Furtună pe Wall Street din cauza AI: „Cei Șapte Magnifici” au pierdut peste 700 de miliarde de dolari într-o singură zi

Wall Street este tot mai îngrijorat de sutele de miliarde de dolari pe care marile companii din domeniul tehnologiei le cheltuiesc pentru inteligența artificială, în condițiile în care reizbucnirea războiului din Iran afectează perspectivele macroeconomice globale.

Grupul „Magnificent Seven”, format din cele mai mari companii de tehnologie după capitalizare bursieră, se îndreaptă spre cea mai mare scădere într-o singură zi de la turbulențele provocate de tarifele vamale din aprilie 2025. Rezultatele financiare publicate de Alphabet Inc. și Tesla Inc. pun sub semnul întrebării sustenabilitatea investițiilor în inteligența artificială, care au alimentat creșterea pieței bursiere în ultimii peste trei ani, potrivit Bloomberg.

Indicele Bloomberg Magnificent 7 a scăzut cu 4,8% la jumătatea ședinței de tranzacționare de joi, ceea ce a șters aproximativ 767 de miliarde de dolari din valoarea de piață a companiilor incluse. Scăderile au fost conduse de Tesla și Alphabet, care au provocat îngrijorare pe Wall Street prin rezultatele financiare anunțate miercuri.

Alphabet și-a majorat estimarea privind cheltuielile de capital, care ar putea ajunge la 205 miliarde de dolari în acest an, în timp ce profitul Tesla a fost cu mult sub așteptări, iar directorul general Elon Musk le-a spus investitorilor că 2026 va fi „un an masiv în ceea ce privește cheltuielile de capital”.

„Adevărata problemă este volumul cheltuielilor”, a declarat Ken Mahoney, directorul general al Mahoney Asset Management. „Nimeni nu știe care va fi rentabilitatea investițiilor.”

Contextul macroeconomic, inclusiv creșterea prețurilor petrolului pe măsură ce războiul cu Iranul se intensifică, pune o presiune tot mai mare asupra acestor acțiuni, a adăugat el.

„Este furtuna perfectă”, a spus Mahoney.

Investitorii încep să se teamă de costurile uriașe ale inteligenței artificiale

Vânzările masive de acțiuni au loc în timp ce investitorii devin tot mai precauți în privința sumelor uriașe pe care marile companii de tehnologie le cheltuiesc pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale. Indicele a scăzut acum cu 11% față de recordul atins la sfârșitul lunii mai, ștergând 2.000 de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Rezultatele financiare publicate miercuri au alimentat aceste îngrijorări. Compania-mamă a Google, Alphabet, a raportat rezultate încurajatoare, marcate de o creștere solidă a diviziei de servicii cloud, însă estimarea privind cheltuielile a fost mai mare decât se aștepta, chiar dacă Alphabet anunțase deja majorarea atunci când a atras capital la începutul lunii iunie.

Cei 45 de miliarde de dolari cheltuiți în al doilea trimestru au făcut ca fluxul de numerar al companiei să devină negativ pentru prima dată de la listarea sa la bursă.

„Asta sugerează că acum există un risc mult mai mare în cazul acțiunilor decât înainte, când compania era o adevărată mașină de generat numerar”, a declarat Jason Lemire, director de investiții la Bold Wealth Partners.

Tesla, cea mai mare scădere din ultimul an

Între timp, Musk a spus că Tesla „ar trebui să cheltuiască pentru investiții de capital cât de repede putem, să cheltuim cât de repede putem, fără ca banii să fie risipiți”.

Acțiunile Tesla s-au prăbușit cu 13% joi, cea mai mare scădere intraday din iunie 2025, iar Alphabet a pierdut 7,3%, ajungând la cel mai scăzut nivel din aprilie.

Și alte companii care investesc masiv în inteligența artificială au înregistrat scăderi: Microsoft Corp. a pierdut 3,1%, Amazon.com Inc. a coborât cu 5%, iar Meta Platforms Inc. a scăzut cu 4,7%. Toate cele trei companii își vor publica rezultatele financiare săptămâna viitoare.

Apple, printre puținele companii care au evitat cursa investițiilor masive

Deși toate companiile din grupul „Magnificent Seven” au înregistrat scăderi joi, Nvidia Corp. și Apple Inc. au avut cele mai mici pierderi.

Apple a stat în mare parte deoparte în timpul valului de investiții în inteligența artificială, o strategie pe care investitorii au început să o recompenseze în ultima perioadă. Acțiunile companiei au crescut cu 11% în această lună și cu 18% de la începutul anului.

Acțiunile Nvidia au rămas în urma sectorului semiconductorilor în acest an, pe măsură ce atenția investitorilor s-a îndreptat către producători de cipuri de memorie precum Micron Technology Inc. și Sandisk Corp., ale căror produse sunt esențiale pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale. Cu toate acestea, acțiunile Nvidia sunt în continuare în creștere cu 13% în 2026.