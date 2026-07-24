 Președintele Nicușor Dan, despre parteneriatul cu India. „Avem peste 600 de companii cu capital indian” | adevarul.ro
search
Vineri, 24 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Președintele Nicușor Dan, despre parteneriatul cu India. „Avem peste 600 de companii cu capital indian”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri, 24 iulie, că relațiile economice dintre România și India au un potențial semnificativ de dezvoltare. Acesta adaugă că peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în țară.

Sursă video: Facebook/Administrația Prezidențială

„În primul rând, pentru oaspeții noștri, bine ați venit în România și vă mai așteptăm. E un moment important în relația noastră bilaterală. Așa cum s-a spus, după mult timp un contact la nivel înalt între România și India, deși relația bilaterală dintre România și India este veche, consolidată, și nu au existat dubii în această relație.

Mă bucur că vizita politică are o puternică componentă economică, pentru că există perspective economice importante între economiile noastre. India este a patra economie a lumii. India este un mare centru de inovație tehnologică”, a transmis șeful statului la evenimentul „Romania India Business Forum”.

Acesta a afirmat că România este „poarta de intrare dinspre Asia spre Europa” și a subliniat potențialul țării în domeniul energetic, precum și pregătirea specialiștilor din tehnologie, științe și IT, elemente care, în opinia sa, deschid noi oportunități de cooperare.

„Schimburile comerciale în 2025 - 1,3 miliarde de dolari. India al treilea partener economic al României din zona Indo-Pacific.

Dar, așa cum am vorbit cu doamna Președinte, ambiția noastră este să dublăm această cifră de schimburi comerciale, și ne ajută foarte tare acordul de liber schimb care a fost semnat între Uniunea Europeană și India, pe care noi, în interiorul Uniunii Europene, l-am susținut”, a mai declarat Nicușor Dan.

Președintele adaugă că România are o comisie mixă de cooperare economică cu India, care s-a reunit anul trecut la București, după o pauză, de asemenea, importantă, și toamna aceasta se va reuni la New Delhi.

„Avem peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în România. Ele au creat peste 10.000 de locuri de muncă. Un exemplu - Terapia Cluj, dar avem, de asemenea, în zona de IT, în zona de auto, în zona de metalurgie, și, așa cum am spus, există oportunități interesante pe piața românească pentru companii indiene care să vină să investească.

Nu am menționat, dar este, evident, zona industriei de apărare, zona de energie, unde este o așteptare de dezvoltare globală în anii care vin.”

Nicușor Dan spune că întâlnirea poate crea noi oportunități atât pentru companiile românești interesate de piața indiană, cât și pentru firmele indiene care vor să intre pe piața europeană prin Portul Constanța și conexiunea fluvială cu Dunărea.

„De asemenea, România va termina curând conexiunea pe autostradă între Portul Constanța și granița de vest, deci cu Europa Occidentală, și ne dorim, am vorbit și cred că vom avea curând o linie directă aeriană între cele două țări, astfel încât conexiunile să fie mult mai facile și să se potențeze schimburi, discuții, investiții în țările noastre.

Eu sunt optimist. Dumneavoastră aveți de lucrat pentru ca acest optimism să se transforme în rezultate și vă mulțumesc în avans pentru asta.”

Președinta Indiei, în vizită în România

Președinta Indiei, Droupadi Murmu, se află într-o vizită de stat în România, în perioada 23-25 iulie. Joi, aceasta a fost primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, iar ulterior cei doi au susținut declarații comune de presă.

„Ce s-ar întâmpla dacă toți gândacii s-ar uni?” Mișcarea tinerilor care ar putea schimba politica Indiei
Nicușor Dan și Droupadi Murmu/FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan și Droupadi Murmu/FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„Sunt bucuros că, în cadrul vizitei dumneavoastră, a fost semnat chiar aici programul de cooperare în știință și tehnologie, în care fiecare dintre țările noastre are o experiență umană și profesioniști care pot să ducă la dezvoltări economice importante.

Suntem bucuroși de investițiile indiene în România, și am discutat azi de cum să facem ca investiții indiene în România și investiții românești în India să fie potențate, inclusiv de o legătură aeriană directă între India și România”, a menționat președintele Nicușor Dan.

Vineri, Droupadi Murmu a fost primită la Palatul Victoria, de către premierul interimar Ilie Bolojan. La rândul său, șeful Executivului a spus că „România și India au un potențial semnificativ de extindere a cooperării economice.”

