în timp ce profitul Tesla a fost cu mult sub așteptări, iar directorul general Elon Musk le-a spus investitorilor că 2026 va fi „un an masiv în ceea ce privește cheltuielile de capital”.

„Adevărata problemă este volumul cheltuielilor”, a declarat Ken Mahoney, directorul general al Mahoney Asset Management. „Nimeni nu știe care va fi rentabilitatea investițiilor.”

Contextul macroeconomic, inclusiv creșterea prețurilor petrolului pe măsură ce războiul cu Iranul se intensifică, pune o presiune tot mai mare asupra acestor acțiuni, a adăugat el.

„Este furtuna perfectă”, a spus Mahoney.

Investitorii încep să se teamă de costurile uriașe ale inteligenței artificiale

Vânzările masive de acțiuni au loc în timp ce investitorii devin tot mai precauți în privința sumelor uriașe pe care marile companii de tehnologie le cheltuiesc pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale. Indicele a scăzut acum cu 11% față de recordul atins la sfârșitul lunii mai, ștergând 2.000 de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Rezultatele financiare publicate miercuri au alimentat aceste îngrijorări. Compania-mamă a Google, Alphabet, a raportat rezultate încurajatoare, marcate de o creștere solidă a diviziei de servicii cloud, însă estimarea privind cheltuielile a fost mai mare decât se aștepta, chiar dacă Alphabet anunțase deja majorarea atunci când a atras capital la începutul lunii iunie.

Cei 45 de miliarde de dolari cheltuiți în al doilea trimestru au făcut ca fluxul de numerar al companiei să devină negativ pentru prima dată de la listarea sa la bursă.

„Asta sugerează că acum există un risc mult mai mare în cazul acțiunilor decât înainte, când compania era o adevărată mașină de generat numerar”, a declarat Jason Lemire, director de investiții la Bold Wealth Partners.

Tesla, cea mai mare scădere din ultimul an

Între timp, Musk a spus că Tesla „ar trebui să cheltuiască pentru investiții de capital cât de repede putem, să cheltuim cât de repede putem, fără ca banii să fie risipiți”.

Acțiunile Tesla s-au prăbușit cu 13% joi, cea mai mare scădere intraday din iunie 2025, iar Alphabet a pierdut 7,3%, ajungând la cel mai scăzut nivel din aprilie.

Și alte companii care investesc masiv în inteligența artificială au înregistrat scăderi: Microsoft Corp. a pierdut 3,1%, Amazon.com Inc. a coborât cu 5%, iar Meta Platforms Inc. a scăzut cu 4,7%. Toate cele trei companii își vor publica rezultatele financiare săptămâna viitoare.

Apple, printre puținele companii care au evitat cursa investițiilor masive

Deși toate companiile din grupul „Magnificent Seven” au înregistrat scăderi joi, Nvidia Corp. și Apple Inc. au avut cele mai mici pierderi.

Apple a stat în mare parte deoparte în timpul valului de investiții în inteligența artificială, o strategie pe care investitorii au început să o recompenseze în ultima perioadă. Acțiunile companiei au crescut cu 11% în această lună și cu 18% de la începutul anului.

Acțiunile Nvidia au rămas în urma sectorului semiconductorilor în acest an, pe măsură ce atenția investitorilor s-a îndreptat către producători de cipuri de memorie precum Micron Technology Inc. și Sandisk Corp., ale căror produse sunt esențiale pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale. Cu toate acestea, acțiunile Nvidia sunt în continuare în creștere cu 13% în 2026.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La ce preț al carburantului și-ar lăsa românii mașinile acasă?
digi24.ro
image
Fiul Andreei Esca a împlinit 23 de ani. Imagini de colecție din albumul de familie și mesajul emoționant al prezentatoarei
stirileprotv.ro
image
O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de către un avion F-16 cu pilot român
gandul.ro
image
BREAKING! Trei directori din industria de apărare de stat, REȚINUȚI DE DNA!
mediafax.ro
image
Cristi Chivu și Dan Negru sunt propuși pentru titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei. Unul dintre ei a refuzat categoric: ”Nu mi-ar plăcea”
fanatik.ro
image
Șoferii din București și Ilfov, discriminați de asigurători la polițele RCA, acuză service-urile din România. Tarifele sunt duble față de restul țării
libertatea.ro
image
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
digisport.ro
image
Care este, de fapt, cea mai veche religie din lume? Răspunsul îi va surprinde pe mulți
click.ro
image
Semnale îngrijorătoare pentru iarna 2026/2027: Un „Super El Niño” istoric va slăbi vortexul polar, iar frigul ar putea coborî în Europa
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Oraşul din România invadat de şobolani. Ziua sapă tuneluri prin pereţii blocurilor: "Zici că eşti în India"
observatornews.ro
image
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă'
cancan.ro
image
Ai muncit ani de zile, dar lipsesc perioade din dosarul de pensie? Ce faci dacă nu apar la Casa de Pensii
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Greșelile din cartea funciară care îți pot bloca vânzarea locuinței. Ce trebuie verificat înainte de semnarea contractului
playtech.ro
image
Fostul antrenor de la Dinamo poate ajunge în Golf: „Sunt nerăbdător să revin!”
fanatik.ro
image
S-a mutat cu familia anul trecut în Franța. ”Locuind aici am descoperit ce nu înțeleg străinii despre această țară”
ziare.com
image
Președintele Argentinei, "de neoprit", după eșecul din finala Cupei Mondiale, cu Spania
digisport.ro
image
O dronă a fost doborâtă deasupra județului Buzău de un pilot F16. Nicușor Dan: „Zona era nelocuită”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Oportunități uriașe pentru câteva zodii. Horoscop 24 iulie
mediaflux.ro
image
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Andrei a refuzat să o vadă, dar Teo a îmbrățișat-o! Cum a decurs revederea Ellei cu ispita de la „Insula Iubirii”. „Sunt vulnerabilă!”
click.ro
image
Două zodii se află în fața unor zile decisive la finalul lunii iulie. Le așteaptă o schimbare majoră
click.ro
image
Bianca Drăgușanu, despre relația cu Cătălin Botezatu de acum 16 ani: „Aș face un film”
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primul interviu oferit de Daniel Balaciu din închisoare. Fostul soț al Danei Roba, de nerecunoscut: „N-am vrut”
image
Andrei a refuzat să o vadă, dar Teo a îmbrățișat-o! Cum a decurs revederea Ellei cu ispita de la „Insula Iubirii”. „Sunt vulnerabilă!”

OK! Magazine

image
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse

Click! Pentru femei

image
Copii prea cuminți sau mamă iresponsabilă? O vedetă se plânge că fiii ei sunt plictisitori pentru că n-au făcut niciodată asta

Click! Sănătate

image
4 lucruri pe care să le faci seara, dacă ai colesterolul mărit