Câți bani trebuie să strângi ca să te poți „pensiona” oricând vrei. Metoda prin care se calculează independența financiară

Tot mai mulți oameni își pun o întrebare care până nu demult părea rezervată doar celor foarte bogați: este posibil să ajungi în punctul în care să muncești doar pentru că îți dorești, nu pentru că ai nevoie?

În jurul acestei idei s-a dezvoltat mișcarea FIRE (Financial Independence, Retire Early - Independență Financiară, Pensionare Timpurie), care promovează economisirea agresivă, investițiile pe termen lung și un stil de viață cumpătat pentru atingerea independenței financiare. Potrivit unei analize publicate de Investopedia, obiectivul nu este neapărat pensionarea la 40 de ani, ci libertatea de a nu mai depinde de un salariu lunar.

Ce este mișcarea FIRE

Conceptul FIRE a devenit popular în anii '90, odată cu publicarea cărții Your Money or Your Life, scrisă de Vicki Robin și Joe Dominguez. Ideea de bază este simplă: fiecare cheltuială trebuie privită prin prisma timpului petrecut pentru a câștiga banii necesari achitării ei. În acest fel, oamenii sunt încurajați să consume mai conștient, să economisească mai mult și să investească diferența.

Adepții metodei încearcă să economisească un procent foarte mare din venituri - uneori chiar 50-75% - și investesc constant, astfel încât veniturile generate de investiții să le poată acoperi, în timp, cheltuielile curente.

Deși denumirea vorbește despre pensionare timpurie, mulți dintre cei care adoptă această strategie nu renunță complet la muncă. Unii aleg să lucreze part-time, iar alții continuă să activeze în domenii care le fac plăcere, fără presiunea unui salariu necesar pentru supraviețuire.

Cum se calculează suma necesară pentru a te putea pensiona oricând

Una dintre cele mai cunoscute formule din metoda independenței financiare este Regula de 25. Aceasta spune că valoarea portofoliului necesar pentru a trăi din investiții ar trebui să fie echivalentul a 25 de ani de cheltuieli.

Cu alte cuvinte, dacă o persoană are nevoie de aproximativ 100.000 de lei pe an pentru a-și acoperi toate cheltuielile, ținta ar fi un portofoliu de circa 2,5 milioane de lei. Calculul pornește de la ideea că investițiile vor continua să producă randamente, iar persoana va retrage anual doar o parte din bani.

Această strategie este legată și de așa-numita Regulă de 4%, potrivit căreia, în primul an după atingerea independenței financiare, poate fi retras aproximativ 4% din valoarea portofoliului, iar în anii următori suma este ajustată în funcție de inflație. Totuși, tot mai mulți specialiști atrag atenția că această regulă a fost concepută pentru pensionarea la vârsta obișnuită și ar putea fi prea optimistă pentru cineva care intenționează să trăiască din economii încă 40 sau 50 de ani.

Există mai multe variante ale metodei

În timp, mișcarea FIRE s-a diversificat. Lean FIRE este varianta destinată persoanelor dispuse să adopte un stil de viață minimalist și să trăiască din cheltuieli reduse. La polul opus se află Fat FIRE, pentru cei care urmăresc independența financiară fără să își reducă semnificativ nivelul de trai și care au, de regulă, venituri ridicate.

Între cele două se află Barista FIRE, o strategie prin care oamenii renunță la programul clasic de lucru și își completează veniturile din investiții cu un job part-time sau o activitate independentă.

Este metoda realistă?

Deși conceptul a devenit extrem de popular în ultimii ani, pensionarea foarte timpurie rămâne o excepție. Datele citate de Investopedia, pe baza cercetărilor Gallup, arată că majoritatea oamenilor continuă să se pensioneze în jurul vârstei de 63-65 de ani.

Specialiștii subliniază că metoda independenței financiare presupune disciplină, venituri suficiente pentru economisire și investiții pe termen lung. În plus, inflația, scăderile bursiere sau cheltuielile neprevăzute pot întârzia atingerea obiectivului.

Înainte de a urma o astfel de strategie, experții recomandă constituirea unui fond de urgență care să acopere între trei și șase luni de cheltuieli și elaborarea unui plan financiar realist. În cele din urmă, FIRE nu înseamnă doar să te pensionezi mai devreme, ci să ai libertatea de a decide cum îți petreci timpul, fără ca fiecare alegere să depindă de următorul salariu.