Droupadi Murmu și Ilie Bolojan/FOTO: X@Bolojan
Droupadi Murmu și Ilie Bolojan/FOTO: X@Bolojan

„Am avut onoarea de a o primi la Palatul Victoria pe președinta Republicii India, Droupadi Murmu.

România și India au un potențial semnificativ de extindere a cooperării economice. Am discutat despre oportunități în domeniile energiei, apărării, tehnologiei, industriei farmaceutice și producției de îngrășăminte, având obiectivul comun de a crește schimburile comerciale și investițiile dintre țările noastre”, a declarat Ilie Bolojan într-o postare pe X.

Premierul interimar a anunțat că România și India vor continua demersurile pentru ridicarea relației bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic până în 2028, când cele două țări vor marca 80 de ani de relații diplomatice.

„O conectivitate mai bună este esențială pentru atingerea acestor obiective. Am discutat despre rolul strategic al Portului Constanța, precum și despre posibilitatea îmbunătățirii conexiunilor aeriene, pentru a sprijini comerțul, investițiile și schimburile între cetățenii celor două țări.

Forumul de Afaceri România–India organizat astăzi reprezintă un pas important pentru transformarea acestor obiective în parteneriate și proiecte concrete.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului fără pilot
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de către un avion F-16 cu pilot român
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
mediafax.ro
image
După ce a plecat de la Dinamo, regretă că nu a ajuns la FCSB: „M-aș fi înțeles cu domnul Becali”
fanatik.ro
image
SURSE Război politic total. PNL pregătește trimiterea acasă a garniturilor doi și trei din instituțiile statului și deconcentratele ocupate de oamenii PSD
libertatea.ro
image
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
digisport.ro
image
Imagini savuroase cu Ilona Brezoianu și fiul ei, Matei. Fanii actriței au fost cuceriți de-a dreptul
click.ro
image
Semnale îngrijorătoare pentru iarna 2026/2027: Un „Super El Niño” istoric va slăbi vortexul polar, iar frigul ar putea coborî în Europa
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
observatornews.ro
image
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă'
cancan.ro
image
Ai muncit ani de zile, dar lipsesc perioade din dosarul de pensie? Ce faci dacă nu apar la Casa de Pensii
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Locul din România unde s-a înregistrat un record de frig în luna iulie. Cum s-a ajuns la o scădere de 14 grade într-o zi
playtech.ro
image
Analiza transferurilor pe bani din Superligă! De pe locul 5, Rapid vinde cel mai bine; Dinamo, marea perdantă
fanatik.ro
image
S-a mutat cu familia anul trecut în Franța. ”Locuind aici am descoperit ce nu înțeleg străinii despre această țară”
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo ar fi decis să se retragă de la naționala Portugaliei
digisport.ro
image
Cum faci cel mai gustos pandișpan cu caise
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Alertă maximă în mai multe județe! O dronă a fost doborâtă de un F-16 lângă Buzău
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Cât costă, de fapt, o vacanță la hotelul din Antalya unde a fost Radu Miruță. Ministrul a publicat factura după ce în spațiul public s-a spus că plătea 2.500 de euro pe noapte
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Andrei a refuzat să o vadă, dar Teo a îmbrățișat-o! Cum a decurs revederea Ellei cu ispita de la „Insula Iubirii”. „Sunt vulnerabilă!”
click.ro
image
Două zodii se află în fața unor zile decisive la finalul lunii iulie. Le așteaptă o schimbare majoră
click.ro
image
Bianca Drăgușanu, despre relația cu Cătălin Botezatu de acum 16 ani: „Aș face un film”
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primul interviu oferit de Daniel Balaciu din închisoare. Fostul soț al Danei Roba, de nerecunoscut: „N-am vrut”
image
Andrei a refuzat să o vadă, dar Teo a îmbrățișat-o! Cum a decurs revederea Ellei cu ispita de la „Insula Iubirii”. „Sunt vulnerabilă!”

OK! Magazine

image
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse

Click! Pentru femei

image
Copii prea cuminți sau mamă iresponsabilă? O vedetă se plânge că fiii ei sunt plictisitori pentru că n-au făcut niciodată asta

Click! Sănătate

image
4 lucruri pe care să le faci seara, dacă ai colesterolul mărit